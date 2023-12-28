Кто из одесситов 28 декабря останется без света: адреса

В Одессе официально презентовали первый трамвай-великан (фото) Сегодня, 27 декабря, в Одессе официально презентовали 26-метровый трамвай-великан. Это один из 13 трамваев, которые закупили для Одессы и производят на заводе в Днепре. ПОДРОБНЕЕ

В Херсонской области погиб 20-летний морпех-гранатометчик из Одесщины Во время выполнения боевого задания у села Крынки Херсонской области погиб матрос Табор Андрей Михайлович, житель села Торосово Затишанской громады Раздельнянского района. ПОДРОБНЕЕ

Более 200 одесситок получили звание «Мать-героиня» В Одессе 25 декабря 2023 после долгого перерыва состоялось очередное заседание городской комиссии по рассмотрению кандидатур на присвоение почетного звания Украины «Мать-героиня». ПОДРОБНЕЕ