День військового журналіста: які ще свята відзначають 16 лютого

16 лютого — це день, коли можна відсвяткувати різні події, що мають значення для різних людей. Серед них і День військового журналіста.
День військового журналіста України
Цей день вшановує журналістів, які працюють в зоні бойових дій, в армійських частинах, а також тих, хто відстежує події військового життя країни. Це свято відзначається з метою підкреслити важливу роль, яку військові журналісти відіграють у підтримці демократії, відкритості та прозорості в армії та військових діях.
Під час цього свята проводяться різноманітні заходи, що спрямовані на визнання та підтримку професійної діяльності військових журналістів.
Свято також використовується для звернення уваги до важливих питань, пов’язаних з роботою військових журналістів, таких як їхні безпека, свобода слова, право на доступ до інформації та захист їхніх прав у разі порушення.
Іменини 16 лютого
16 лютого іменини святкують: Павло, Ілля, Данило, Макар.
Хто з відомих людей народився 16 лютого
У цей день народилися:
- 1879 рік: Василь Королів-Старий, талановитий письменник та художник;
- 1885 рік: Зінаїда Рибчинська, видатна українська актриса і вокалістка;
- 1905 рік: Петро Власюк, відомий український агрохімік, ґрунтознавець та фізіолог рослин.
Пам’ятні дати 16 лютого
- 1267 рік: Угода між Кастилією і Португалією про кордони, відома як Бадахоський договір;
- 1270 рік: Литовці здобувають важку перемогу над Лівонським орденом у битві при Карусе;
- 1659 рік: Перший чек на суму 400 фунтів виписує Ніколас Ванакер в Англії;
- 1918 рік: Прийняття Акта про незалежність Литви;
- 1919 рік: Початок Вовчухівської операції Української Галицької Армії;
- 1923 рік: Відкриття могильної камери фараона Тутанхамона археологічною експедицією під керівництвом Говарда Картера;
- 1937 рік: Воллес Карозерс отримує патент на нейлон;
- 1945 рік: Сполучені Штати Америки розпочинають операцію по захопленню Іодзіми експедиційними військами;
- 1957 рік: Єгипет стає чемпіоном першого Кубка Африканських Націй у Судані, перемігши у фіналі збірну Ефіопії з рахунком 4:0;
- 1968 рік: Перша телефонна служба порятунку — 911 — запускається у місті Гейлівіль, штат Алабама, США;
- 1985 рік: Заснування Хезболли, шиїтської ісламістської парамілітарної організації у Лівані;
- 1991 рік: Проведення I Галицької Асамблеї у Львівському театрі опери та балету, що об’єднала сесії обласних рад Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей;
- 2005 рік: Набуття чинності Кіотським протоколом.