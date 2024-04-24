День солидарности молодежи, День джинсов и другие праздники 24 апреля

Праздники 24 апреля

День солидарности молодежи

Международный день солидарности молодежи был установлен в 1957 году по решению Всемирной федерации демократической молодежи с целью привлечь внимание к молодежным проблемам.

День водопроводчика

А еще 24 апреля празднуют День водопроводчика. Этот день посвящен всем работникам водопроводной сферы, обеспечивающим надежное водоснабжение и водоотвод. Работа водопроводчиков очень важна, ведь она влияет на качество жизни людей и функционирование всего города или населенного пункта.

День многосторонности и дипломатии

Также 24 апреля Международный день многосторонности и дипломатии ради мира. Этот праздник был начат Организацией Объединенных Наций 12 декабря 2018 года с целью поддержки многостороннего сотрудничества и дипломатии как средств достижения мира и разрешения конфликтов.

Всемирная неделя иммунизации

Это ежегодная инициатива, которая отмечается в последнюю неделю апреля, с целью повышения осведомленности о важности вакцинации и ее роли в защите людей от вакциноуправляемых заболеваний. В этом году Всемирная неделя иммунизации проходит с 24 по 30 апреля.

День джинсов

День джинсов (или День денима) ежегодно приходится на последнюю среду апреля. Этот день имеет важное значение, поскольку он был начат в 1999 году в США как ответ на резонансный приговор Верховного суда Италии.

Международный день секретаря

Этот профессиональный праздник каждый год приходится на среду последней полной апрельской недели. В этот день принято чествовать всех секретарей, а также офис-менеджеров, ассистентов руководителей, стенографистов, делопроизводителей и других работников, являющихся неотъемлемой частью работы офиса.

Всемирный день канцтоваров

Этот праздник посвящен искусству письма и ценности канцелярских товаров в нашей повседневной жизни. Оно служит упоминанием о важности рукописного текста и его роли в коммуникации, несмотря на преобладание цифровой связи.

Международный день осведомленности о шуме

Этот день отмечается с 1996 года по инициативе Центра слуха и коммуникации в Нью-Йорке. Его цель – повышение осведомленности о негативном влиянии шумового загрязнения на здоровье и самочувствие.

Памятные даты 24 апреля

1184 год до н. – согласно датированию Эратосфена и Аполлодора Афинского, в этот день греческие воины смогли пробраться в Трою с помощью троянского коня;

1333 год – коронация Казимира III Великого и его супруги Альдоны в Вавельском кафедральном соборе в Кракове;

1521 год – в Испании казнен Хуан де Падилья, проводник восстания испанской шляхты против императора Карла V;

1646 год – заключена Ужгородская церковная уния;

1771 год – побережье японского острова Исигаки потерпело удар цунами высотой 85 м;

1833 год – в США запатентована газировка;

1872 год – после извержения вулкана Везувий лавовыми потоками сожжены два села, погибли около 25 человек;

1900 год – вышла основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование снов»;

1918 год – на тайном совещании с командованием немецкой армии генерал Павел Скоропадский договорился о поддержке немцами свержения Центральной Рады;

1949 год – в Киеве торжественно открыт литературно-художественный музей Тараса Шевченко;

1962 год – в США осуществлена первая телетрансляция с тихоокеанского побережья на атлантическое;

1968 год – Маврикий стал членом ООН;

1985 год – Верховный Суд Канады признал законной работу магазинов в воскресенье.

1990 год – на орбиту Земли был доставлен телескоп Габбла;

1999 год – на заседании в Вашингтоне Совет НАТО принял новую стратегическую концепцию, позволяющую использование вооруженных сил блока для предотвращения нарушения прав человека в Европе;

2004 год – Виталий Кличко в бою с Корри Сандерсом завоевал вакантный титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC;

2005 год – инаугурация папы Бенедикта XVI;

2006 год – совершены террористические акты на египетском курорте Дахаб.

В этот день родились: