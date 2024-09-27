День туризму та день без м’яса: що ще святкують 27 вересня

Що святкують в Україні та світі 27 вересня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 27 вересня
Всесвітній день без м’яса
Цей день присвячений популяризації здорового способу життя та раціонів без м’яса. Метою є привернути увагу до екологічних і етичних проблем, пов’язаних зі споживанням м’яса. Він пропагує збалансовану рослинну дієту, яка може бути корисною для здоров’я та допомагати у збереженні довкілля.
День чеського пива
Цей день відзначає багату традицію пивоваріння в Чехії. Він покликаний підтримати національних виробників пива, а також надати шанувальникам можливість насолодитися різноманітними сортами цього напою. Особливу увагу приділяють культурному і гастрономічному значенню пива в Чехії.
День вихователя в Україні
Присвячений вихователям та всім працівникам дошкільних закладів, цей день підкреслює важливість їхньої роботи у формуванні та розвитку дітей. Це визнання їхньої відданості та турботи про наймолодших громадян, що сприяє гармонійному зростанню майбутніх поколінь.
Всесвітній день туризму
Мета цього дня — сприяти розвитку туризму як важливої галузі економіки, яка об’єднує людей різних культур. Він також підкреслює важливість сталого туризму для збереження природних та культурних ресурсів. Туризм вважається інструментом для побудови мостів між країнами і підвищення рівня взаєморозуміння.
День дудла
Цей день присвячений різним формам творчих замальовок і графічних ескізів. Він заохочує людей використовувати дудли як спосіб самовираження, креативності та зниження стресу. Малювання простих фігурок і візерунків допомагає розслабитися та стимулює уяву.
Іменини 27 вересня
Які сьогодні іменини: Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.
Хто з відомих людей народився 27 вересня
- 1962 рік: українська славістка, перекладачка, історикиня літератури, літературна критикиня Алла Татаренко;
- 1979 рік: українська журналістка, поетеса, письменниця теле- та радіоведуча Оксана Радушинська;
- 1983 рік: українська письменниця і літературознавчиня Лілія Демидюк.
Пам’ятні дати 27 вересня
- 1605 рік: війська Речі Посполитої розбивають шведів під Кірхгольмом;
- 1821 рік: проголошують незалежність Мексиканської імперії;
- 1825 рік: у Великій Британії починається рух першою залізницею — потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину;
- 1893 рік: у Джерсі-Сіті починають видавати перший за океаном український друкований орган — газету “Свобода”;
- 1895 рік: шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписує заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія);
- 1912 рік: у Києві відкривають стадіон “Спортивне поле” на 3 тисячі осіб;
- 1920 рік: Симон Петлюра підписує наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні;
- 1920 рік: Нестор Махно укладає союз із Червоною Армією;
- 1937 рік: в містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкривається перша школа з навчання Санта-Клаусів;
- 1939 рік: німці захоплюють Варшаву;
- 1941 рік: в окупованому нацистами Києві оприлюднюють наказ коменданта: всім євреям з’явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру “для евакуації”;
- 1941 рік: Сирійська Республіка проголошується незалежною державою;
- 1977 рік: пускають в дію першу атомну електростанцію Української РСР — Чорнобильська АЕС;
- 1993 рік: відкривають Тилявський літературно-меморіальний музей Уласа Самчука на базі Тилявського НВК;
- 1998 рік: засновують компанію Google;
- 1998 рік: на виборах у Німеччині перемагають соціал-демократи на чолі з Ґерхардом Шредером;
- 2001 рік: уряд Норвегії засновує міжнародну премію за математичні дослідження — Абелівську премію;
- 2003 рік: Україна обмежує імпорт російських сірників.