День корпоративной культуры и бамбука: праздники 18 сентября и этот день в истории

Праздники 18 сентября

Всемирный день корпоративной культуры

Этот праздник посвящен признанию важной роли, которую играет корпоративная культура в успехе бизнеса по всему миру. Корпоративная культура включает общие ценности, поведение и практики, определяющие организацию. Она формирует, как работники взаимодействуют друг с другом, какие решения они принимают и как подходят к своей работе. Сильная, позитивная корпоративная культура может привести к большей вовлеченности работников, лучшей удовлетворенности работой и повышению общей производительности.

Международный день равной оплаты труда

Этот праздник был основан Организацией Объединенных Наций 2019 для повышения осведомленности о гендерном разрыве в заработной плате и для защиты принципа равной оплаты за труд равной ценности. Этот день подчеркивает постоянные неравенства в оплате труда между мужчинами и женщинами по всему миру. Несмотря на прогресс во многих странах, женщины все еще зарабатывают в среднем меньше, чем мужчины за аналогичную работу. Эта разница в оплате труда обусловлена такими факторами как гендерная дискриминация, профессиональная сегрегация и неравный доступ к образованию и карьерному росту.

Всемирный день бамбука

Этот праздник появился в 2009 году в Таиланде с целью повышения осведомленности о важности бамбука и его потенциале для защиты природных ресурсов и окружающей среды. Бамбук является уникальным растением, которое принадлежит к семейству злаковых. Он известен своей скоростью роста – некоторые виды могут произрастать до одного метра в сутки. Бамбук обладает высокой прочностью, даже больше, чем у стали, что делает его ценным материалом для строительства. Это растение также обладает антибактериальными и гипоаллергенными свойствами, что делает его популярным в текстильной промышленности для изготовления постельного белья, одеял и подушек. Кроме того, бамбук используется в пищевой промышленности, садоводстве, производстве музыкальных инструментов, мебели, бумаги и даже в изготовлении сувениров.

Всемирный день мониторинга качества воды

Этот праздник был основан в 2003 году Американским фондом чистой воды (ACWF) в качестве глобальной образовательной программы. Целью этого дня является повышение осведомленности общественности о важности защиты водных ресурсов и привлечении граждан к мониторингу качества воды в местных водоемах. Участники этого дня используют простые наборы для тестирования, чтобы брать пробы воды и определять такие параметры, как температура, кислотность (pH), прозрачность (помутнение) и растворенный кислород (DO). Результаты мониторинговых действий передаются сообществам-участникам по всему миру через веб-сайт организации-спонсора.

Международный день чтения электронных книг

Этот праздник был начат 2014 компанией OverDrive, которая является одним из крупнейших поставщиков электронных книг для библиотек во всем мире. Целью этого дня является популяризация электронных книг и электронного чтения, а также повышение осведомленности о преимуществах, которые они приносят. Электронные книги обеспечивают удобство, доступность и инновации, позволяя хранить тысячи томов в одном устройстве, экономить средства и время, а также уменьшать использование бумаги, что способствует защите окружающей среды.

День HR-менеджера

Этот профессиональный праздник приходится ежегодно на третью среду сентября. Он посвящен признанию важной роли, которую играют HR-менеджеры в развитии и успехе компаний. HR-менеджеры отвечают за управление человеческими ресурсами, включая наем, обучение, развитие персонала, а также создание и поддержку позитивной корпоративной культуры. Они помогают привлекать лучшие таланты, обеспечивают их адаптацию и развитие в компании, а также способствуют повышению мотивации и удовлетворенности работников.

18 сентября: памятные даты и события

96 год – Марк Кокцей Нерва становится римским императором после убийства Домициана;

1502 год – Христофор Колумб во время своего четвертого плавания в Новый мир совершает высадку на острове Коста-Рика;

1640 год – в Киеве начинает работу церковный собор, который утверждает катехизис, которым на протяжении веков пользовалась православная церковь;

1714 год – в Лондон прибывает Георг – новый король Великобритании из династии Виндзоров;

1851 год – в США выходит первый экземпляр газеты «New York Daily Times»;

1886 год – французский поэт Жан Мореас публикует в газете «Ле Фигаро» статью, которая стала манифестом литераторов-символистов;

1901 год – митрополит Андрей Шептицкий освящает церковь Святой Троицы в Белом Камне;

1918 год – в Королевстве Испания основывают футбольный клуб «Валенсия»;

1929 год – на Запорожском заводе «Коммунар» выпускают первый украинский комбайн;

1944 год – выходит в свет книга «Путь к рабству» Фридриха Гаека, которая становится одной из самых влиятельных книг века;

1965 год – остров Хортица в Запорожье объявляют государственным заповедником;

1973 год – в ООН принимают Федеративную Республику Германии и Германскую Демократическую Республику;

1997 год – регистрируют домен Google.com.

В этот день родились: