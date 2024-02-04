Чи вщухне магнітна буря в неділю 4 лютого?

Магнітні бурі: коли чекати у лютому

Так, фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують сьогодні, в неділю, 4 лютого 2024 року, лише окремі збурені періоди. Утім, за прогнозами, вже у понеділок, 5 лютого, знову заштормить.

Загалом астросиноптики пророкують у лютому цього року три сильні магнітні бурі, і та, що «бушувала» напередодні, аж ніяк не найпотужніша з них. Найбільш інтенсивна буря триватиме орієнтовно з 17 по 20 лютого, і ще один період підвищеної активності Сонця очікується 24 та 25 лютого.

Як уберегтися від магнітних бур

Магнітна буря – природне періодичне явище, що виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети надає Сонце. У середньому магнітна буря триває від 2 до 5 днів.

Під дією магнітних бур на Землі можуть змінюватися тиск і температура повітря, а внаслідок того, що корональна маса проникає в атмосферу та взаємодіє з молекулами повітря, можуть утворитися полярні сяйва.

Щоб захиститися від негативного впливу магнітних бур, слід дотримуватися простих порад: