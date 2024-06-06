«Инфоксводоканал» обновил почти 2 тысячи метров канализационного коллектора в Киевском районе Одессы

«Инфоксводоканал» обновил почти 2 тысячи метров канализационного коллектора в Киевском районе Одессы

Несмотря на сложности и военное положение, «Инфоксводоканал» продолжает обновление сетей и коммуникаций, ведь от этого зависит надежность и качество предоставления услуг потребителям.

В этот раз настал черед напорного канализационного коллектора в Киевском районе города Одессы, который из-за работы в агрессивной среде и под постоянным давлением исчерпал лимит эксплуатации.

Чтобы жители Большого Фонтана и Дачи Ковалевского не страдали возможными авариями и перебоями в водоотведении, специалисты компании проложили 1870 метров новых полиэтиленовых труб. Кроме того, установлена ​​современная запорная арматура и построено 8 новых колодцев.

Работает Инфокс

Инфокс ремонтирует коллектор в Одессе

Работы проводились без отключения канализации, чтобы потребители не испытали неудобств и перебоев в предоставлении услуг.

На сегодняшний день компания уже заменила более 220 тысяч метров трубопроводов новыми из современных материалов и пытается продолжать эту работу.

Инфоксводоканал, ремонтные работы

Ремонт коллектора в Одессе

В свою очередь, «Инфоксводоканал» благодарен каждому потребителю за поддержку и своевременные оплаты, поскольку отсутствие задолженности в условиях роста цен и затрат является залогом стабильной работы водоканала, а значит и качества водоснабжения и водоотведения.

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