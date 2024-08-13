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Деякі одесити до 22:00 залишилися без світла: адреси відключень на 13 серпня

Деякі одесити до 22:00 залишилися без світла: адреси відключень на 13 серпня

У вівторок, 13 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла до пізнього вечора.

Центральний РЕМ

Роботи до 22:00:

  • Адмірала Лазарєва, 3 – 34,
  • Басейна, 4, Болгарська, 1 – 90,
  • Водопровідна, 1 – 11,
  • Генерала Цвєтаєва, 1 – 34,
  • Запорізька, 2-21, 4/8, 19/84,
  • Канатна, 81,81/3,
  • М’ясоїдівська, 40 – 46,
  • Маріїнська, 1- 6,
  • Мечникова, 55, 63, 120-128,
  • Пантелеймонівська, 64,70,
  • Пироговська, 27,
  • Прохоровська, 51 – 61,
  • Пушкінська, 62 – 76,
  • Середньофонтанська, 4 -14,
  • Ямчитського, 3,
  • пров. 1-й Басейний, 10 – 23,
  • пров. 2-й Басейний, 2 -18,
  • пров. 1-й Водопровідний, 4 -13,
  • Богдана Хмельницького, 23 – 66,
  • Велика Арнаутська, 24,32,
  • пров. 2-й Водопровідний, 2,4,
  • пров. 3-й Басейний, 19 – 23,
  • пров. Ватманський, 1- 6,
  • пров. Високий, 1-11, 20,
  • пров. Вознесенський, 8 – 26,
  • пров. Волзький, 1- 22,
  • Халайджогло провулок (пров. Єлисаветградський), 1 – 10,
  • бульв. Італійський, 2, 4, 11,
  • Гімназична, 23,25,
  • Мала Арнаутська, 52,
  • пров. 2-й Куліковський, 4-7.

Роботи до 19:00:

  • Квіткова, 1 – 21,
  • Кордонна, 25 – 74,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Кострова, 30,
  • Косяченка Олексія, 2 – 54,
  • Платанова, 1 – 126,
  • Радісна, 114, 116,
  • Св. Ріхтера, 33 – 109,
  • Тетяни Тесс, 3 -19 ,34,43,
  • пров. 1-й Бузковий, 1 – 6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1 -19,
  • пров. Бузковий, 1, 2/корп.2,
  • пров. Килимовий, 5 – 9,
  • пров. Кострова, 7, 30-37,
  • проїзд Бузковий, 1 – 6,
  • Ближні Млини (Кондренка), 97 – 99,
  • Малішевського (Гастелло), 9 – 55,
  • Квітнева, 20 – 33,
  • Клименка, 25,33в,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 – 27,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30 – 49,
  • Сільська, 29 – 44,
  • Туристська, 7 – 15.

Роботи до 17:00:

  • Манежна, 16 – 26,
  • пров. Ломаний, 1 -16.

Південний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Варненська, 12 – 14,
  • Космонавтів, 23 – 27.

Роботи до 17:00:

  • 1-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 7 – 17,
  • 2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської  дороги, 6 -16,
  • 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6 – 15,
  • Левітана, 30 – 42, 67,
  • Люстдорфська дорога, 144 – 146,
  • Академіка Вернадського (Тульська), 23 – 31.
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