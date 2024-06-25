День кольорового телебачення, моряка та сомоподібних риб: що ще святкують 25 червня

Свята та події 25 червня

Всесвітній день Beatles

Відзначається як данина легендарній британській рок-групі, яка здійснила революцію в музиці та культурі. У цей день шанувальники з усього світу згадують про вплив Джона Леннона, Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона та Рінго Стара на музику та суспільство. Група The Beatles залишила незабутній слід у серцях мільйонів людей, і їхня музика досі надихає нові покоління музикантів і слухачів. Захід включає прослуховування класичних треків, тематичні вечірки та перегляд фільмів про The Beatles.

День митника України

Цей день присвячений вшануванню працівників митної служби України, які забезпечують економічну безпеку держави. Митники відіграють ключову роль у контролі за товарообігом через кордони, захищаючи країну від незаконного ввезення товарів. У цей день висловлюють вдячність митникам за їхню важливу роботу, організовують офіційні заходи та вручають нагороди найкращим співробітникам. Це також нагода підвищити обізнаність громадян про роль митної служби.

Міжнародний день моряка (День мореплавця)

Цей день присвячений вшануванню моряків та їхньої важливої ролі в глобальній економіці. Моряки забезпечують перевезення товарів між країнами, часто працюючи у важких і небезпечних умовах. У цей день підвищують обізнаність про права моряків, їхній внесок у світову торгівлю та закликають до поліпшення умов праці на суднах. Різні організації проводять тематичні заходи, семінари та акції підтримки мореплавців.

Всесвітній день вітиліго

Присвячений підвищенню обізнаності про вітиліго, хронічне захворювання шкіри, що викликає депігментацію. У цей день організовують інформаційні кампанії, медичні конференції та акції підтримки для людей, які живуть із вітиліго. Мета дня — зменшити стигматизацію, пов’язану з цим захворюванням, та підтримати дослідження, спрямовані на знаходження ефективних методів лікування. Люди діляться своїми історіями, щоб показати, що вітиліго не заважає жити повноцінним життям.

День кольорового телебачення

Відзначає початок ери кольорового телемовлення, яке змінило сприйняття телебачення мільйонами глядачів. У цей день згадують історію розвитку телебачення від чорно-білих зображень до яскравих кольорових трансляцій. Технологічний прорив дозволив зробити телепередачі більш привабливими та реалістичними. Захід включає ретроспективи, документальні фільми та спеціальні програми, присвячені еволюції телебачення.

Міжнародний день сомоподібних

Цей день присвячений сомоподібним рибам, які відіграють важливу роль у прісноводних екосистемах. Мета дня — підвищити обізнаність про біорізноманіття та збереження природних середовищ існування цих риб. Організовуються наукові конференції, освітні програми та природоохоронні заходи, спрямовані на захист сомоподібних. День також є нагодою для рибалок і любителів природи відзначити значення сомоподібних у культурі та економіці.

Іменини 25 червня

25 червня іменини святкують: Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія.

Хто з відомих людей народився 25 червня

У цей день народилися:

1907 рік: народилася українська драматична акторка Зінаїда Хрукалова;

1922 рік: з’явився на світ український письменник Петро Угляренко;

1954 рік: народилася українська художниця Ярослава Король.

Пам’ятні дати 25 червня