День позитивних медіа, шоколадного еклера та тропічного лісу: що ще святкують 22 червня

Свята та події 22 червня

День позитивних медіа

Цей день покликаний підкреслити важливість позитивного контенту у медіапросторі. Він спрямований на заохочення журналістів та медіаорганізацій створювати матеріали, які надихають, підтримують та інформують суспільство у позитивному ключі. Поширення позитивних новин допомагає покращити настрій та знизити рівень стресу серед аудиторії.

День шоколадного еклера

Цей день присвячений улюбленому десерту багатьох – шоколадному еклеру. Кондитерські та кафе пропонують спеціальні акції та нові рецепти цього солодкого смаколика. Він є чудовою нагодою для шанувальників еклерів насолодитися своїм улюбленим десертом і дізнатися про нові варіації його приготування.

Всесвітній день Фольксваген Жук

Цей день відзначають шанувальники легендарного автомобіля Фольксваген Жук. Він об’єднує власників та фанатів цієї моделі, які організовують виставки, автопробіги та зустрічі. Це чудова можливість для обміну досвідом, обговорення реставрацій та насолоди колекціонерськими екземплярами.

День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні

Цей день присвячений вшануванню пам’яті жертв війни в Україні. Проводяться меморіальні заходи, церемонії покладання квітів та хвилини мовчання в знак пошани до загиблих. Він нагадує про важливість миру і згуртованості у важкі часи.

Всесвітній день смурфіків

Цей день святкують шанувальники відомих анімаційних персонажів – смурфіків. Проводяться тематичні заходи, костюмовані паради та перегляди мультфільмів. Він дарує радість і нагадує про чарівний світ, створений авторами смурфіків.

Всесвітній день тропічного лісу

Цей день спрямований на підвищення обізнаності про важливість тропічних лісів для екосистеми планети. Організовуються освітні заходи, кампанії зі збору коштів на захист лісів та екологічні акції. Він закликає до збереження цих унікальних природних багатств для майбутніх поколінь.

Іменини 22 червня

22 червня іменини святкують: Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Федір, Уляна, Юліана.

Хто з відомих людей народився 22 червня

У цей день народилися:

1981 рік: український телеведучий та актор Сергій Притула;

1987 рік: український хокеїст Володимир Алексюк;

1997 рік: молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, який загинув під час російського вторгнення в Україну, Герой України (2023, посмертно) Дмитро Церахто.

Пам’ятні дати 22 червня