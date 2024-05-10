Деток и родителей приглашают в путешествие по Стране покоя

Сегодня, когда наша страна страдает от обстрелов и жестокости, есть те, кому в это время труднее других овладеть своим страхом — наши дети. Несмотря на огромные психологические и эмоциональные нагрузки маленьким украинцам надо ежедневно продолжать развиваться, ходить в школу, садик и учиться, — говорит руководитель и основательница добровольческого объединения «Альвис» Елена Ульянова.

Поэтому волонтерской организацией было решено запустить новую бесплатную программу психологической помощи детям с элементами развития — путешествие по Стране покоя. Принять участие в мероприятии может не только ребенок, но и родители, находясь в любой точке мира. При себе иметь гаджет, доступ к интернету, альбом или тетрадь и карандаши с фломастерами. Встречу проводят опытные педагог и психолог в приложении Zoom.

Для участия в мероприятии надо написать личное сообщение ОО «Альвис» в соцсетях: