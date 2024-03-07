День книги та телефону: головні свята та події 7 березня

Свята 7 березня

Всесвітній день книги

7 березня в Україні та світі відзначають Всесвітній день книги – глобальне свято літератури та читання. Хоча міжнародний Всесвітній день книги випадає на кінець квітня, багато країн для святкування обрали саме перший четвер березня. Це було зроблено для того, щоб уникнути зіткнення з Великодніми святами та поєднати більше людей для читання книг. Всесвітній день книги – важлива подія, яка допомагає згуртувати людей навколо книг, вшанувати авторів та наголосити на важливості літератури в нашому житті.

День енергії рослин

Також 7 березня – День енергії рослин. Це важливе та актуальне свято було засноване з ініціативи компанії з продажу рослинної продукції Alpro. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб залучити якнайбільше людей до вживання овочів, фруктів та зелені. Вчені запевняють, що правильна комбінація з рослинних та тваринних продуктів робить наше харчування повноцінним та правильним. Так, наприклад, якщо до улюбленого десерту додати трохи ягід, він стане не таким шкідливим.

День народження телефону

А ще 7 березня відзначають День народження телефонного апарату. Саме цього дня в 1876 році американський винахідник Александер Грем Белл отримав патент на цей пристрій. Хоча справжнім винахідником телефону вважається італієць Антоніо Меуччі, адже саме він винайшов механізм перетворення вібрації звуку на електричні імпульси, але не захотів оформляти патент на виріб. Цікаво, що Белл не зміг випробувати на собі свій апарат, адже і він, і його дружина були поганочуючими.

День бути почутим

Це нестандартне свято засноване з ініціативи Шеннона Чері у 2004 році. Цей день має на меті привернути увагу до малого бізнесу, тому кожен підприємець-початківець може в цей день поділитися з людьми своїм бізнес-планом або ідеєю, щоб зрозуміти, чим можна зацікавити суспільство.

Пам’ятні дати та події 7 березня

321 рік – за указом римського імператора Костянтина неділя стає днем відпочинку від праці;

1573 рік – Іван Федоров започатковує у Львові першу друкарню;

1573 рік – Венеція поступається Османській імперії Кіпром;

1876 – 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл отримує патент на телефон. Його право на даний винахід неодноразово оспорювали інші винахідники, проте судові рішення незмінно виносилися на користь Белла;

1900 рік – з борту лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse надходить перше в історії бездротове сполучення на берег;

1933 рік – в американському місті Атлантік-Сіті Чарльз Дарроу вигадує популярну і нині гру «Монополія»;

1936 рік – порушуючи діючі мирні договори Третій Рейх реокупує Рейнську область;

1941 рік – для підтримки грецької армії у бойових діях проти Італії прем’єр-міністр Великобританії Вінстон Черчілль направляє до Греції 58 тисяч британських та австралійських військових;

1957 рік – перший політ середньомагістрального пасажирського літака Ан-10;

1987 – перемігши за очками у 12-раундовому поєдинку Джеймса Сміта, «залізний» Майк Тайсон стає чемпіоном за версією WBA;

1992 рік – грають перші матчі першого футбольного чемпіонату України;

1992 рік – після повалення президента Звіада Гамсахурдіа у Тбілісі оголошують про створення нового органу влади, Державної ради, головою якого стає колишній голова Компартії Грузії Едуард Шеварнадзе;

1994 рік – Верховний суд США ухвалює рішення, згідно з яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не вимагають отримання ліцензій або дозволів від власників таких прав;

2010 рік – відбувається 82-а церемонія вручення премії «Оскар» за заслуги в галузі кінематографа за 2009 рік у театрі Кодак у Лос-Анджелесі.

Хто народився 7 березня