Некоторые одесситы до 22:00 остались без света: адреса отключений на 13 августа

Во вторник, 13 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света до позднего вечера.
Центральный РЭС
Работы до 22:00:
- Адмирала Лазарева, 3 – 34,
- Бассейная, 4,
- Болгарская, 1 – 90,
- Водопроводная, 1 – 11,
- Генерала Цветаева, 1 – 34,
- Запорожская, 2-21, 4/8, 19/84,
- Канатная, 81,81/ 3,
- Мясоедовская, 40 – 46,
- Мариинская, 1-6,
- Мечникова, 55, 63, 120-128,
- Пантелеймоновская, 64,70,
- Пироговская, 27,
- Прохоровская, 51 – 61,
- Пушкинская, 62 – 7 4-14,
- Ямчитского, 3,
- пер. 1-й Бассейный, 10 – 23,
- пер. 2-й Бассейный, 2-18,
- пер. 1-й Водопроводный, 4-13,
- Богдана Хмельницкого, 23 – 66,
- Большая Арнаутская, 24,32,
- пер. 2-й Водопроводный, 2,4
- пер. 3-й Бассейный, 19 – 23,
- пер. Ватманский, 1-6,
- пер. Высокий, 1-11, 20,
- пер. Вознесенский, 8 – 26,
- пер. Волжский, 1-22,
- Халайджогло переулок (пер. Елисаветградский), 1 – 10,
- бульв. Итальянский, 2, 4, 11,
- Гимназическая, 23,25,
- Малая Арнаутская, 52,
- пер. 2-й Куликовский, 4-7.
Работы до 19:00:
- Цветочная, 1 – 21,
- Кордонная, 25 – 74,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Кострова, 30,
- Косяченко Алексея, 2 – 54,
- Платанова, 1 – 126,
- Радостная, 114, 116,
- Св. Рихтера, 33 – 109,
- Татьяны Тесс, 3 –19,34,43,
- пер. 1-й Сиреневый, 1 – 6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 1, 2/корп.2,
- пер. Ковровый, 5 – 9,
- пер. Кострова, 7, 30-37,
- проезд Сиреневый, 1 – 6,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97 – 99,
- Малишевского (Гастелло), 9 – 55,
- Апрельская, 20 – 33,
- Клименко, 25,33в,
- Николая Лысенко (Кор. ), 1 – 27,
- Йозефа Прибика (Минская), 30 – 49,
- Сельская, 29 – 44,
- Туристская, 7 – 15.
Работы до 17:00:
- Манежно, 16 – 26,
- пров. Ломаный, 1 -16.
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- Варненская, 12 – 14,
- Космонавтов, 23 – 27.
Работы до 17:00:
- 1-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 7 – 17,
- 2-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 6 -16,
- 3-я линия 6-й ст. Люстдорфская дорога, 6 – 15,
- Левитана, 30 – 42, 67,
- Люстдорфская дорога, 144 – 146,
- Академика Вернадского (Тульская), 23 – 31.