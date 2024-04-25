День финансовой независимости и городов-побратимов: праздники и события 25 апреля

Немало интересных дат и праздников выпадает как в Украине, так и в мире на этот день, 25 апреля. Рассказываем о самых интересных и примечательных.
Праздники 25 апреля
День финансовой независимости
25 апреля в Украине и мире празднуют Международный день финансовой независимости. Это событие посвящено информированию людей о важности финансовой независимости и рассказывает о тех шагах, которые необходимы, чтобы его достичь. Финансовая независимость – это стадия, когда взрослые люди получают активы, которые могут в достаточной степени покрыть расходы на жизнь без необходимости изнурительного труда.
Международный день амигуруми
Амигуруми – это маленькие вязаные крючком или спицами мягкие игрушки. День был создан, чтобы привлечь к ремеслу создание таких игрушек. Амигуруми происходят из Японии, но уже давно завоевали сердца мастеров из разных уголков мира.
Всемирный день родственных городов
А еще сегодня отмечается Всемирный день родственных городов, или городов-побратимов. Эта дата известна с 1963 года, когда после окончания Второй мировой войны во Франции была создана Всемирная федерация родственных городов – неправительственная организация, поддерживающая идею городов-побратимов для установления между ними доброжелательных отношений.
Международный день делегата
А это молодой праздник, созданный в 2019 году по инициативе ООН. Его главная цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность общества о весомой роли делегатов.
День парикмахера
А еще 25 апреля – профессиональный праздник парикмахеров – специалистов, которые помогают нам выглядеть ухоженными, создать собственный имидж и стиль. Интересно, что парикмахерское искусство возникло очень давно. Оно было известно еще в Древнем Египте в V веке до нашей эры.
Всемирный день пингвинов
Это важное экологическое событие, дата которого была избрана в честь начала миграции этих животных на север для продолжения своего рода.
Международный день ДНК
Дата этого научного праздника была выбрана в честь дня публикации в британском журнале Nature информации об открытии макромолекулы ДНК (1953 год).
Всемирный день борьбы против малярии
Отмечается с 2007 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Именно в этот день в Африке был день борьбы с малярией.
Памятные даты 25 апреля
- 4241 год до н.э. – в Древнем Египте начинают использовать календарь с годом в 365 дней;
- 1498 год – в Риге основывают «Братство черноголовых», которое играло заметную роль в жизни города;
- 1507 год – немецкий картограф и географ Мартин Вальдземюллер называет новый, недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи, исследователя Нового Света;
- 1660 год – учредительное собрание решает вернуть английский престол Стюартам;
- 1781 год – в ходе войны за независимость США британские войска захватывают Питерсбург (Вирджиния, США);
- 1816 год – известный поэт Джордж Байрон, преследовавшийся на родине грязными сплетнями, навсегда покидает Великобританию;
- 1826 год – в Великобритании получен патент на первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;
- 1867 год – город Токио впервые открывают для иностранной торговли;
- 1901 год – в штате Нью-Йорк впервые в мире вводят автомобильные номера;
- 1940 год – женщины провинции Квебек получают право голоса на выборах;
- 1953 год – образуют Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО (КВИРТА ПВО);
- 1974 год – победа «Революции гвоздик» в Португалии;
- 1976 год – проходят первые единственные выборы во Вьетнаме;
- 1994 год – указом президента Украины создают Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания;
- 1997 год – из-за ошибки программистов во Флориде мировая сеть Интернет терпит наибольший сбой в истории;
- 2005 год – правительства Болгарии и Румынии подписывают соглашение о согласии на вступление в ЕС;
- 2008 год – в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН проходит международная конференция по случаю 22-й годовщины Чернобыльской катастрофы.
В этот день родились:
- 1900 год – украинская поэтесса и расстрелянная большевиками переводчица Вероника Черняховская;
- 1961 год – футболист киевского «Динамо», обладатель Кубка Кубков, вице-чемпион Европы Василий Рац;
- 1983 год – украинский футболист, полузащитник «Динамо» (Киев) и национальной сборной Украины Олег Гусев.