«Инфоксводоканал» обновил почти 2 тысячи метров канализационного коллектора в Киевском районе Одессы

В этот раз настал черед напорного канализационного коллектора в Киевском районе города Одессы, который из-за работы в агрессивной среде и под постоянным давлением исчерпал лимит эксплуатации.

Чтобы жители Большого Фонтана и Дачи Ковалевского не страдали возможными авариями и перебоями в водоотведении, специалисты компании проложили 1870 метров новых полиэтиленовых труб. Кроме того, установлена ​​современная запорная арматура и построено 8 новых колодцев.

Работы проводились без отключения канализации, чтобы потребители не испытали неудобств и перебоев в предоставлении услуг.

На сегодняшний день компания уже заменила более 220 тысяч метров трубопроводов новыми из современных материалов и пытается продолжать эту работу.

В свою очередь, «Инфоксводоканал» благодарен каждому потребителю за поддержку и своевременные оплаты, поскольку отсутствие задолженности в условиях роста цен и затрат является залогом стабильной работы водоканала, а значит и качества водоснабжения и водоотведения.