День лени, виртуальных миров и москитов: что еще празднуют 20 августа

Что празднуют в Украине и мире 20 августа. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 20 августа
День виртуальных миров
Этот день подчеркивает значимость виртуальных миров в современной жизни. Он акцентирует внимание на их влиянии на общество, культуру и развлечения, а также на возможностях, которые они открывают для образования, тренировок и даже социальных взаимодействий. Цель этого дня — исследовать, как виртуальные реальности могут расширять границы возможного и менять наше восприятие реального мира.
Всемирный день лени
Этот день посвящен размышлениям о том, как важно иногда позволять себе отдых и расслабление. Он напоминает о ценности баланса между работой и отдыхом, а также о том, что лень иногда может быть полезной для творчества и восстановления сил. Этот день может стать возможностью для осознания важности досуга в повседневной жизни.
Всемирный день москитов
Этот день посвящен повышению осведомленности об угрозе, которую москиты несут здоровью человека. Он акцентирует внимание на необходимости борьбы с москитами как переносчиками болезней, таких как малярия и вирус Зика. Этот день также напоминает о важности профилактических мер для защиты людей от москитных укусов и последствий, которые они могут вызвать.
Международный день медицинского транспорта
Этот день признает важность служб медицинского транспорта в обеспечении своевременной медицинской помощи. Он отмечает труд специалистов, осуществляющих транспортировку пациентов, а также роль специализированного транспорта в спасении жизней. Цель этого дня — повысить осведомленность о необходимости развития и поддержки инфраструктуры медицинского транспорта.
Именины 20 августа
Какие сегодня именины: Виктор, Владимир, Иван, Максим, Тимофей, Федор, Иван, Максим, Тимофей, Федор.
Кто из известных людей родился 20 августа
- 1939 год: украинский писатель-шестидесятник, мастер психологической и готической прозы Валерий Шевчук;
- 1947 год: украинский актер львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины Януш Юхницкий;
- 1994 год: военнослужащий, Национальной гвардии Украины, Герой Украины (посмертно) Артем Амелин.
Памятные даты 20 августа
- 1619 год: нидерландский корабль доставляет в Америку первых 20 африканских туземцев, которые были проданы в рабство жителям колонии Джеймстаун;
- 1627 год: выходит первый словарь украинского языка «Лексиконъ славенноросскій и именъ тълкование» Памвы Беринды;
- 1741 год: Аляска открывается датским мореплавателем, капитаном-командором Витусом Берингом;
- 1809 год: арестованного французами Папу Римского Пия VII переводят из Савоны в Гренобль;
- 1864 год: в Японии происходит инцидент у Императорских ворот;
- 1868 год: в США официально завершается война Севера и Юга;
- 1896 год: в Киеве происходит освящение кафедрального собора святого Владимира;
- 1925 год: основывают Каневский музей-заповедник «Могила Т. Г. Шевченко»;
- 1964 год: создают Международную организацию по спутникам связи ИНТЕЛСАТ;
- 1991 год: Эстония провозглашает свою независимость от СССР;
- 1996 год: президент США Билл Клинтон устанавливает минимальную заработную плату в стране — 5,15 доллара в час.