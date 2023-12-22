Новости Одессы и Одесской области

Для внутренне перемещенных лиц проведут прямую телефонную линию с Минобразования

Для внутренне перемещенных лиц проведут прямую телефонную линию с Минобразования

Министерство образования и науки Украины проведет прямую телефонную линию внутренне перемещенных лиц. На вопросы будет отвечать образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Прямая линия состоится 26 декабря 2023 с 11.00 до 13.00 часов

Переселенцы могут получить ответы, в частности:

  • взаимодействия родителей с органами власти, ответственными за организацию образовательного процесса на местах;
  • прав и обязанностей учителей, путей разрешения школьных конфликтов, психологической помощи;
  • порядка организации образовательного процесса во время войны;
  • поддержки, на которую могут рассчитывать ВПЛ в вопросах получения образования на уровне Службы образовательного омбудсмена и т.д.

Номера прямой линии:

  • Киевстар (068) 801 88 52;
  • Vodafone (050) 825 53 98.

Переселенцы, не имеющие возможности позвонить по телефону онлайн во время проведения телефонной линии, могут заранее отправить свои вопросы по электронной почте: [email protected]

Также можно оставить сообщение на автоответчик голосовой почты по номерам:

  • Киевстар (068) 801 88 52;
  • Vodafone (050) 825 53 98.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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