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Хто з одеситів 28 грудня залишиться без світла: адреси

Хто з одеситів 28 грудня залишиться без світла: адреси

У зв’язку проведенням ремонтних робіт на лініях електропередач, сьогодні, 28 грудня, деякі вулиці Одеси залишаться без електропостачання.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 18.00:

  • пров. 4-5-й Деревообробний, 1-147,
  • Ак.Панкратової, 1-31,
  • Кругова, 10-58,
  • Хавкіна, 1-31,
  • Хуторська, 15-71,
  • Геологічна, 9, 9а, 23а,
  • Степова, 1-31,
  • Хімічна, 200-216.

Роботи триватимуть до 19.00:

  • Теплична, 3б,4а,
  • Матроська, 2,
  • Мічуріна, 19,19а.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19.00:

  • Складська, 21,
  • Чернишевського, 5-134,
  • пл. Олексіївська, 11, 13,
  • пров. Вокзальний, 5-25,
  • Запорізька, 30,
  • пров. Товарний, 5-11,
  • Болгарська, 35-70,
  • Запорізька, 20-32,
  • Адм. Лазарєва, 34-90.
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