Для внутренне перемещенных лиц проведут прямую телефонную линию с Минобразования

Министерство образования и науки Украины проведет прямую телефонную линию внутренне перемещенных лиц. На вопросы будет отвечать образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
Прямая линия состоится 26 декабря 2023 с 11.00 до 13.00 часов
Переселенцы могут получить ответы, в частности:
- взаимодействия родителей с органами власти, ответственными за организацию образовательного процесса на местах;
- прав и обязанностей учителей, путей разрешения школьных конфликтов, психологической помощи;
- порядка организации образовательного процесса во время войны;
- поддержки, на которую могут рассчитывать ВПЛ в вопросах получения образования на уровне Службы образовательного омбудсмена и т.д.
Номера прямой линии:
- Киевстар (068) 801 88 52;
- Vodafone (050) 825 53 98.
Переселенцы, не имеющие возможности позвонить по телефону онлайн во время проведения телефонной линии, могут заранее отправить свои вопросы по электронной почте: [email protected]
Также можно оставить сообщение на автоответчик голосовой почты по номерам:
- Киевстар (068) 801 88 52;
- Vodafone (050) 825 53 98.