Хто з одеситів 28 грудня залишиться без світла: адреси

У зв’язку проведенням ремонтних робіт на лініях електропередач, сьогодні, 28 грудня, деякі вулиці Одеси залишаться без електропостачання.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 18.00:
- пров. 4-5-й Деревообробний, 1-147,
- Ак.Панкратової, 1-31,
- Кругова, 10-58,
- Хавкіна, 1-31,
- Хуторська, 15-71,
- Геологічна, 9, 9а, 23а,
- Степова, 1-31,
- Хімічна, 200-216.
Роботи триватимуть до 19.00:
- Теплична, 3б,4а,
- Матроська, 2,
- Мічуріна, 19,19а.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19.00:
- Складська, 21,
- Чернишевського, 5-134,
- пл. Олексіївська, 11, 13,
- пров. Вокзальний, 5-25,
- Запорізька, 30,
- пров. Товарний, 5-11,
- Болгарська, 35-70,
- Запорізька, 20-32,
- Адм. Лазарєва, 34-90.