День военного журналиста: какие еще праздники отмечают 16 февраля

День военного журналиста Украины

Этот день чествует журналистов, которые работают в зоне боевых действий, в армейских частях, а также тех, кто отслеживает события военной жизни страны. Этот праздник отмечается с целью подчеркнуть важную роль, которую военные журналисты играют в поддержании демократии, открытости и прозрачности в армии и военных действиях.

Во время этого праздника проводятся различные мероприятия, направленные на признание и поддержку профессиональной деятельности военных журналистов.

Праздник также используется для обращения внимания к важным вопросам, связанным с работой военных журналистов, таких как их безопасность, свобода слова, право на доступ к информации и защита их прав в случае нарушения.

Именины 16 февраля

16 февраля именины празднуют: Павел, Илья, Даниил, Макар.

Кто из известных людей родился 16 февраля

В этот день родились:

1879 год: Василий Королев-Старый, талантливый писатель и художник;

1885 год: Зинаида Рыбчинская, выдающаяся украинская актриса и вокалистка;

1905 год: Петр Власюк, известный украинский агрохимик, почвовед и физиолог растений.

Памятные даты 16 февраля