Для внутренне перемещенных лиц проведут прямую телефонную линию с Минобразования

Прямая линия состоится 26 декабря 2023 с 11.00 до 13.00 часов

Переселенцы могут получить ответы, в частности:

взаимодействия родителей с органами власти, ответственными за организацию образовательного процесса на местах;

прав и обязанностей учителей, путей разрешения школьных конфликтов, психологической помощи;

порядка организации образовательного процесса во время войны;

поддержки, на которую могут рассчитывать ВПЛ в вопросах получения образования на уровне Службы образовательного омбудсмена и т.д.

Номера прямой линии:

Киевстар (068) 801 88 52;

Vodafone (050) 825 53 98.

Переселенцы, не имеющие возможности позвонить по телефону онлайн во время проведения телефонной линии, могут заранее отправить свои вопросы по электронной почте: [email protected]

Также можно оставить сообщение на автоответчик голосовой почты по номерам:

Киевстар (068) 801 88 52;

Vodafone (050) 825 53 98.