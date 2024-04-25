День финансовой независимости и городов-побратимов: праздники и события 25 апреля

Праздники 25 апреля

День финансовой независимости

25 апреля в Украине и мире празднуют Международный день финансовой независимости. Это событие посвящено информированию людей о важности финансовой независимости и рассказывает о тех шагах, которые необходимы, чтобы его достичь. Финансовая независимость – это стадия, когда взрослые люди получают активы, которые могут в достаточной степени покрыть расходы на жизнь без необходимости изнурительного труда.

Международный день амигуруми

Амигуруми – это маленькие вязаные крючком или спицами мягкие игрушки. День был создан, чтобы привлечь к ремеслу создание таких игрушек. Амигуруми происходят из Японии, но уже давно завоевали сердца мастеров из разных уголков мира.

Всемирный день родственных городов

А еще сегодня отмечается Всемирный день родственных городов, или городов-побратимов. Эта дата известна с 1963 года, когда после окончания Второй мировой войны во Франции была создана Всемирная федерация родственных городов – неправительственная организация, поддерживающая идею городов-побратимов для установления между ними доброжелательных отношений.

Международный день делегата

А это молодой праздник, созданный в 2019 году по инициативе ООН. Его главная цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность общества о весомой роли делегатов.

День парикмахера

А еще 25 апреля – профессиональный праздник парикмахеров – специалистов, которые помогают нам выглядеть ухоженными, создать собственный имидж и стиль. Интересно, что парикмахерское искусство возникло очень давно. Оно было известно еще в Древнем Египте в V веке до нашей эры.

Всемирный день пингвинов

Это важное экологическое событие, дата которого была избрана в честь начала миграции этих животных на север для продолжения своего рода.

Международный день ДНК

Дата этого научного праздника была выбрана в честь дня публикации в британском журнале Nature информации об открытии макромолекулы ДНК (1953 год).

Всемирный день борьбы против малярии

Отмечается с 2007 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Именно в этот день в Африке был день борьбы с малярией.

Памятные даты 25 апреля

4241 год до н.э. – в Древнем Египте начинают использовать календарь с годом в 365 дней;

1498 год – в Риге основывают «Братство черноголовых», которое играло заметную роль в жизни города;

1507 год – немецкий картограф и географ Мартин Вальдземюллер называет новый, недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи, исследователя Нового Света;

1660 год – учредительное собрание решает вернуть английский престол Стюартам;

1781 год – в ходе войны за независимость США британские войска захватывают Питерсбург (Вирджиния, США);

1816 год – известный поэт Джордж Байрон, преследовавшийся на родине грязными сплетнями, навсегда покидает Великобританию;

1826 год – в Великобритании получен патент на первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1867 год – город Токио впервые открывают для иностранной торговли;

1901 год – в штате Нью-Йорк впервые в мире вводят автомобильные номера;

1940 год – женщины провинции Квебек получают право голоса на выборах;

1953 год – образуют Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО (КВИРТА ПВО);

1974 год – победа «Революции гвоздик» в Португалии;

1976 год – проходят первые единственные выборы во Вьетнаме;

1994 год – указом президента Украины создают Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания;

1997 год – из-за ошибки программистов во Флориде мировая сеть Интернет терпит наибольший сбой в истории;

2005 год – правительства Болгарии и Румынии подписывают соглашение о согласии на вступление в ЕС;

2008 год – в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН проходит международная конференция по случаю 22-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

В этот день родились: