День фінансової незалежності та міст-побратимів: свята та події 25 квітня

Свята 25 квітня

День фінансової незалежності

25 квітня в Україні та світі святкують Міжнародний день фінансової незалежності. Ця подія присвячена інформуванню людей про важливість фінансової незалежності та розповідає про ті кроки, які необхідні для її досягнення. Фінансова незалежність – це стадія, коли дорослі люди отримують активи, які можуть достатньо покрити витрати на життя без необхідності виснажливої праці.

Міжнародний день амігурумі

Амігурумі – це маленькі в’язані гачком або спицями м’які іграшки. День було створено, щоб залучити до ремесла створення таких іграшок. Амігурумі походять із Японії, але вже давно завоювали серця майстрів із різних куточків світу.

Всесвітній день родинних міст

А ще сьогодні відзначається Всесвітній день родинних міст чи міст-побратимів. Ця дата відома з 1963 року, коли після закінчення Другої світової війни у Франції було створено Всесвітню федерацію родинних міст – неурядову організацію, яка підтримує ідею міст-побратимів для встановлення між ними доброзичливих відносин.

Міжнародний день делегата

А це молоде свято, створене у 2019 році з ініціативи ООН. Його головна мета полягає в тому, щоб підвищити обізнаність суспільства щодо вагомої ролі делегатів.

День перукаря

А ще 25 квітня – професійне свято перукарів – фахівців, які допомагають нам виглядати доглянутими, створити власний імідж та стиль. Цікаво, що перукарське мистецтво з’явилося дуже давно. Воно було відоме ще у Стародавньому Єгипті у V столітті до нашої ери.

Всесвітній день пінгвінів

Це важлива екологічна подія, дату якої було обрано на честь початку міграції цих тварин на північ для продовження свого роду.

Міжнародний день ДНК

Дату цього наукового свята було обрано на честь дня публікації в британському журналі Nature інформації про відкриття макромолекули ДНК (1953).

Всесвітній день боротьби проти малярії

Наголошується з 2007 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. Саме цього дня в Африці був день боротьби з малярією.

Пам’ятні дати 25 квітня

4241 до н.е. – у Стародавньому Єгипті починають використовувати календар із роком 365 днів;

1498 рік – у Ризі засновують «Братство чорноголових», яке відігравало помітну роль у житті міста;

1507 – німецький картограф і географ Мартін Вальдземюллер називає новий, нещодавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі, дослідника Нового Світу;

1660 рік – установчі збори вирішує повернути англійський престол Стюартам;

1781 – під час війни за незалежність США британські війська захоплюють Пітерсбург (Вірджинія, США);

1816 – відомий поет Джордж Байрон, який переслідувався на батьківщині брудніми плітками, назавжди залишає Великобританію;

1826 рік – у Великій Британії отримано патент на перший автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння;

1867 рік – місто Токіо вперше відкривають для іноземної торгівлі;

1901 рік – у штаті Нью-Йорк уперше у світі вводять автомобільні номери;

1940 рік – жінки провінції Квебек отримують право голосу на виборах;

1953 рік – утворюють Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО (КВІРТА ППО);

1974 рік – перемога «Революції гвоздик» у Португалії;

1976 рік – проходять перші єдині вибори у В’єтнамі;

1994 рік – указом президента України створюють Національну раду з питань телебачення та радіомовлення;

1997 рік – через помилку програмістів у Флориді світова мережа Інтернет зазнає найбільшого збою в історії;

2005 рік – уряди Болгарії та Румунії підписують угоду про згоду на вступ до ЄС;

2008 рік – у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН проходить міжнародна конференція з нагоди 22-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Цього дня народилися: