День позитивных медиа, шоколадного эклера и тропического леса: что еще празднуют 22 июня

Что празднуют в Украине и мире 22 июня. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 22 июня
День позитивных медиа
Этот день призван подчеркнуть важность позитивного контента в медиапространстве. Он направлен на поощрение журналистов и медиаорганизаций создавать материалы, которые вдохновляют, поддерживают и информируют общество в позитивном ключе. Распространение позитивных новостей помогает улучшить настроение и снизить уровень стресса среди аудитории.
День шоколадного эклера
Этот день посвящен любимому десерту многих — шоколадному эклеру. Кондитерские и кафе предлагают специальные акции и новые рецепты этого сладкого лакомства. Он является прекрасной возможностью для поклонников эклеров насладиться своим любимым десертом и узнать о новых вариациях его приготовления.
Всемирный день Фольксваген Жук
Этот день отмечают поклонники легендарного автомобиля Фольксваген Жук. Он объединяет владельцев и фанатов этой модели, которые организовывают выставки, автопробеги и встречи. Это прекрасная возможность для обмена опытом, обсуждения реставраций и наслаждения коллекционерскими экземплярами.
День скорби и чествования памяти жертв Войны в Украине
Этот день посвящен почтению памяти жертв войны в Украине. Проводятся мемориальные мероприятия, церемонии возложения цветов и минуты молчания в знак уважения к погибшим. Он напоминает о важности мира и сплоченности в трудные времена.
Всемирный день смурфиков
Этот день празднуют поклонники известных анимационных персонажей — смурфиков. Проводятся тематические мероприятия, костюмированные парады и просмотры мультфильмов. Он дарит радость и напоминает о волшебном мире, созданном авторами смурфиков.
Всемирный день тропического леса
Этот день направлен на повышение осведомленности о важности тропических лесов для экосистемы планеты. Организуются образовательные мероприятия, кампании по сбору средств на защиту лесов и экологические акции. Он призывает к сохранению этих уникальных природных богатств для будущих поколений.
Именины 22 июня
22 июня именины празднуют: Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Федор, Ульяна, Юлиана.
Кто из известных людей родился 22 июня
В этот день родились:
- 1981 год: украинский телеведущий и актер Сергей Притула;
- 1987 год: украинский хоккеист Владимир Алексюк;
- 1997 год: младший сержант Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, погибший во время российского вторжения в Украину, Герой Украины (2023, посмертно) Дмитрий Церахто.
Памятные даты 22 июня
- 1634 год: Рембрандт женится на Саскии ван Эйленбюрх, которая становится его вдохновением;
- 1671 год: Османская империя объявляет войну Речи Посполитой;
- 1675 год: английский король Карл II основывает Гринвичскую обсерваторию;
- 1889 год: Германская империя становится первой в Европе, которая вводит пенсии по старости;
- 1910 год: открывают первую в Европе воздушную пассажирскую линию Фридрихсхафен-Дюссельдорф, которую обслуживает дирижабль «Германия»;
- 1915 год: австро-немецкие войска под командованием Августа фон Макензена освобождают Львов от русских войск после 293 дней оккупации;
- 1940 год: в Компьене Французская республика подписывает капитуляцию перед Третьим Рейхом в том же вагоне, где Германия капитулировала в 1918 году;
- 1941 год: во львовских тюрьмах начинаются расстрелы заключенных, связанных с ОУН, по приказу прокурора Львовской области Харитонова;
- 1944 год: во время массированного авианалета немецкая авиация уничтожает 47 американских самолетов на авиабазе в Полтаве;
- 1973 год: ГДР и ФРГ одновременно принимают в ООН.