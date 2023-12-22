Для внутрішньо переміщених осіб проведуть пряму телефону лінію з Міносвіти

Міністерство освіти й науки України проведе пряму телефонну лінію для внутрішньо переміщених осіб. На запитання буде відповідати освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
Пряма лінія відбудеться 26 грудня 2023 року з 11.00 до 13.00 години
Переселенці можуть отримати відповіді зокрема, щодо:
- взаємодії батьків з органами влади, що відповідальні за організацію освітнього процесу на місцях;
- прав та обов’язків вчителів, шляхів розв’язання шкільних конфліктів, психологічної допомоги;
- порядку організації освітнього процесу під час війни;
- підтримки, на яку можуть розраховувати ВПО в питаннях здобуття освіти на рівні Служби освітнього омбудсмена тощо.
Номери прямої лінії:
- Київстар (068) 801 88 52;
- Vodafone (050) 825 53 98.
Переселенці, які не мають можливості зателефонувати онлайн під час проведення телефонної лінії, можуть заздалегідь надіслати свої запитання електронною поштою: [email protected]
Також можна залишити повідомлення на автовідповідач голосової пошти за номерами:
- Київстар (068) 801 88 52;
- Vodafone (050) 825 53 98.