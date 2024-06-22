День позитивных медиа, шоколадного эклера и тропического леса: что еще празднуют 22 июня

Праздники и события 22 июня

День позитивных медиа

Этот день призван подчеркнуть важность позитивного контента в медиапространстве. Он направлен на поощрение журналистов и медиаорганизаций создавать материалы, которые вдохновляют, поддерживают и информируют общество в позитивном ключе. Распространение позитивных новостей помогает улучшить настроение и снизить уровень стресса среди аудитории.

День шоколадного эклера

Этот день посвящен любимому десерту многих — шоколадному эклеру. Кондитерские и кафе предлагают специальные акции и новые рецепты этого сладкого лакомства. Он является прекрасной возможностью для поклонников эклеров насладиться своим любимым десертом и узнать о новых вариациях его приготовления.

Всемирный день Фольксваген Жук

Этот день отмечают поклонники легендарного автомобиля Фольксваген Жук. Он объединяет владельцев и фанатов этой модели, которые организовывают выставки, автопробеги и встречи. Это прекрасная возможность для обмена опытом, обсуждения реставраций и наслаждения коллекционерскими экземплярами.

День скорби и чествования памяти жертв Войны в Украине

Этот день посвящен почтению памяти жертв войны в Украине. Проводятся мемориальные мероприятия, церемонии возложения цветов и минуты молчания в знак уважения к погибшим. Он напоминает о важности мира и сплоченности в трудные времена.

Всемирный день смурфиков

Этот день празднуют поклонники известных анимационных персонажей — смурфиков. Проводятся тематические мероприятия, костюмированные парады и просмотры мультфильмов. Он дарит радость и напоминает о волшебном мире, созданном авторами смурфиков.

Всемирный день тропического леса

Этот день направлен на повышение осведомленности о важности тропических лесов для экосистемы планеты. Организуются образовательные мероприятия, кампании по сбору средств на защиту лесов и экологические акции. Он призывает к сохранению этих уникальных природных богатств для будущих поколений.

Именины 22 июня

22 июня именины празднуют: Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Федор, Ульяна, Юлиана.

Кто из известных людей родился 22 июня

В этот день родились:

1981 год: украинский телеведущий и актер Сергей Притула;

1987 год: украинский хоккеист Владимир Алексюк;

1997 год: младший сержант Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, погибший во время российского вторжения в Украину, Герой Украины (2023, посмертно) Дмитрий Церахто.

Памятные даты 22 июня