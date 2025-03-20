Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Тепла не буде за такими адресами:
- просп. 28 бригади, 2, 12, 12б, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 17, 21, 23, 25, 27/1, 27.
- просп. Князя Володимира Великого, 131, 135, 137, 139, 147, 147/2, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 145, 143, 139а, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 153, 155, 157, 159, 112, 114, 114а, 116, 122, 122/1, 126, 126/1, 128, 128а, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 132, 134, 136, 138.
- вул. Віталія Блажка,6,10, 17, 18
- Бувалкіна Владислава,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 22а, 24/26, 28, 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 19а, 49а.
- вул. Жоліо-Кюрі, 26, 32, 34, 36.
- вул. Шкільна, 43.
Нагадаємо, середній вік труб в Одесі – близько 50 років. Найстаріші, в історичному центрі міста, почали прокладати ще в 50-х роках минулого століття – коли будували ТЕЦ. Для того щоб поміняти всю мережу нашого міста на сучасні ізольовані труби потрібно 20 мільярдів гривень.