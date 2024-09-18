День корпоративної культури та бамбуку: свята 18 вересня та цей день в історії

Свята 18 вересня

Всесвітній день корпоративної культури

Це свято присвячене визнанню важливої ​​ролі, яку відіграє корпоративна культура в успіху бізнесу у всьому світі. Корпоративна культура включає загальні цінності, поведінку та практики, що визначають організацію. Вона формує, як працівники взаємодіють один з одним, які рішення вони ухвалюють і як підходять до своєї роботи. Сильна, позитивна корпоративна культура може призвести до більшої залучення працівників, кращої задоволеності роботою та підвищення загальної продуктивності.

Міжнародний день рівної оплати праці

Це свято було започатковано Організацією Об’єднаних Націй 2019 для підвищення поінформованості про гендерний розрив у заробітній платі та для захисту принципу рівної оплати за працю рівної цінності. Цей день наголошує на постійних нерівностях в оплаті праці між чоловіками та жінками по всьому світу. Незважаючи на прогрес у багатьох країнах, жінки все ще заробляють у середньому менше, ніж чоловіки за аналогічну роботу. Ця різниця в оплаті праці зумовлена ​​такими факторами як гендерна дискримінація, професійна сегрегація та нерівний доступ до освіти та кар’єрного зростання.

Всесвітній день бамбука

Це свято з’явилося у 2009 році в Таїланді з метою підвищення поінформованості про важливість бамбука та його потенціал для захисту природних ресурсів та навколишнього середовища. Бамбук є унікальною рослиною, яка належить до сімейства злакових. Він відомий своєю швидкістю зростання – деякі види можуть рости до одного метра на добу. Бамбук має високу міцність, навіть більше, ніж у сталі, що робить його цінним матеріалом для будівництва. Ця рослина також має антибактеріальні та гіпоалергенні властивості, що робить її популярною в текстильній промисловості для виготовлення постільної білизни, ковдр і подушок. Крім того, бамбук використовується у харчовій промисловості, садівництві, виробництві музичних інструментів, меблів, паперу і навіть у виготовленні сувенірів.

Всесвітній день моніторингу якості води

Це свято було засноване в 2003 році Американським фондом чистої води (ACWF) як глобальна освітня програма. Метою цього дня є підвищення обізнаності громадськості щодо важливості захисту водних ресурсів та залучення громадян до моніторингу якості води у місцевих водоймах. Учасники цього дня використовують прості набори для тестування, щоб брати проби води та визначати такі параметри, як температура, кислотність (pH), прозорість (помутніння) та розчинений кисень (DO). Результати моніторингових дій передаються спільнотам-учасникам по всьому світу через веб-сайт організації-спонсора.

Міжнародний день читання електронних книг

Це свято було розпочато 2014 компанією OverDrive, яка є одним із найбільших постачальників електронних книг для бібліотек у всьому світі. Метою цього дня є популяризація електронних книг та електронного читання, а також підвищення обізнаності про переваги, які вони приносять. Електронні книги забезпечують зручність, доступність та інновації, дозволяючи зберігати тисячі томів в одному пристрої, економити кошти та час, а також зменшувати використання паперу, що сприяє захисту навколишнього середовища.

День HR-менеджера

Це професійне свято припадає щороку на третю середу вересня. Він присвячений визнанню важливої ​​ролі, яку відіграють HR-менеджери у розвитку та успіху компаній. HR-менеджери відповідають за управління людськими ресурсами, включаючи наймання, навчання, розвиток персоналу, а також створення та підтримку позитивної корпоративної культури. Вони допомагають залучати найкращі таланти, забезпечують їх адаптацію та розвиток у компанії, а також сприяють підвищенню мотивації та задоволеності працівників.

18 вересня: пам’ятні дати та події

96 рік – Марк Кокцей Нерва стає римським імператором після вбивства Доміціана;

1502 рік – Христофор Колумб під час свого четвертого плавання до Нового світу висаджується на острові Коста-Ріка;

1640 рік – у Києві розпочинає роботу церковний собор, який затверджує катехизис, яким протягом століть користувалася православна церква;

1714 – до Лондона прибуває Георг – новий король Великобританії з династії Віндзорів;

1851 рік – у США виходить перший екземпляр газети New York Daily Times;

1886 – французький поет Жан Мореас публікує в газеті «Ле Фігаро» статтю, яка стала маніфестом літераторів-символістів;

1901 рік – митрополит Андрій Шептицький освячує церкву Святої Трійці у Білому Камені;

1918 – у Королівстві Іспанія засновують футбольний клуб «Валенсія»;

1929 рік – на Запорізькому заводі «Комунар» випускають перший український комбайн;

1944 рік – виходить у світ книга «Шлях до рабства» Фрідріха Гаєка, яка стає однією з найвпливовіших книг століття;

1965 рік – острів Хортиця у Запоріжжі оголошують державним заповідником;

1973 рік – в ООН приймають Федеративну Республіку Німеччини та Німецьку Демократичну Республіку;

1997 рік – реєструють домен Google.com.

Цього дня народилися: