День поцілунку, кардіолога та народження долара: що ще святкують 6 липня

Що святкують в Україні та світі 6 липня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 6 липня
Мусульманський Новий рік
Одне з найважливіших свят в ісламському календарі. Це початок нового року за місячним календарем, що відзначає переселення пророка Мухаммеда з Мекки до Медіни. Воно нагадує мусульманам про важливі події з історії ісламу та закликає до роздумів і духовного очищення.
Всесвітній день кардіолога
Присвячений кардіологам та їхній важливій ролі в охороні здоров’я. Цей день підкреслює необхідність профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Він також є нагодою для підвищення обізнаності про кардіологічні проблеми серед населення.
День народження американського долара
Вшанування дати, коли було введено американський долар як офіційну валюту США. Це важлива подія в історії економіки країни, яка вплинула на міжнародні фінансові ринки. День є нагадуванням про економічну силу та стабільність американської валюти.
День відвідування місцевих парків
Закликає людей відвідати та насолоджуватися красою місцевих парків. Це чудова нагода провести час на свіжому повітрі, підтримуючи здоровий спосіб життя. День сприяє підвищенню обізнаності про важливість збереження природних зон.
Всесвітній день поцілунку
Святкування одного з найпрекрасніших проявів любові та прихильності. Цей день спонукає людей до вираження своїх почуттів через поцілунки, які є універсальною мовою любові. Також це нагадування про важливість близькості та ніжності у стосунках.
Міжнародний день Дніпра
Присвячений одній з найбільших річок Європи, яка є важливим природним ресурсом. День сприяє підвищенню обізнаності про екологічні проблеми та необхідність збереження водних ресурсів. Він об’єднує зусилля громадськості та урядів у захисті річкової екосистеми.
Міжнародний день кооперативів
Визнання важливої ролі кооперативів у соціально-економічному розвитку. Цей день підкреслює внесок кооперативів у створення робочих місць, покращення умов життя та підтримку місцевих громад. Він також сприяє поширенню ідей співпраці та взаємодопомоги.
Іменини 6 липня
6 липня іменини святкують: Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана.
Хто з відомих людей народився 6 липня
У цей день народилися:
- 1851 рік: український архітектор, педагог, підприємець та громадський діяч Іван Левинський;
- 1868 рік: буковинська художниця, етнографиня та реставраторка храмів польського походження Августа Кохановська;
- 1946 рік: 43-й президент США Джордж Вокер Буш.
Пам’ятні дати 6 липня
- 1253 рік: коронація Міндовга, першого короля Литви;
- 1415 рік: на вогнищі спалюють Яна Гуса, лідера чеських протестантів;
- 1439 рік: підписання Флорентійської унії Папою Римським Євгенієм IV та візантійським імператором Іоанном VIII, що закладає основи греко-католицької церкви;
- 1483 рік: коронують Річарда III Англійського;
- 1535 рік: страта англійського гуманіста та лорд-канцлера Томаса Мора, пізніше зарахованого до лику католицьких святих;
- 1687 рік: Ісаак Ньютон публікує «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» в Лондоні, де викладає свої відкриття в прикладній математиці, астрономії та фізиці;
- 1785 рік: долар стає національною валютою США;
- 1809 рік: за наказом Наполеона Папу Римського Пія VII викрадають з Ватикану та відвозять до Гренобля;
- 1938 рік: у Французькій республіці проводять конференцію з питання біженців з Третього Рейху;
- 1958 рік: урочисте відкриття Національного експоцентру України;
- 1994 рік: прем’єра фільму «Форрест Гамп» у США;
- 2005 рік: Верховна Рада ухвалює Кодекс адміністративного судочинства України.