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Для внутрішньо переміщених осіб проведуть пряму телефону лінію з Міносвіти

Для внутрішньо переміщених осіб проведуть пряму телефону лінію з Міносвіти

Міністерство освіти й науки України проведе пряму телефонну лінію для внутрішньо переміщених осіб. На запитання буде відповідати освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Пряма лінія відбудеться 26 грудня 2023 року з 11.00 до 13.00 години

Переселенці можуть отримати відповіді зокрема, щодо:

  • взаємодії батьків з органами влади, що відповідальні за організацію освітнього процесу на місцях;
  • прав та обов’язків вчителів, шляхів розв’язання шкільних конфліктів, психологічної допомоги;
  • порядку організації освітнього процесу під час війни;
  • підтримки, на яку можуть розраховувати ВПО в питаннях здобуття освіти на рівні Служби освітнього омбудсмена тощо.

Номери прямої лінії:

  • Київстар (068) 801 88 52;
  • Vodafone (050) 825 53 98.

Переселенці, які не мають можливості зателефонувати онлайн під час проведення телефонної лінії, можуть заздалегідь надіслати свої запитання електронною поштою: [email protected] 

Також можна залишити повідомлення на автовідповідач голосової пошти за номерами:

  • Київстар (068) 801 88 52;
  • Vodafone (050) 825 53 98.
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