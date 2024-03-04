День міні-спідниці та інші свята, які відзначають в Україні та світі 4 березня

4 березня 2024 року – день, коли в Україні та світі відзначають різноманітні свята які свою історію, традиції та значення та пов’язані з модою, спортом, соціальними проблемами та наукою.
День міні-спідниці
Це свято було започатковано англійською дизайнеркою Мері Куант, яка представила міні-спідницю в 1965 році. Міні-спідниця стала символом моди, свободи та сексуальності 60-х років, а також вплинула на розвиток жіночого руху.
Цього дня варто одягнути міні-спідницю, аби відчути себе стильною, сучасною та впевненою.
Всесвітній день боротьби з ожирінням
Це свято було започатковано Всесвітньою федерацією ожиріння – World Obesity Federation у 2015 році з метою підвищення обізнаності про загрози, які ставить ожиріння для здоров’я людини та планети.
Цього дня проводяться різні заходи, спрямовані на просування здорового харчування, фізичної активності та профілактики ожиріння, а також на підтримку людей, які страждають від цього захворювання.
Всесвітній день тенісу
Це свято було започатковано Міжнародною федерацією тенісу у 2013 році з метою популяризації та розвитку цього виду спорту, а також залучення дітей та молоді до занять тенісом.
Цього дня проводяться різні заходи, спрямовані на просування тенісу, а також на підтримку тенісистів, які потребують допомоги.
Всесвітній день проти сексуальної експлуатації
Це свято було започатковано громадською організацією GIPF – Міжнародна група слів жінок у 2009 році з метою привернути увагу до проблеми сексуального рабства, яке стосується мільйонів жінок, дітей та чоловіків у всьому світі.
Цього дня проводяться різні заходи, спрямовані на боротьбу з сексуальною експлуатацією, а також на надання допомоги жертвам цього злочину.
День Магеллана на Гуамі
Це свято відзначається у перший понеділок березня на честь прибуття португальського мореплавця Фернана Магеллана на острів Гуам у 1521 році. Магеллан був першим європейцем, який відкрив цей острів, який належить до США.
Цього дня на Гуамі проводяться урочисті заходи, паради, концерти, фестивалі, а також вшановуються пам’ять загиблих в боротьбі за незалежність.
Історичні події, які стались 4 березня
- 1152 — Фрідріх I став королем Німеччини.
- 1493 — Папа Римський Олександр VI видав буллу, за якою всі колонії Нового Світу розподілялись між Іспанією і Португалією по 50-й західній паралелі.
- 1750 — Кирило Розумовський обраний гетьманом України
- 1789 — набула чинності Конституція США, розпочав роботу перший Конгрес США.
- 1857 — Британія визнала незалежність Афганістану.
- 1877 — відбулась прем’єра балету Петра Чайковського «Лебедине озеро».
- 1918 — Українська Центральна рада ухвалила постанову про реєстрацію громадянства України.
- 1933 — відбулась інавгурація президента США Франкліна Рузвельта.
- 1936 — перший політ здійснив дирижабль «Гінденбург».
- 1939 — німецький уряд видав постанову, якою легалізовував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини.
- 1950 — на екрани США вийшов перший повнометражний анімаційний фільм — «Попелюшка» Волта Діснея.
- 1966 — Джон Леннон заявив, що гурт Beatles став популярнішим, ніж Ісус Христос.
- 2006 — в Києві відкрили 45-ту станцію метрополітену — «Вирлицю».
- 2015 — через вибух метану на шахті ім. Засядька в Донецьку загинули 33 гірників.
- 2018 — у Солсбері (Велика Британія) отруйною речовиною «Новичок» отруїли колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля. Він та його дочка вижили, померла випадкова жертва.
Відомі особистості, які народився 4 березня
- 1623 — Якоб ван дер Дус, нідерландський художник.
- 1678 — Антоніо Вівальді, італійський композитор і скрипаль.
- 1756 — Генрі Реберн, шотландський живописець.
- 1815 — Михайло Вербицький, український композитор, автор музики гімну України.
- 1879 — Бернгард Келлерман, німецький письменник.
- 1925 — Поль Моріа, французький композитор, диригент.
- 1949 — Володимир Івасюк, український поет і композитор.
- 1951 — Кенні Далгліш, шотландський футболіст та тренер.