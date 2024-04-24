День солідарності молоді, День джинсів та інші свята 24 квітня

Свята 24 квітня

День солідарності молоді

Міжнародний день солідарності молоді було встановлено у 1957 році за рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді з метою привернути увагу до молодіжних проблем.

День водопровідника

А ще 24 квітня святкують День водопровідника. Цей день присвячений усім працівникам водопровідної сфери, які забезпечують надійне водопостачання та водовідведення. Робота водопровідників дуже важлива, адже вона впливає на якість життя людей та функціонування всього міста чи населеного пункту.

День багатосторонності та дипломатії

Також 24 квітня Міжнародний день багатосторонності та дипломатії заради миру. Це свято розпочато Організацією Об’єднаних Націй 12 грудня 2018 року з метою підтримки багатосторонньої співпраці та дипломатії як засобів досягнення миру та вирішення конфліктів.

Світовий тиждень імунізації

Це щорічна ініціатива, що відзначається в останній тиждень квітня, з метою підвищення поінформованості про важливість вакцинації та її роль у захисті людей від вакцинованих захворювань. Цього року Всесвітній тиждень імунізації триває з 24 по 30 квітня.

День джинсів

День джинсів (або День деніму) щорічно посідає останню середу квітня. Цей день має важливе значення, оскільки його було розпочато у 1999 році в США як відповідь на резонансний вирок Верховного суду Італії.

Міжнародний день секретаря

Це професійне свято щороку припадає на середу останнього повного квітневого тижня. Цього дня прийнято вшановувати всіх секретарів, а також офіс-менеджерів, помічників керівників, стенографістів, діловодів та інших працівників, які є невід’ємною частиною роботи офісу.

Всесвітній день канцтоварів

Це свято присвячене мистецтву письма та цінності канцелярських товарів у нашому повсякденному житті. Воно є згадкою про важливість рукописного тексту та його роль у комунікації, незважаючи на переважання цифрового зв’язку.

Міжнародний день поінформованості про шум

Цей день відзначається з 1996 року з ініціативи Центру слуху та комунікації у Нью-Йорку. Його мета – підвищення обізнаності щодо негативного впливу шумового забруднення на здоров’я та самопочуття.

Пам’ятні дати 24 квітня

1184 до н. – згідно з датуванням Ератосфена та Аполлодора Афінського, цього дня грецькі воїни змогли пробратися в Трою за допомогою троянського коня;

1333 рік – коронація Казимира III Великого та його дружини Альдони у Вавельському кафедральному соборі у Кракові;

1521 – в Іспанії страчений Хуан де Паділья, провідник повстання іспанської шляхти проти імператора Карла V;

1646 рік – укладено Ужгородську церковну унію;

1771 рік – узбережжя японського острова Ісігакі зазнало удару цунамі заввишки 85 м;

1833 рік – у США запатентовано газировку;

1872 рік – після виверження вулкана Везувій лавовими потоками спалено два села, загинуло близько 25 осіб;

1900 рік – вийшла основна книга Зигмунда Фрейда «Тлумачення снів»;

1918 рік – на таємній нараді з командуванням німецької армії генерал Павло Скоропадський домовився про підтримку німцями повалення Центральної Ради;

1949 рік – у Києві урочисто відкрито літературно-мистецький музей Тараса Шевченка;

1962 рік – у США здійснено першу телетрансляцію з тихоокеанського узбережжя на атлантичне;

1968 рік – Маврикій став членом ООН;

1985 рік – Верховний Суд Канади визнав законною роботу магазинів у неділю.

1990 – на орбіту Землі був доставлений телескоп Габбла;

1999 рік – на засіданні у Вашингтоні Рада НАТО прийняла нову стратегічну концепцію, яка дозволяє використовувати збройні сили блоку для запобігання порушенню прав людини в Європі;

2004 рік – Віталій Кличко у бою з Корі Сандерсом завоював вакантний титул чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC;

2005 рік – інавгурація папи Бенедикта XVI;

2006 рік – скоєно терористичні акти на єгипетському курорті Дахаб.

Цього дня народилися: