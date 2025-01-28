В меморандуме указано, что подготовка этого документа станет основой для комплексного плана восстановления портовой инфраструктуры. Работа будет охватывать как внутренние аспекты, так и международное сотрудничество. К реализации проекта планируют привлечь экспертов и представителей нескольких министерств.

Эстония, со своей стороны, продолжит оказывать Украине финансовую помощь, в частности 0,25% ВВП страны, направляя эти средства на поддержку инфраструктуры и экономики. Особое внимание будут уделять инвестициям в восстановление поврежденных объектов портовой инфраструктуры.

По данным Министерства развития общин и территорий Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия осуществила 64 атаки на портовую инфраструктуру Одесской области, в результате которых было повреждено и частично уничтожено 325 объектов.

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