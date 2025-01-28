У меморандумі зазначено, що підготовка цього документа стане основою для комплексного плану відновлення портової інфраструктури. Робота охоплюватиме як внутрішні аспекти, так і міжнародну співпрацю. До реалізації проєкту планують залучити експертів та представників кількох міністерств.

Естонія, зі свого боку, продовжить надавати Україні фінансову допомогу, зокрема 0,25% ВВП країни, спрямовуючи ці кошти на підтримку інфраструктури та економіки. Окрему увагу приділятимуть інвестиціям у відновлення пошкоджених об’єктів портової інфраструктури.

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 64 атаки на портову інфраструктуру Одеської області, внаслідок яких було пошкоджено та частково знищено 325 об’єктів.

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