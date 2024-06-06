«Інфоксводоканал» оновив майже 2 тисячі метрів каналізаційного колектору в Київському районі Одеси

«Інфоксводоканал» оновив майже 2 тисячі метрів каналізаційного колектору в Київському районі Одеси

Попри складнощі та воєнний стан «Інфоксводоканал» продовжує оновлення мереж та комунікацій, адже від цього залежить надійність та якість надання послуг споживачам.

Цього разу настала черга напірного каналізаційного колектору у Київському районі міста Одеси, який через роботу в агресивному середовищі та під постійним тиском вичерпав ліміт експлуатації. Щоб мешканці Великого Фонтану та Дачі Ковалевського не страждали від можливих аварій та перебоїв у водовідведенні, фахівці компанії проклали 1870 метрів нових поліетиленових труб. Окрім цього, встановлено сучасну запірну арматуру та збудовано 8 нових колодязів.

Работает Инфокс

Инфокс ремонтирует коллектор в Одессе

Роботи проводились без відключення каналізації, щоб споживачі не відчули незручностей та перебоїв у наданні послуг.

На сьогоднішній день, компанія вже замінила понад 220 тисяч метрів трубопроводів на нові з сучасних матеріалів та намагається продовжувати цю роботу.

Инфоксводоканал, ремонтные работы

Ремонт коллектора в Одессе

У свою чергу, «Інфоксводоканал» вдячний кожному споживачеві за підтримку та своєчасні оплати, оскільки відсутність заборгованості в умовах зростання цін та витрат є запорукою стабільної роботи водоканалу, а значить і якості водопостачання та водовідведення.

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