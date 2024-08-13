Деякі одесити до 22:00 залишилися без світла: адреси відключень на 13 серпня

У вівторок, 13 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла до пізнього вечора.
Центральний РЕМ
Роботи до 22:00:
- Адмірала Лазарєва, 3 – 34,
- Басейна, 4, Болгарська, 1 – 90,
- Водопровідна, 1 – 11,
- Генерала Цвєтаєва, 1 – 34,
- Запорізька, 2-21, 4/8, 19/84,
- Канатна, 81,81/3,
- М’ясоїдівська, 40 – 46,
- Маріїнська, 1- 6,
- Мечникова, 55, 63, 120-128,
- Пантелеймонівська, 64,70,
- Пироговська, 27,
- Прохоровська, 51 – 61,
- Пушкінська, 62 – 76,
- Середньофонтанська, 4 -14,
- Ямчитського, 3,
- пров. 1-й Басейний, 10 – 23,
- пров. 2-й Басейний, 2 -18,
- пров. 1-й Водопровідний, 4 -13,
- Богдана Хмельницького, 23 – 66,
- Велика Арнаутська, 24,32,
- пров. 2-й Водопровідний, 2,4,
- пров. 3-й Басейний, 19 – 23,
- пров. Ватманський, 1- 6,
- пров. Високий, 1-11, 20,
- пров. Вознесенський, 8 – 26,
- пров. Волзький, 1- 22,
- Халайджогло провулок (пров. Єлисаветградський), 1 – 10,
- бульв. Італійський, 2, 4, 11,
- Гімназична, 23,25,
- Мала Арнаутська, 52,
- пров. 2-й Куліковський, 4-7.
Роботи до 19:00:
- Квіткова, 1 – 21,
- Кордонна, 25 – 74,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Кострова, 30,
- Косяченка Олексія, 2 – 54,
- Платанова, 1 – 126,
- Радісна, 114, 116,
- Св. Ріхтера, 33 – 109,
- Тетяни Тесс, 3 -19 ,34,43,
- пров. 1-й Бузковий, 1 – 6,
- пров. 2-й Бузковий, 1 -19,
- пров. Бузковий, 1, 2/корп.2,
- пров. Килимовий, 5 – 9,
- пров. Кострова, 7, 30-37,
- проїзд Бузковий, 1 – 6,
- Ближні Млини (Кондренка), 97 – 99,
- Малішевського (Гастелло), 9 – 55,
- Квітнева, 20 – 33,
- Клименка, 25,33в,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 – 27,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30 – 49,
- Сільська, 29 – 44,
- Туристська, 7 – 15.
Роботи до 17:00:
- Манежна, 16 – 26,
- пров. Ломаний, 1 -16.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Варненська, 12 – 14,
- Космонавтів, 23 – 27.
Роботи до 17:00:
- 1-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 7 – 17,
- 2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6 -16,
- 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6 – 15,
- Левітана, 30 – 42, 67,
- Люстдорфська дорога, 144 – 146,
- Академіка Вернадського (Тульська), 23 – 31.