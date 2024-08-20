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День лени, виртуальных миров и москитов: что еще празднуют 20 августа

День лени, виртуальных миров и москитов: что еще празднуют 20 августа

Что празднуют в Украине и мире 20 августа. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 20 августа

День виртуальных миров

Этот день подчеркивает значимость виртуальных миров в современной жизни. Он акцентирует внимание на их влиянии на общество, культуру и развлечения, а также на возможностях, которые они открывают для образования, тренировок и даже социальных взаимодействий. Цель этого дня — исследовать, как виртуальные реальности могут расширять границы возможного и менять наше восприятие реального мира.

Всемирный день лени

Этот день посвящен размышлениям о том, как важно иногда позволять себе отдых и расслабление. Он напоминает о ценности баланса между работой и отдыхом, а также о том, что лень иногда может быть полезной для творчества и восстановления сил. Этот день может стать возможностью для осознания важности досуга в повседневной жизни.

Всемирный день москитов

Этот день посвящен повышению осведомленности об угрозе, которую москиты несут здоровью человека. Он акцентирует внимание на необходимости борьбы с москитами как переносчиками болезней, таких как малярия и вирус Зика. Этот день также напоминает о важности профилактических мер для защиты людей от москитных укусов и последствий, которые они могут вызвать.

Международный день медицинского транспорта

Этот день признает важность служб медицинского транспорта в обеспечении своевременной медицинской помощи. Он отмечает труд специалистов, осуществляющих транспортировку пациентов, а также роль специализированного транспорта в спасении жизней. Цель этого дня — повысить осведомленность о необходимости развития и поддержки инфраструктуры медицинского транспорта.

Именины 20 августа

Какие сегодня именины: Виктор, Владимир, Иван, Максим, Тимофей, Федор, Иван, Максим, Тимофей, Федор.

Кто из известных людей родился 20 августа

  • 1939 год: украинский писатель-шестидесятник, мастер психологической и готической прозы Валерий Шевчук;
  • 1947 год: украинский актер львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины Януш Юхницкий;
  • 1994 год: военнослужащий, Национальной гвардии Украины, Герой Украины (посмертно) Артем Амелин.

Памятные даты 20 августа

  • 1619 год: нидерландский корабль доставляет в Америку первых 20 африканских туземцев, которые были проданы в рабство жителям колонии Джеймстаун;
  • 1627 год: выходит первый словарь украинского языка «Лексиконъ славенноросскій и именъ тълкование» Памвы Беринды;
  • 1741 год: Аляска открывается датским мореплавателем, капитаном-командором Витусом Берингом;
  • 1809 год: арестованного французами Папу Римского Пия VII переводят из Савоны в Гренобль;
  • 1864 год: в Японии происходит инцидент у Императорских ворот;
  • 1868 год: в США официально завершается война Севера и Юга;
  • 1896 год: в Киеве происходит освящение кафедрального собора святого Владимира;
  • 1925 год: основывают Каневский музей-заповедник «Могила Т. Г. Шевченко»;
  • 1964 год: создают Международную организацию по спутникам связи ИНТЕЛСАТ;
  • 1991 год: Эстония провозглашает свою независимость от СССР;
  • 1996 год: президент США Билл Клинтон устанавливает минимальную заработную плату в стране — 5,15 доллара в час.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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