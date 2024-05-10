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Діток та батьків запрошують у подорож Країною спокою

Діток та батьків запрошують у подорож Країною спокою

Всеукраїнська служба підтримки та інтеграції військових та ветеранів «Альвіс» запрошує маленьких українців на безкоштовний психологічно-розвиваючий захід — подорож Країною спокою. Онлайн зустріч запланована на 12 травня — початок о 14.00.

Сьогодні, коли наша країна потерпає від обстрілів та жорстокості, є ті, кому в цей час важче за інших опанувати свій страх — наші діти. Попри шалені психологічні та емоційні навантаження маленьким українцям треба щоденно продовжувати розвиватися, ходити до школи, садочку та навчатися, — каже керівниця та засновниця добровольчого об’єднання «Альвіс» Олена Ульянова.

Тому волонтерською організацією було вирішено запустити нову безкоштовну програму психологічної допомоги дітям з елементами розвитку — подорож Країною спокою. Прийняти участь у заході може не лише дитина, а і батьки, знаходячись в будь-якій точці світу. При собі мати гаджет, доступ до інтернету, альбом або зошит та олівці із фломастерами. Зустріч проводять досвідчені педагог та психолог у застосунку Zoom.

Для участі у заході треба написати особисте повідомлення ГО «Альвіс» у соцмережах:

  • «Інстаграм» – аlvis.military;
  • «Фейсбук» – ГО «Альвіс».
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Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ
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