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День туризма и день без мяса: что еще празднуют 27 сентября

День туризма и день без мяса: что еще празднуют 27 сентября

Что празднуют в Украине и мире 27 сентября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 27 сентября

Всемирный день без мяса

Этот день посвящен популяризации здорового образа жизни и рационов без мяса. Целью является привлечь внимание к экологическим и этическим проблемам, связанным с потреблением мяса. Он пропагандирует сбалансированную растительную диету, которая может быть полезной для здоровья и помогать в сохранении окружающей среды.

День чешского пива

Этот день отмечает богатую традицию пивоварения в Чехии. Он призван поддержать национальных производителей пива, а также предоставить поклонникам возможность насладиться разнообразными сортами этого напитка. Особое внимание уделяют культурному и гастрономическому значению пива в Чехии.

День воспитателя в Украине

Посвященный воспитателям и всем работникам дошкольных учреждений, этот день подчеркивает важность их работы в формировании и развитии детей. Это признание их преданности и заботы о молодых граждан, что способствует гармоничному росту будущих поколений.

Всемирный день туризма

Цель этого дня — способствовать развитию туризма как важной отрасли экономики, которая объединяет людей разных культур. Он также подчеркивает важность устойчивого туризма для сохранения природных и культурных ресурсов. Туризм считается инструментом для построения мостов между странами и повышения уровня взаимопонимания.

День дудла

Этот день посвящен различным формам творческих зарисовок и графических эскизов. Он поощряет людей использовать дудлы как способ самовыражения, креативности и снижения стресса. Рисование простых фигурок и узоров помогает расслабиться и стимулирует воображение.

Именины 27 сентября

Какие сегодня именины: Виктор, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Федор, Виктор, Дмитрий, Игнат.

Кто из известных людей родился 27 сентября

  • 1962 год: украинская славистка, переводчица, историк литературы, литературный критик Алла Татаренко;
  • 1979 год: украинская журналистка, поэтесса, писательница теле- и радиоведущая Оксана Радушинская;
  • 1983 год: украинская писательница и литературовед Лилия Демидюк.

Памятные даты 27 сентября

  • 1605 год: войска Речи Посполитой разбивают шведов под Кирхгольмом;
  • 1821 год: провозглашают независимость Мексиканской империи;
  • 1825 год: в Великобритании начинается движение по первой железной дороге — поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час;
  • 1893 год: в Джерси-Сити начинают издавать первый за океаном украинский печатный орган — газету «Свобода»;
  • 1895 год: шведский химик, инженер и предприниматель Альфред Нобель подписывает завещание, по которому его наследство должно было составить основу фонда для выплаты ежегодных премий людям, внесшим наибольший вклад в развитие физики, химии, медицины, литературы и всеобщего мира (Нобелевская премия);
  • 1912 год: в Киеве открывают стадион «Спортивное поле» на 3 тысячи человек;
  • 1920 год:  Симон Петлюра подписывает приказ Главной команды войск УНР об организации восстания на Правобережной Украине;
  • 1920 год:  Нестор Махно заключает союз с Красной Армией;
  • 1937 год: в городке Альбион (штат Нью-Йорк) открывается первая школа по обучению Санта-Клаусов;
  • 1939 год: немцы захватывают Варшаву;
  • 1941 год: в оккупированном нацистами Киеве обнародуют приказ коменданта: всем евреям явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра «для эвакуации»;
  • 1941 год:  Сирийская Республика провозглашается независимым государством;
  • 1977 год: пускают в действие первую атомную электростанцию Украинской ССР — Чернобыльская АЭС;
  • 1993 год: открывают Тилявский литературно-мемориальный музей Уласа Самчука на базе Тилявского УВК;
  • 1998 год: основывают компанию Google;
  • 1998 год: на выборах в Германии побеждают социал-демократы во главе с Герхардом Шредером;
  • 2001 год: правительство Норвегии учреждает международную премию за математические исследования — Абелевскую премию;
  • 2003 год:  Украина ограничивает импорт российских спичек.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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