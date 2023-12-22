Для внутрішньо переміщених осіб проведуть пряму телефону лінію з Міносвіти

Пряма лінія відбудеться 26 грудня 2023 року з 11.00 до 13.00 години

Переселенці можуть отримати відповіді зокрема, щодо:

взаємодії батьків з органами влади, що відповідальні за організацію освітнього процесу на місцях;

прав та обов’язків вчителів, шляхів розв’язання шкільних конфліктів, психологічної допомоги;

порядку організації освітнього процесу під час війни;

підтримки, на яку можуть розраховувати ВПО в питаннях здобуття освіти на рівні Служби освітнього омбудсмена тощо.

Номери прямої лінії:

Київстар (068) 801 88 52;

Vodafone (050) 825 53 98.

Переселенці, які не мають можливості зателефонувати онлайн під час проведення телефонної лінії, можуть заздалегідь надіслати свої запитання електронною поштою: [email protected]

Також можна залишити повідомлення на автовідповідач голосової пошти за номерами:

Київстар (068) 801 88 52;

Vodafone (050) 825 53 98.