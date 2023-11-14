Какой сегодня день: именины, праздники, традиции и запреты 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, отмечает Международный день логопеда. А еще сегодня — Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Православные верующие чтят память святого апостола Филиппа.
Какой православный праздник 14 ноября
14 ноября в церковном календаре – день памяти святого апостола Филиппа. Он был самым молодым учеником Иисуса Христа, занимался изучением Священного Писания и проповедованием Евангелия во Фригии и Скифии. Святого апостола люди чтили еще при жизни, ведь он творил настоящие чудеса. В частности, воскресил из мёртвых младенца. К христианству Филипп присоединился после того, как увидел воскресение Христа. Он пошел в народ, рассказывал об Иисусе, исцелял больных. Однажды он вылечил от укуса ядовитой змеи жену антипата. И рассказала все своему мужу, который испугался, что вера распространится по всему городу. Поэтому приказал сжечь квартиру, где жил тогда Филипп. Умер апостол в страшных муках.
Что нельзя делать 14 ноября
- Не стоит идти в лес, особенно в одиночестве.
- Не разрешено браться за рукоделие.
- Запрещено начинать и продолжать ремонтные работы.
Народные приметы 14 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: снегопад или облачность указывают на то, что в мае будет плохая погода;
- услышать как каркает ворона — к быстрой оттепели;
- на Филиппа пошел дождь — можете надеяться, что в следующем году уродится пшеница;
- утром на деревьях иней — в следующем году будет богатый урожай овса.
По народному календарю этот день называли Филипповым. У наших предков существовал обычай выносить еду для домового за пределы дома, чтобы тот помог уберечь скот зимой. Верили, что с этого дня в лесах волки становятся очень злыми, потому старались не ходить в заросли.
Важные и памятные даты 14 ноября в Украине и мире:
- 1918 год — на первом заседании Национального собрания Томаш Масарик становится президентом Чехословацкой республики;
- 1918 год — по инициативе ведущих украинских ученых декретом гетмана Павла Скоропадского учреждают Украинскую Академию наук и определен ее официальный статус;
- 1920 год — правительство УНР вынуждено покинуть Украину и переехать в Польскую республику;
- 1925 год — в Чехословацкой республике создают Легию украинских националистов;
- 1939 год — Верховный Совет УССР утверждает Закон о так называемом «воссоединении» (аннексии) Западной Украины с УССР;
- 1944 год — в Киеве открывается Государственный музей украинского искусства;
- 1963 год — мощный подводный вулканический взрыв образовал остров Суртсей, в 33 км к югу от побережья Исландии;
- 1999 год — на должность Президента Украины во второй раз избирают Леонида Даниловича Кучму, занимавшего этот пост с 19.07.1994 по 23.01.2005;
- 2005 год — корпорация Boeing объявляет о старте производства самолета Boeing 747-8.
Именины 14 ноября празднуют:
- Алексей,
- Филипп,
- Аристарх,
- Михаил,
- Николай,
- Григорий,
- Сергей,
- Порифий,
- Александр,
- Гаврила,
- Константин,
- Василий,
- Дмитрий,
- Георгий,
- Виктор,
- Федор,
- Петр,
- Анна.
Талисманом человека, рожденного 14 ноября, является изумруд. Он является разновидностью берилла. В древности его считали священным, ему даже поклонялись. Многие влюбленные дарили своим партнерам украшения с изумрудом, чтобы любовь никогда не заканчивалась.
14 ноября родились:
- 1924 год — выдающийся украинский скрипач и педагог Леонид Коган;
- 1974 год — офицер Воздушного командования «Центр» Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Герой Украины Александр Бринжала;
- 1979 год — украинская актриса и модель Ольга Куриленко.
14 ноября в Украине и мире отмечают
14 ноября в Украине и мире празднуют Международный день логопеда. Создали профессиональный праздник в 2004 году. Многие ошибочно полагают, что единственной задачей логопеда является корректировка неправильного произношения. Но представители этой профессии помогают исправить все нарушения речи и даже полное ее отсутствие. Логопедия является целой наукой, изучающей механизмы, симптомы, причины, структуру нарушений речи. Она возникла еще в XVII веке, но активное исследование данной отрасли началось в XIX веке.
Также 14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Это событие должно напоминать человечеству, что сахарный диабет достаточно серьезная болезнь, которая становится все более распространенной во всех странах мира. В этот день рассказывают о последствиях заболевания, возможностях его профилактики и лечения. Главная миссия дня – распространить информацию о сахарном диабете. Болезнь эта относится к группе эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы, болезнь развивается из-за полной или относительной недостаточности гормона инсулина, из-за чего развивается гипергликемия.