День туризма и день без мяса: что еще празднуют 27 сентября

Что празднуют в Украине и мире 27 сентября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 27 сентября
Всемирный день без мяса
Этот день посвящен популяризации здорового образа жизни и рационов без мяса. Целью является привлечь внимание к экологическим и этическим проблемам, связанным с потреблением мяса. Он пропагандирует сбалансированную растительную диету, которая может быть полезной для здоровья и помогать в сохранении окружающей среды.
День чешского пива
Этот день отмечает богатую традицию пивоварения в Чехии. Он призван поддержать национальных производителей пива, а также предоставить поклонникам возможность насладиться разнообразными сортами этого напитка. Особое внимание уделяют культурному и гастрономическому значению пива в Чехии.
День воспитателя в Украине
Посвященный воспитателям и всем работникам дошкольных учреждений, этот день подчеркивает важность их работы в формировании и развитии детей. Это признание их преданности и заботы о молодых граждан, что способствует гармоничному росту будущих поколений.
Всемирный день туризма
Цель этого дня — способствовать развитию туризма как важной отрасли экономики, которая объединяет людей разных культур. Он также подчеркивает важность устойчивого туризма для сохранения природных и культурных ресурсов. Туризм считается инструментом для построения мостов между странами и повышения уровня взаимопонимания.
День дудла
Этот день посвящен различным формам творческих зарисовок и графических эскизов. Он поощряет людей использовать дудлы как способ самовыражения, креативности и снижения стресса. Рисование простых фигурок и узоров помогает расслабиться и стимулирует воображение.
Именины 27 сентября
Какие сегодня именины: Виктор, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Федор, Виктор, Дмитрий, Игнат.
Кто из известных людей родился 27 сентября
- 1962 год: украинская славистка, переводчица, историк литературы, литературный критик Алла Татаренко;
- 1979 год: украинская журналистка, поэтесса, писательница теле- и радиоведущая Оксана Радушинская;
- 1983 год: украинская писательница и литературовед Лилия Демидюк.
Памятные даты 27 сентября
- 1605 год: войска Речи Посполитой разбивают шведов под Кирхгольмом;
- 1821 год: провозглашают независимость Мексиканской империи;
- 1825 год: в Великобритании начинается движение по первой железной дороге — поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час;
- 1893 год: в Джерси-Сити начинают издавать первый за океаном украинский печатный орган — газету «Свобода»;
- 1895 год: шведский химик, инженер и предприниматель Альфред Нобель подписывает завещание, по которому его наследство должно было составить основу фонда для выплаты ежегодных премий людям, внесшим наибольший вклад в развитие физики, химии, медицины, литературы и всеобщего мира (Нобелевская премия);
- 1912 год: в Киеве открывают стадион «Спортивное поле» на 3 тысячи человек;
- 1920 год: Симон Петлюра подписывает приказ Главной команды войск УНР об организации восстания на Правобережной Украине;
- 1920 год: Нестор Махно заключает союз с Красной Армией;
- 1937 год: в городке Альбион (штат Нью-Йорк) открывается первая школа по обучению Санта-Клаусов;
- 1939 год: немцы захватывают Варшаву;
- 1941 год: в оккупированном нацистами Киеве обнародуют приказ коменданта: всем евреям явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра «для эвакуации»;
- 1941 год: Сирийская Республика провозглашается независимым государством;
- 1977 год: пускают в действие первую атомную электростанцию Украинской ССР — Чернобыльская АЭС;
- 1993 год: открывают Тилявский литературно-мемориальный музей Уласа Самчука на базе Тилявского УВК;
- 1998 год: основывают компанию Google;
- 1998 год: на выборах в Германии побеждают социал-демократы во главе с Герхардом Шредером;
- 2001 год: правительство Норвегии учреждает международную премию за математические исследования — Абелевскую премию;
- 2003 год: Украина ограничивает импорт российских спичек.