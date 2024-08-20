День ліні, віртуальних світів та москітів: що ще святкують 20 серпня

Свята та події 20 серпня

День віртуальних світів

Цей день підкреслює значущість віртуальних світів у сучасному житті. Він акцентує увагу на їхньому впливі на суспільство, культуру і розваги, а також на можливостях, які вони відкривають для освіти, тренувань і навіть соціальних взаємодій. Мета цього дня — дослідити, як віртуальні реальності можуть розширювати межі можливого та змінювати наше сприйняття реального світу.

Всесвітній день ліні

Цей день присвячений роздумам про те, як важливо іноді дозволяти собі відпочинок і розслаблення. Він нагадує про цінність балансу між роботою і відпочинком, а також про те, що лінь іноді може бути корисною для творчості та відновлення сил. Цей день може стати можливістю для усвідомлення важливості дозвілля у повсякденному житті.

Всесвітній день москітів

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про загрозу, яку москіти несуть здоров’ю людини. Він акцентує увагу на необхідності боротьби з москітами як переносниками хвороб, таких як малярія та вірус Зіка. Цей день також нагадує про важливість профілактичних заходів для захисту людей від москітних укусів і наслідків, які вони можуть викликати.

Міжнародний день медичного транспорту

Цей день визнає важливість служб медичного транспорту в забезпеченні своєчасної медичної допомоги. Він відзначає працю фахівців, які здійснюють транспортування пацієнтів, а також роль спеціалізованого транспорту в рятуванні життів. Мета цього дня — підвищити обізнаність про необхідність розвитку та підтримки інфраструктури медичного транспорту.

Іменини 20 серпня

Які сьогодні іменини: Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір.

Хто з відомих людей народився 20 серпня

1939 рік: український письменник-шістдесятник, майстер психологічної і готичної прози Валерій Шевчук;

1947 рік: український актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України Януш Юхницький;

1994 рік: військовослужбовець, Національної гвардії України, Герой України (посмертно) Артем Амелін.

Пам’ятні дати 20 серпня