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День солидарности молодежи, День джинсов и другие праздники 24 апреля

День солидарности молодежи, День джинсов и другие праздники 24 апреля

Сегодня, 24 апреля, Международный день солидарности молодежи. Но это далеко не единственный праздник этого дня. А еще в этот день произошло много важных и интересных исторических событий.

Праздники 24 апреля

День солидарности молодежи

Международный день солидарности молодежи был установлен в 1957 году по решению Всемирной федерации демократической молодежи с целью привлечь внимание к молодежным проблемам.

День водопроводчика

А еще 24 апреля празднуют День водопроводчика. Этот день посвящен всем работникам водопроводной сферы, обеспечивающим надежное водоснабжение и водоотвод. Работа водопроводчиков очень важна, ведь она влияет на качество жизни людей и функционирование всего города или населенного пункта.

День многосторонности и дипломатии

Также 24 апреля Международный день многосторонности и дипломатии ради мира. Этот праздник был начат Организацией Объединенных Наций 12 декабря 2018 года с целью поддержки многостороннего сотрудничества и дипломатии как средств достижения мира и разрешения конфликтов.

Всемирная неделя иммунизации

Это ежегодная инициатива, которая отмечается в последнюю неделю апреля, с целью повышения осведомленности о важности вакцинации и ее роли в защите людей от вакциноуправляемых заболеваний. В этом году Всемирная неделя иммунизации проходит с 24 по 30 апреля.

День джинсов

День джинсов (или День денима) ежегодно приходится на последнюю среду апреля. Этот день имеет важное значение, поскольку он был начат в 1999 году в США как ответ на резонансный приговор Верховного суда Италии.

Международный день секретаря

Этот профессиональный праздник каждый год приходится на среду последней полной апрельской недели. В этот день принято чествовать всех секретарей, а также офис-менеджеров, ассистентов руководителей, стенографистов, делопроизводителей и других работников, являющихся неотъемлемой частью работы офиса.

Всемирный день канцтоваров

Этот праздник посвящен искусству письма и ценности канцелярских товаров в нашей повседневной жизни. Оно служит упоминанием о важности рукописного текста и его роли в коммуникации, несмотря на преобладание цифровой связи.

Международный день осведомленности о шуме

Этот день отмечается с 1996 года по инициативе Центра слуха и коммуникации в Нью-Йорке. Его цель – повышение осведомленности о негативном влиянии шумового загрязнения на здоровье и самочувствие.

Памятные даты 24 апреля

1184 год до н. – согласно датированию Эратосфена и Аполлодора Афинского, в этот день греческие воины смогли пробраться в Трою с помощью троянского коня;

  • 1333 год – коронация Казимира III Великого и его супруги Альдоны в Вавельском кафедральном соборе в Кракове;
  • 1521 год – в Испании казнен Хуан де Падилья, проводник восстания испанской шляхты против императора Карла V;
  • 1646 год – заключена Ужгородская церковная уния;
  • 1771 год – побережье японского острова Исигаки потерпело удар цунами высотой 85 м;
  • 1833 год – в США запатентована газировка;
  • 1872 год – после извержения вулкана Везувий лавовыми потоками сожжены два села, погибли около 25 человек;
  • 1900 год – вышла основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование снов»;
  • 1918 год – на тайном совещании с командованием немецкой армии генерал Павел Скоропадский договорился о поддержке немцами свержения Центральной Рады;
  • 1949 год – в Киеве торжественно открыт литературно-художественный музей Тараса Шевченко;
  • 1962 год – в США осуществлена первая телетрансляция с тихоокеанского побережья на атлантическое;
  • 1968 год – Маврикий стал членом ООН;
  • 1985 год – Верховный Суд Канады признал законной работу магазинов в воскресенье.
  • 1990 год – на орбиту Земли был доставлен телескоп Габбла;
  • 1999 год – на заседании в Вашингтоне Совет НАТО принял новую стратегическую концепцию, позволяющую использование вооруженных сил блока для предотвращения нарушения прав человека в Европе;
  • 2004 год – Виталий Кличко в бою с Корри Сандерсом завоевал вакантный титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC;
  • 2005 год – инаугурация папы Бенедикта XVI;
  • 2006 год – совершены террористические акты на египетском курорте Дахаб.

В этот день родились:

  • 1952 год – писатель, доктор филологических наук, профессор Виталий Мацько;
  • 1955 год – украинский журналист, писатель Балабко Александр Васильевич;
  • 1955 год – украинский журналист, телеведущий Юрий Макаров.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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