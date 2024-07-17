День етнографа, правосуддя та емоджі: свята та події 17 липня

Свята 17 липня

День етнографа

Сьогодні в Україні святкують День етнографії. Це професійне свято приурочене до дня народження видатного етнографа та мандрівника Миколи Міклухо-Маклая, який народився саме цього дня 1846 року. Етнографія – це наука, що вивчає культуру, звичаї, побут, духовність, походження, територіальне розміщення та інші особливості народів (етносів). Саме етнографи допомагають зберігати та розуміти нашу національну спадщину.

Всесвітній день міжнародного правосуддя

Це міжнародний день, який визнає нову систему міжнародного кримінального судочинства. Дата 17 липня обрана на честь ухвалення Римського статуту, який створив Міжнародний кримінальний суд. У 2010 році на Оглядовій конференції Римського статуту Асамблея держав-учасниць, що відбулася в Кампалі (Уганда), вирішила відзначати 17 липня як День міжнародного кримінального правосуддя.

Всесвітній день Емоджі

А ще 17 липня святкують Всесвітній день Емоджі. Це міжнародне свято, присвячене популярним смайликам та символам, які ми використовуємо у повсякденному спілкуванні. Емоджі прийшли до нас із Японії і буквально означають символ у картинці. Їхній творець Сігетака Куріта розробив систему символів для пейджерів 1990 року, яку потім перейняли комп’ютери та телефони.

17 липня: пам’ятні дати та події

709 до н. е. – вперше описується повне сонячне затемнення китайцем Чу Фу;

1048 рік – римський Імператор Генріх III виганяє з Риму папу Бенедикта IX та замінює його Дамасієм II;

1429 рік – у відбитому в англійців Реймсі коронують на французький престол Карла VII;

1453 рік – французи розбивають англійців у битві при Кастійоні, останній битві Столітньої війни (1337-1453);

1505 рік – після потрясіння під час жахливої ​​грози, коли Мартін Лютер був на волосок від смерті, він змінює свої плани стати юристом і стає ченцем августинського монастиря в Ерфурті;

1570 рік – у Вільні засновують єзуїтську колегію, яка згодом була перетворена на університет;

1754 рік – у Нью-Йорку відкривається Королівський коледж;

1775 рік – у США відкривають перший у світі військовий госпіталь;

1785 рік – словацький авантюрист Моріц Беневський, проголосивши себе імператором Мадагаскару, оголошує війну Королівству Франція;

1791 рік – на Марсовому полі в Парижі розстрілюють мирну демонстрацію, яка вимагала зречення французького короля Людовіка XVI;

1793 – у Парижі страчують Шарлотту Корде, вбивцю лідера Французької революції Марата;

1841 рік – виходить перший номер британського гумористичного журналу «Панч»;

1854 рік – в Австрійській імперії запускають в експлуатацію першу у світі гірську залізницю;

1868 рік – японську столицю переносять з Кіото до Токіо;

1915 рік – німецька імперія та Австро-Угорська імперія підписують секретний договір про співпрацю з Болгарським царством;

1917 рік – у Великій Британії з титулів вилучають усі німецькі імена;

1917 рік – відбувається виступ напівботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1933 рік – після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона виходить у перший рейс пасажирський пароплав;

1945 рік – розпочинається Потсдамська конференція глав держав-союзників-переможниць у Другій світовій війні;

1973 рік – в Афганістані скидають монархію та проголошують республіку;

1997 рік – Україна ратифікує Європейську конвенцію з прав людини;

2014 рік – російським зенітним ракетним комплексом «Бук» біля Тореза Донецької області з території так званої «Донецької народної республіки» збивають рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, гинуть усі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб);

2020 рік – Верховна Рада України затверджує скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

Цього дня народилися: