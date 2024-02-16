День військового журналіста: які ще свята відзначають 16 лютого

День військового журналіста України

Цей день вшановує журналістів, які працюють в зоні бойових дій, в армійських частинах, а також тих, хто відстежує події військового життя країни. Це свято відзначається з метою підкреслити важливу роль, яку військові журналісти відіграють у підтримці демократії, відкритості та прозорості в армії та військових діях.

Під час цього свята проводяться різноманітні заходи, що спрямовані на визнання та підтримку професійної діяльності військових журналістів.

Свято також використовується для звернення уваги до важливих питань, пов’язаних з роботою військових журналістів, таких як їхні безпека, свобода слова, право на доступ до інформації та захист їхніх прав у разі порушення.

Іменини 16 лютого

16 лютого іменини святкують: Павло, Ілля, Данило, Макар.

Хто з відомих людей народився 16 лютого

У цей день народилися:

1879 рік: Василь Королів-Старий, талановитий письменник та художник;

1885 рік: Зінаїда Рибчинська, видатна українська актриса і вокалістка;

1905 рік: Петро Власюк, відомий український агрохімік, ґрунтознавець та фізіолог рослин.

Пам’ятні дати 16 лютого