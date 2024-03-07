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День книги и телефона: главные праздники и события 7 марта

День книги и телефона: главные праздники и события 7 марта

День книги, День энергии растений и день рождения телефона – и это еще не все самые интересные события сегодняшнего дня, 7 марта.

Праздники 7 марта

Всемирный день книги

7 марта в Украине и мире отмечают Всемирный день книги – глобальный праздник литературы и чтения. Хотя международный Всемирный день книги выпадает на конец апреля, многие страны для празднования выбрали именно в первый четверг марта. Это было сделано для того, чтобы избежать столкновения с Пасхальными праздниками и объединить больше людей для чтения книг. Всемирный день книги – важное событие, которое помогает сплотить людей вокруг книг, почтить авторов и подчеркнуть значимость литературы в нашей жизни.

День энергии растений

Также 7 марта День энергии растений. Этот важный и актуальный праздник был основан по инициативе компании по продаже растительной продукции Alpro. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы привлечь как можно больше людей к употреблению овощей, фруктов и зелени. Ученые уверяют, что правильная комбинация из растительных и животных продуктов делает наше питание полноценным и правильным. Так, например, если к любимому десерту добавить немного ягод, то он станет не таким вредным.

День рождения телефона

А еще 7 марта празднуют День рождения телефонного аппарата. Именно в этот день в 1876 году американский изобретатель Александер Грэм Белл получил патент на это устройство. Хотя настоящим изобретателем телефона считается итальянец Антонио Меуччи, ведь именно он изобрел механизм преобразования вибрации звука в электрические импульсы, но он не захотел оформлять патент на изделие. Интересно, что Белл не смог испытать на себе свой аппарат, ведь и он, и его жена были слабослышащими.

День быть услышанным

Этот нестандартный праздник основан по инициативе Шеннона Чери в 2004 году. Этот день имеет целью привлечь внимание к малому бизнесу, поэтому каждый начинающий предприниматель может в этот день поделиться с людьми своим бизнес-планом или идеей, чтобы понять, чем можно заинтересовать общество.

Памятные даты и события 7 марта

  • 321 год – по указу римского императора Константина воскресенье становится днем отдыха от труда;
  • 1573 год – Иван Федоров основывает во Львове первую типографию;
  • 1573 год – Венеция уступает Османской империи Кипр;
  • 1876 год – 29-летний американский изобретатель Александер Грэм Белл получает патент на телефон. Его право на настоящее изобретение неоднократно оспаривались другими изобретателями, однако судебные решения неизменно выносились в пользу Белла;
  • 1900 год – с борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse поступает первое в истории беспроводное сообщение на берег;
  • 1933 год – в американском городе Атлантик-Сити Чарльз Дарроу придумывает популярную и ныне игру «Монополия»;
  • 1936 год – в нарушение действующих мирных договоров Третий Рейх реоккупирует Рейнскую область;
  • 1941 год – для поддержки греческой армии в боевых действиях против Италии премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль направляет в Грецию 58 тысяч британских и австралийских военных;
  • 1957 год – первый полет среднемагистрального пассажирского самолета Ан-10;
  • 1987 год – победив по очкам в 12-раундовом поединке Джеймса Смита, «железный» Майк Тайсон становится чемпионом по версии WBA;
  • 1992 год – играют первые матчи первого футбольного чемпионата Украины;
  • 1992 год – после свержения президента Звиада Гамсахурдиа в Тбилиси объявляют о создании нового органа власти, Государственного совета, главой которого становится бывший глава Компартии Грузии Эдуард Шеварнадзе;
  • 1994 год – Верховный суд США принимает решение, согласно которому пародии на оригинальные работы не являются нарушениями авторских прав и не требуют получения лицензий или разрешений от владельцев таких прав;
  • 2010 год – проходит 82-я церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2009 год в театре Кодак в Лос-Анджелесе.

Кто родился 7 марта

  • 1850 – чехословацкий общественный и политический деятель, первый президент Чехословакии Томаш Масарик;
  • 1856 год – украинский живописец, график, фольклорист и этнограф Порфирий Мартынович;
  • 1932 – украинский кинорежиссер и художник-аниматор, автор полнометражного анимационного фильма «Энеида» (1991), сериала «Казаки» и других Владимир Дахно.
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