День ліні, віртуальних світів та москітів: що ще святкують 20 серпня

Що святкують в Україні та світі 20 серпня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 20 серпня
День віртуальних світів
Цей день підкреслює значущість віртуальних світів у сучасному житті. Він акцентує увагу на їхньому впливі на суспільство, культуру і розваги, а також на можливостях, які вони відкривають для освіти, тренувань і навіть соціальних взаємодій. Мета цього дня — дослідити, як віртуальні реальності можуть розширювати межі можливого та змінювати наше сприйняття реального світу.
Всесвітній день ліні
Цей день присвячений роздумам про те, як важливо іноді дозволяти собі відпочинок і розслаблення. Він нагадує про цінність балансу між роботою і відпочинком, а також про те, що лінь іноді може бути корисною для творчості та відновлення сил. Цей день може стати можливістю для усвідомлення важливості дозвілля у повсякденному житті.
Всесвітній день москітів
Цей день присвячений підвищенню обізнаності про загрозу, яку москіти несуть здоров’ю людини. Він акцентує увагу на необхідності боротьби з москітами як переносниками хвороб, таких як малярія та вірус Зіка. Цей день також нагадує про важливість профілактичних заходів для захисту людей від москітних укусів і наслідків, які вони можуть викликати.
Міжнародний день медичного транспорту
Цей день визнає важливість служб медичного транспорту в забезпеченні своєчасної медичної допомоги. Він відзначає працю фахівців, які здійснюють транспортування пацієнтів, а також роль спеціалізованого транспорту в рятуванні життів. Мета цього дня — підвищити обізнаність про необхідність розвитку та підтримки інфраструктури медичного транспорту.
Іменини 20 серпня
Які сьогодні іменини: Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір.
Хто з відомих людей народився 20 серпня
- 1939 рік: український письменник-шістдесятник, майстер психологічної і готичної прози Валерій Шевчук;
- 1947 рік: український актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України Януш Юхницький;
- 1994 рік: військовослужбовець, Національної гвардії України, Герой України (посмертно) Артем Амелін.
Пам’ятні дати 20 серпня
- 1619 рік: нідерландський корабель доправляє до Америки перших 20 африканських тубільців, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун;
- 1627 рік: виходить перший словник української мови «Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє» Памви Беринди;
- 1741 рік: Аляска відкривається данським мореплавцем, капітаном-командором Вітусом Берингом;
- 1809 рік: арештованого французами Папу Римського Пія VII перепроваджують із Савони до Гренобля;
- 1864 рік: в Японії стається інцидент біля Імператорських воріт;
- 1868 рік: у США офіційно завершується війна Півночі і Півдня;
- 1896 рік: у Києві відбувається освячення кафедрального собору святого Володимира;
- 1925 рік: засновують Канівський музей-заповідник «Могила Т. Г. Шевченка»;
- 1964 рік: створюють Міжнародну організацію із супутників зв’язку ІНТЕЛСАТ;
- 1991 рік: Естонія проголошує свою незалежність від СРСР;
- 1996 рік: президент США Білл Клінтон встановлює мінімальну заробітну плату в країні — 5,15 долара за годину.