День міні-спідниці та інші свята, які відзначають в Україні та світі 4 березня

День міні-спідниці

Це свято було започатковано англійською дизайнеркою Мері Куант, яка представила міні-спідницю в 1965 році. Міні-спідниця стала символом моди, свободи та сексуальності 60-х років, а також вплинула на розвиток жіночого руху.

Цього дня варто одягнути міні-спідницю, аби відчути себе стильною, сучасною та впевненою.

Всесвітній день боротьби з ожирінням

Це свято було започатковано Всесвітньою федерацією ожиріння – World Obesity Federation у 2015 році з метою підвищення обізнаності про загрози, які ставить ожиріння для здоров’я людини та планети.

Цього дня проводяться різні заходи, спрямовані на просування здорового харчування, фізичної активності та профілактики ожиріння, а також на підтримку людей, які страждають від цього захворювання.

Всесвітній день тенісу

Це свято було започатковано Міжнародною федерацією тенісу у 2013 році з метою популяризації та розвитку цього виду спорту, а також залучення дітей та молоді до занять тенісом.

Цього дня проводяться різні заходи, спрямовані на просування тенісу, а також на підтримку тенісистів, які потребують допомоги.

Всесвітній день проти сексуальної експлуатації

Це свято було започатковано громадською організацією GIPF – Міжнародна група слів жінок у 2009 році з метою привернути увагу до проблеми сексуального рабства, яке стосується мільйонів жінок, дітей та чоловіків у всьому світі.

Цього дня проводяться різні заходи, спрямовані на боротьбу з сексуальною експлуатацією, а також на надання допомоги жертвам цього злочину.

День Магеллана на Гуамі

Це свято відзначається у перший понеділок березня на честь прибуття португальського мореплавця Фернана Магеллана на острів Гуам у 1521 році. Магеллан був першим європейцем, який відкрив цей острів, який належить до США.

Цього дня на Гуамі проводяться урочисті заходи, паради, концерти, фестивалі, а також вшановуються пам’ять загиблих в боротьбі за незалежність.

Історичні події, які стались 4 березня

1152 — Фрідріх I став королем Німеччини.

1493 — Папа Римський Олександр VI видав буллу, за якою всі колонії Нового Світу розподілялись між Іспанією і Португалією по 50-й західній паралелі.

1750 — Кирило Розумовський обраний гетьманом України

1789 — набула чинності Конституція США, розпочав роботу перший Конгрес США.

1857 — Британія визнала незалежність Афганістану.

1877 — відбулась прем’єра балету Петра Чайковського «Лебедине озеро».

1918 — Українська Центральна рада ухвалила постанову про реєстрацію громадянства України.

1933 — відбулась інавгурація президента США Франкліна Рузвельта.

1936 — перший політ здійснив дирижабль «Гінденбург».

1939 — німецький уряд видав постанову, якою легалізовував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини.

1950 — на екрани США вийшов перший повнометражний анімаційний фільм — «Попелюшка» Волта Діснея.

1966 — Джон Леннон заявив, що гурт Beatles став популярнішим, ніж Ісус Христос.

2006 — в Києві відкрили 45-ту станцію метрополітену — «Вирлицю».

2015 — через вибух метану на шахті ім. Засядька в Донецьку загинули 33 гірників.

2018 — у Солсбері (Велика Британія) отруйною речовиною «Новичок» отруїли колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля. Він та його дочка вижили, померла випадкова жертва.

Відомі особистості, які народився 4 березня