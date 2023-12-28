Хто з одеситів 28 грудня залишиться без світла: адреси

В Одесі офіційно презентували перший трамвай-велетень (фото) Сьогодні, 27 грудня, в Одесі офіційно презентували 26-метровий трамвай-велетень. Це один з 13 трамваїв, які закупили для Одеси та виготовляють на заводі у Дніпрі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На Херсонщині загинув 20-річний морпіх-гранатометник з Одещини Під час виконання бойового завдання біля села Кринки Херсонської області загинув матрос Табор Андрій Михайлович, мешканець села Торосове Затишанської громади Роздільнянського району. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Понад 200 одеситок отримали звання “Мати-героїня” В Одесі 25 грудня 2023 року після довготривалої перерви відбулося чергове засідання міської комісії з розгляду кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ