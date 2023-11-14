Какой сегодня день: именины, праздники, традиции и запреты 14 ноября

Какой православный праздник 14 ноября

14 ноября в церковном календаре – день памяти святого апостола Филиппа. Он был самым молодым учеником Иисуса Христа, занимался изучением Священного Писания и проповедованием Евангелия во Фригии и Скифии. Святого апостола люди чтили еще при жизни, ведь он творил настоящие чудеса. В частности, воскресил из мёртвых младенца. К христианству Филипп присоединился после того, как увидел воскресение Христа. Он пошел в народ, рассказывал об Иисусе, исцелял больных. Однажды он вылечил от укуса ядовитой змеи жену антипата. И рассказала все своему мужу, который испугался, что вера распространится по всему городу. Поэтому приказал сжечь квартиру, где жил тогда Филипп. Умер апостол в страшных муках.

Что нельзя делать 14 ноября

Не стоит идти в лес, особенно в одиночестве.

Не разрешено браться за рукоделие.

Запрещено начинать и продолжать ремонтные работы.

Народные приметы 14 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: снегопад или облачность указывают на то, что в мае будет плохая погода;

услышать как каркает ворона — к быстрой оттепели;

на Филиппа пошел дождь — можете надеяться, что в следующем году уродится пшеница;

утром на деревьях иней — в следующем году будет богатый урожай овса.

По народному календарю этот день называли Филипповым. У наших предков существовал обычай выносить еду для домового за пределы дома, чтобы тот помог уберечь скот зимой. Верили, что с этого дня в лесах волки становятся очень злыми, потому старались не ходить в заросли.

Важные и памятные даты 14 ноября в Украине и мире:

1918 год — на первом заседании Национального собрания Томаш Масарик становится президентом Чехословацкой республики;

1918 год — по инициативе ведущих украинских ученых декретом гетмана Павла Скоропадского учреждают Украинскую Академию наук и определен ее официальный статус;

1920 год — правительство УНР вынуждено покинуть Украину и переехать в Польскую республику;

1925 год — в Чехословацкой республике создают Легию украинских националистов;

1939 год — Верховный Совет УССР утверждает Закон о так называемом «воссоединении» (аннексии) Западной Украины с УССР;

1944 год — в Киеве открывается Государственный музей украинского искусства;

1963 год — мощный подводный вулканический взрыв образовал остров Суртсей, в 33 км к югу от побережья Исландии;

1999 год — на должность Президента Украины во второй раз избирают Леонида Даниловича Кучму, занимавшего этот пост с 19.07.1994 по 23.01.2005;

2005 год — корпорация Boeing объявляет о старте производства самолета Boeing 747-8.

Именины 14 ноября празднуют:

Алексей,

Филипп,

Аристарх,

Михаил,

Николай,

Григорий,

Сергей,

Порифий,

Александр,

Гаврила,

Константин,

Василий,

Дмитрий,

Георгий,

Виктор,

Федор,

Петр,

Анна.

Талисманом человека, рожденного 14 ноября, является изумруд. Он является разновидностью берилла. В древности его считали священным, ему даже поклонялись. Многие влюбленные дарили своим партнерам украшения с изумрудом, чтобы любовь никогда не заканчивалась.

14 ноября родились:

1924 год — выдающийся украинский скрипач и педагог Леонид Коган;

1974 год — офицер Воздушного командования «Центр» Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Герой Украины Александр Бринжала;

1979 год — украинская актриса и модель Ольга Куриленко.

14 ноября в Украине и мире отмечают

14 ноября в Украине и мире празднуют Международный день логопеда. Создали профессиональный праздник в 2004 году. Многие ошибочно полагают, что единственной задачей логопеда является корректировка неправильного произношения. Но представители этой профессии помогают исправить все нарушения речи и даже полное ее отсутствие. Логопедия является целой наукой, изучающей механизмы, симптомы, причины, структуру нарушений речи. Она возникла еще в XVII веке, но активное исследование данной отрасли началось в XIX веке.

Также 14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Это событие должно напоминать человечеству, что сахарный диабет достаточно серьезная болезнь, которая становится все более распространенной во всех странах мира. В этот день рассказывают о последствиях заболевания, возможностях его профилактики и лечения. Главная миссия дня – распространить информацию о сахарном диабете. Болезнь эта относится к группе эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы, болезнь развивается из-за полной или относительной недостаточности гормона инсулина, из-за чего развивается гипергликемия.