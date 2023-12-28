Кто из одесситов 28 декабря останется без света: адреса

В связи с проведением ремонтных работ на линиях электропередач, сегодня, 28 декабря, некоторые улицы Одессы останутся без электроснабжения.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
Северный РЭС
Работы продлятся до 18.00:
- пер. 4-5-й Деревообрабатывающий, 1-147,
- Ак.Панкратовой, 1-31,
- Круговая, 10-58,
- Хавкина, 1-31,
- Хуторская, 15-71,
- Геологическая, 9, 9а, 23а,
- Степовая, 1-31,
- Химическая, 200-216.
Работы продлятся до 19.00:
- Тепличная, 3б,4а,
- Матросская, 2,
- Мичурина, 19,19а.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Складская, 21,
- Чернышевского, 5-134,
- пл. Алексеевская, 11, 13
- пер. Вокзальный, 5-25
- Запорожская, 30,
- пер. Товарный, 5-11,
- Болгарская, 35-70,
- Запорожская, 20-32,
- Адм. Лазарева, 34-90.