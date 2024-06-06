«Інфоксводоканал» оновив майже 2 тисячі метрів каналізаційного колектору в Київському районі Одеси

Цього разу настала черга напірного каналізаційного колектору у Київському районі міста Одеси, який через роботу в агресивному середовищі та під постійним тиском вичерпав ліміт експлуатації. Щоб мешканці Великого Фонтану та Дачі Ковалевського не страждали від можливих аварій та перебоїв у водовідведенні, фахівці компанії проклали 1870 метрів нових поліетиленових труб. Окрім цього, встановлено сучасну запірну арматуру та збудовано 8 нових колодязів.

Роботи проводились без відключення каналізації, щоб споживачі не відчули незручностей та перебоїв у наданні послуг.

На сьогоднішній день, компанія вже замінила понад 220 тисяч метрів трубопроводів на нові з сучасних матеріалів та намагається продовжувати цю роботу.

У свою чергу, «Інфоксводоканал» вдячний кожному споживачеві за підтримку та своєчасні оплати, оскільки відсутність заборгованості в умовах зростання цін та витрат є запорукою стабільної роботи водоканалу, а значить і якості водопостачання та водовідведення.