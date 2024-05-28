День краєзнавства, гамбургерів та майонезу: що ще святкують 28 травня

Свята та події 28 травня

Всесвітній день мартіні з маракуї

Це день, присвячений одному з найпопулярніших коктейлів, який поєднує освіжаючий смак маракуї з класичним мартіні. У цей день бармени та любителі коктейлів експериментують із різними рецептами та діляться своїми кращими знахідками. Це також чудова нагода зібратися з друзями та насолодитися витонченим смаком цього напою.

Всесвітній день голоду

Цей день покликаний привернути увагу до проблеми голоду у світі, нагадуючи про мільйони людей, які щодня страждають від недоїдання. Благодійні організації та волонтери проводять акції, збори коштів та інші заходи для підтримки тих, хто потребує допомоги. Мета цього дня — підвищити обізнаність та мобілізувати ресурси для боротьби з глобальною проблемою голоду.

День поліцейського офіцера громади

Це день вшанування праці поліцейських, які працюють безпосередньо з громадами, допомагаючи підтримувати правопорядок та сприяти довірі між громадянами та правоохоронними органами. Поліцейські офіцери громади беруть участь у різних ініціативах, від освітніх програм до організації місцевих заходів. Визнання їхньої роботи сприяє підвищенню рівня безпеки та взаєморозуміння у суспільстві.

День гамбургера в США

Цей день святкує один з найулюбленіших страв американців — гамбургер. Ресторани та заклади швидкого харчування пропонують спеціальні пропозиції, а люди насолоджуються класичними та новими варіаціями цього популярного бутерброда. Це також чудовий привід зібратися з родиною та друзями на барбекю або пікнік.

Всеукраїнський день краєзнавства

Це свято відзначає важливість вивчення та збереження історії, культури та природи рідного краю. Краєзнавці, історики та ентузіасти проводять лекції, екскурсії та виставки, популяризуючи знання про місцеві традиції та визначні пам’ятки. Мета цього дня — заохочувати людей цікавитися своєю спадщиною та сприяти збереженню культурних надбань.

День народження майонезу

Цей день присвячений популярному соусу, який додає особливого смаку багатьом стравам. Майонез з’явився в кулінарії завдяки своїй універсальності та здатності поєднувати різні інгредієнти. У цей день кулінари експериментують з новими рецептами та діляться порадами з приготування домашнього майонезу.

День Міжнародної амністії

Це день, коли відзначають діяльність організації «Міжнародна амністія», яка бореться за права людини по всьому світу. Організація проводить кампанії, що сприяють захисту прав і свобод людей, які постраждали від переслідувань чи несправедливого ставлення. Цей день нагадує про важливість підтримки правозахисних ініціатив та солідарності з тими, хто потребує допомоги.

Міжнародний день дій за здоров’я жінок

Цей день спрямований на підвищення обізнаності про проблеми здоров’я жінок і необхідність забезпечення рівного доступу до медичних послуг. Організації та активісти проводять інформаційні кампанії, семінари та медичні огляди, сприяючи покращенню умов життя жінок. Основна мета цього дня — підтримка та просування здорового способу життя серед жіночого населення.

День менструальної гігієни

Цей день покликаний привернути увагу до важливості менструальної гігієни та її впливу на здоров’я і життя жінок. Освітні кампанії, проведені в цей день, допомагають руйнувати табу та стигму, пов’язані з менструацією. Це також нагода підвищити обізнаність про необхідність доступу до гігієнічних засобів для всіх жінок.

Іменини 28 травня

28 травня іменини святкують: Денис, Гнат, Захар, Дмитро, Микола, Микита, Павло, Макар.

Хто з відомих людей народився 28 травня

У цей день народилися:

1952 рік: Народився Василенко Олександр Миколайович, соліст-вокаліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата», народний артист України.

1971 рік: На світ з’явився Гай-Нижник Павло Павлович, український історик, поет, громадсько-політичний діяч.

1972 рік: Народився Положинський Олександр Євгенович, український рок-співак і шоумен, лідер гурту «Тартак».

Пам’ятні дати 28 травня