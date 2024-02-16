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День военного журналиста: какие еще праздники отмечают 16 февраля

День военного журналиста: какие еще праздники отмечают 16 февраля

16 февраля — это день, когда можно отпраздновать разные события, имеющие значение для разных людей. Среди них и День военного журналиста.

День военного журналиста Украины

Этот день чествует журналистов, которые работают в зоне боевых действий, в армейских частях, а также тех, кто отслеживает события военной жизни страны. Этот праздник отмечается с целью подчеркнуть важную роль, которую военные журналисты играют в поддержании демократии, открытости и прозрачности в армии и военных действиях.

Во время этого праздника проводятся различные мероприятия, направленные на признание и поддержку профессиональной деятельности военных журналистов.

Праздник также используется для обращения внимания к важным вопросам, связанным с работой военных журналистов, таких как их безопасность, свобода слова, право на доступ к информации и защита их прав в случае нарушения.

Именины 16 февраля

16 февраля именины празднуют: Павел, Илья, Даниил, Макар.

Кто из известных людей родился 16 февраля

В этот день родились:

  • 1879 год: Василий Королев-Старый, талантливый писатель и художник;
  • 1885 год: Зинаида Рыбчинская, выдающаяся украинская актриса и вокалистка;
  • 1905 год: Петр Власюк, известный украинский агрохимик, почвовед и физиолог растений.

Памятные даты 16 февраля

  • 1267 год: Соглашение между Кастилией и Португалией о границах, известное как Бадахосский договор;
  • 1270 год: Литовцы одерживают тяжелую победу над Ливонским орденом в битве при Карусе;
  • 1659 год: Первый чек на сумму 400 фунтов выписывает Николас Ванакер в Англии;
  • 1918 год: Принятие Акта о независимости Литвы;
  • 1919 год: Начало Волчуховской операции Украинской Галицкой Армии;
  • 1923 год: Открытие могильной камеры фараона Тутанхамона археологической экспедицией под руководством Говарда Картера;
  • 1937 год: Уоллес Карозерс получает патент на нейлон;
  • 1945 год: Соединенные Штаты Америки начинают операцию по захвату Иодзимы экспедиционными войсками;
  • 1957 год: Египет становится чемпионом первого Кубка Африканских Наций в Судане, победив в финале сборную Эфиопии со счетом 4:0;
  • 1968 год: Первая телефонная служба спасения — 911 — запускается в городе Гейливиль, штат Алабама, США;
  • 1985 год: Основание Хезболлы, шиитской исламистской парамилитарной организации в Ливане;
  • 1991 год: Проведение I Галицкой Ассамблеи во Львовском театре оперы и балета, объединившей сессии областных советов Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей;
  • 2005 год: Вступление в силу Киотского протокола.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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