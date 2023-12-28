Новости Одессы и Одесской области

Кто из одесситов 28 декабря останется без света: адреса

Кто из одесситов 28 декабря останется без света: адреса

В связи с проведением ремонтных работ на линиях электропередач, сегодня, 28 декабря, некоторые улицы Одессы останутся без электроснабжения.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Северный РЭС

Работы продлятся до 18.00:

  • пер. 4-5-й Деревообрабатывающий, 1-147,
  • Ак.Панкратовой, 1-31,
  • Круговая, 10-58,
  • Хавкина, 1-31,
  • Хуторская, 15-71,
  • Геологическая, 9, 9а, 23а,
  • Степовая, 1-31,
  • Химическая, 200-216.

Работы продлятся до 19.00:

  • Тепличная, 3б,4а,
  • Матросская, 2,
  • Мичурина, 19,19а.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Складская, 21,
  • Чернышевского, 5-134,
  • пл. Алексеевская, 11, 13
  • пер. Вокзальный, 5-25
  • Запорожская, 30,
  • пер. Товарный, 5-11,
  • Болгарская, 35-70,
  • Запорожская, 20-32,
  • Адм. Лазарева, 34-90.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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