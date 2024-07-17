День этнографа, правосудия и эмоджи: праздники и события 17 июля

Праздники 17 июля

День этнографа

Сегодня в Украине празднуют День этнографа. Этот профессиональный праздник приурочен ко дню рождения выдающегося этнографа и путешественника Николая Миклухо-Маклая, родившегося именно в этот день в 1846 году. Этнография – это наука, изучающая культуру, обычаи, быт, духовность, происхождение, территориальное размещение и другие особенности народов (этносов). Именно этнографы помогают сохранять и понимать наше национальное наследие.

Всемирный день международного правосудия

Это международный день, признающий новую систему международного уголовного судопроизводства. Дата 17 июля избрана в честь принятия Римского устава, который создал Международный уголовный суд. В 2010 году на состоявшейся в Кампале (Уганда) Обзорной конференции Римского устава Ассамблея государств-участников решила отмечать 17 июля как День международного уголовного правосудия.

Всемирный день Эмоджи

А еще 17 июля отмечают Всемирный день Эмоджи. Это международный праздник, приуроченный к популярным смайликам и символам, которые мы используем в повседневном общении. Эмоджи пришли к нам из Японии и буквально означают «символ в картинке». Их создатель Сигетака Курита разработал систему символов для пейджеров 1990 года, которую затем переняли компьютеры и телефоны.

17 июля: памятные даты и события

709 год до н. е. – впервые описывается полное солнечное затмение китайцем Чу Фу;

1048 год – римский Император Генрих III изгоняет из Рима папу Бенедикта IX и заменяет его Дамассием II;

1429 год – в отбитом у англичан Реймсе коронуют на французский престол Карла VII;

1453 год – французы разбивают англичан в битве при Кастийоне, последней битве Столетней войны (1337-1453);

1505 год – после потрясения во время ужасной грозы, когда Мартин Лютер был на волосок от смерти, он меняет свои планы стать юристом и становится монахом августинского монастыря в Эрфурте;

1570 год – в Вильно основывают иезуитскую коллегию, которая впоследствии была преобразована в университет;

1754 год – в Нью-Йорке открывается Королевский колледж;

1775 год – в США открывают первый в мире военный госпиталь;

1785 год – словацкий авантюрист Мориц Беневский, провозгласив себя императором Мадагаскара, объявляет войну Королевству Франция;

1791 год – на Марсовом поле в Париже расстреливают мирную демонстрацию, требовавшую отречение французского короля Людовика XVI;

1793 год – в Париже казнят Шарлотту Корде, убийцу лидера Французской революции Марата;

1841 год – выходит первый номер британского юмористического журнала «Панч»;

1854 год – в Австрийской империи запускают в эксплуатацию первую в мире горную железную дорогу;

1868 год – японскую столицу переносят из Киото в Токио;

1915 год – немецкая империя и Австро-Венгерская империя подписывают секретный договор о сотрудничестве с Болгарским царством;

1917 год – в Великобритании из титулов изымают все немецкие имена;

1917 год – происходит выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;

1933 год – после окончания строительства Днепрогэса и ликвидации порогов на Днепре из Киева в Херсон выходит в первый рейс пассажирский пароход;

1945 год – начинается Потсдамская конференция глав государств-союзников-победительниц во Второй мировой войне;

1973 год – в Афганистане свергают монархию и провозглашают республику;

1997 год – Украина ратифицирует Европейскую конвенцию по правам человека;

2014 год – российским зенитным ракетным комплексом «Бук» возле Тореза Донецкой области с территории так называемой «Донецкой народной республики» сбивают рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, гибнут все пассажиры и экипаж (в общей сложности 298 человек);

2020 год – Верховная Рада Украины утверждает сокращение количества административных районов Украины от 490 до 138.

В этот день родились: