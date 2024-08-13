Новости Одессы и Одесской области

Некоторые одесситы до 22:00 остались без света: адреса отключений на 13 августа

Некоторые одесситы до 22:00 остались без света: адреса отключений на 13 августа

Во вторник, 13 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света до позднего вечера.

Центральный РЭС

Работы до 22:00:

  • Адмирала Лазарева, 3 – 34,
  • Бассейная, 4,
  • Болгарская, 1 – 90,
  • Водопроводная, 1 – 11,
  • Генерала Цветаева, 1 – 34,
  • Запорожская, 2-21, 4/8, 19/84,
  • Канатная, 81,81/ 3,
  • Мясоедовская, 40 – 46,
  • Мариинская, 1-6,
  • Мечникова, 55, 63, 120-128,
  • Пантелеймоновская, 64,70,
  • Пироговская, 27,
  • Прохоровская, 51 – 61,
  • Пушкинская, 62 – 7 4-14,
  • Ямчитского, 3,
  • пер. 1-й Бассейный, 10 – 23,
  • пер. 2-й Бассейный, 2-18,
  • пер. 1-й Водопроводный, 4-13,
  • Богдана Хмельницкого, 23 – 66,
  • Большая Арнаутская, 24,32,
  • пер. 2-й Водопроводный, 2,4
  • пер. 3-й Бассейный, 19 – 23,
  • пер. Ватманский, 1-6,
  • пер. Высокий, 1-11, 20,
  • пер. Вознесенский, 8 – 26,
  • пер. Волжский, 1-22,
  • Халайджогло переулок (пер. Елисаветградский), 1 – 10,
  • бульв. Итальянский, 2, 4, 11,
  • Гимназическая, 23,25,
  • Малая Арнаутская, 52,
  • пер. 2-й Куликовский, 4-7.

Работы до 19:00:

  • Цветочная, 1 – 21,
  • Кордонная, 25 – 74,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Кострова, 30,
  • Косяченко Алексея, 2 – 54,
  • Платанова, 1 – 126,
  • Радостная, 114, 116,
  • Св. Рихтера, 33 – 109,
  • Татьяны Тесс, 3 –19,34,43,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1 – 6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 1, 2/корп.2,
  • пер. Ковровый, 5 – 9,
  • пер. Кострова, 7, 30-37,
  • проезд Сиреневый, 1 – 6,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97 – 99,
  • Малишевского (Гастелло), 9 – 55,
  • Апрельская, 20 – 33,
  • Клименко, 25,33в,
  • Николая Лысенко (Кор. ), 1 – 27,
  • Йозефа Прибика (Минская), 30 – 49,
  • Сельская, 29 – 44,
  • Туристская, 7 – 15.

Работы до 17:00:

  • Манежно, 16 – 26,
  • пров. Ломаный, 1 -16.

Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • Варненская, 12 – 14,
  • Космонавтов, 23 – 27.

Работы до 17:00:

  • 1-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 7 – 17,
  • 2-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 6 -16,
  • 3-я линия 6-й ст. Люстдорфская дорога, 6 – 15,
  • Левитана, 30 – 42, 67,
  • Люстдорфская дорога, 144 – 146,
  • Академика Вернадского (Тульская), 23 – 31.
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