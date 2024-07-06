День поцелуя, кардиолога и рождения доллара: что еще празднуют 6 июля

День поцелуя, кардиолога и рождения доллара: что еще празднуют 6 июля

Что празднуют в Украине и мире 6 июля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 6 июля

Мусульманский Новый год

Один из важнейших праздников в исламском календаре. Это начало нового года по лунному календарю, отмечающее переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Он напоминает мусульманам о важных событиях из истории ислама и призывает к размышлениям и духовному очищению.

Всемирный день кардиолога

Посвящен кардиологам и их важной роли в здравоохранении. Этот день подчеркивает необходимость профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Он также является поводом для повышения осведомленности о кардиологических проблемах среди населения.

День рождения американского доллара

Чествование даты, когда был введен американский доллар как официальная валюта США. Это важное событие в истории экономики страны, которое повлияло на международные финансовые рынки. День является напоминанием об экономической силе и стабильности американской валюты.

День посещения местных парков

Призывает людей посетить и наслаждаться красотой местных парков. Это прекрасная возможность провести время на свежем воздухе, поддерживая здоровый образ жизни. День способствует повышению осведомленности о важности сохранения природных зон.

Всемирный день поцелуя

Празднование одного из самых прекрасных проявлений любви и привязанности. Этот день побуждает людей к выражению своих чувств через поцелуи, которые являются универсальным языком любви. Также это напоминание о важности близости и нежности в отношениях.

Международный день Днепра

Посвящен одной из крупнейших рек Европы, которая является важным природным ресурсом. День способствует повышению осведомленности об экологических проблемах и необходимости сохранения водных ресурсов. Он объединяет усилия общественности и правительств в защите речной экосистемы.

Международный день кооперативов

Признание важной роли кооперативов в социально-экономическом развитии. Этот день подчеркивает вклад кооперативов в создание рабочих мест, улучшение условий жизни и поддержку местных общин. Он также способствует распространению идей сотрудничества и взаимопомощи.

Именины 6 июля

6 июля именины празднуют: Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор, Марта, Ульяна, Юлиана.

Кто из известных людей родился 6 июля

В этот день родились:

  • 1851 год: украинский архитектор, педагог, предприниматель и общественный деятель Иван Левинский;
  • 1868 год: буковинская художница, этнограф и реставратор храмов польского происхождения Августа Кохановская;
  • 1946 год: 43-й президент США Джордж Уокер Буш.

Памятные даты 6 июля

  • 1253 год: коронация Миндовга, первого короля Литвы;
  • 1415 год: на костре сжигают Яна Гуса, лидера чешских протестантов;
  • 1439 год: подписание Флорентийской унии Папой Римским Евгением IV и византийским императором Иоанном VIII, что закладывает основы греко-католической церкви;
  • 1483 год: коронован Ричард III Английский;
  • 1535 год: казнь английского гуманиста и лорд-канцлера Томаса Мора, позже причисленного к лику католических святых;
  • 1687 год: Исаак Ньютон публикует «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» в Лондоне, где излагает свои открытия в прикладной математике, астрономии и физике;
  • 1785 год: доллар становится национальной валютой США;
  • 1809 год: по приказу Наполеона Папу Римского Пия VII похищают из Ватикана и увозят в Гренобль;
  • 1938 год: во Французской республике проводят конференцию по вопросу беженцев из Третьего Рейха;
  • 1958 год: торжественное открытие Национального экспоцентра Украины;
  • 1994 год: премьера фильма «Форрест Гамп» в США;
  • 2005 год: Верховная Рада принимает Кодекс административного судопроизводства Украины.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua