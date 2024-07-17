День этнографа, правосудия и эмоджи: праздники и события 17 июля

Сегодня «Одесская жизнь» уже рассказывала, какой православный праздник отмечают в этот день, 17 июля, верующие и какие приметы связаны с этим днем. Но, помимо этого, 17 июля в Украине и в мире отмечают еще несколько интересных праздников.
Праздники 17 июля
День этнографа
Сегодня в Украине празднуют День этнографа. Этот профессиональный праздник приурочен ко дню рождения выдающегося этнографа и путешественника Николая Миклухо-Маклая, родившегося именно в этот день в 1846 году. Этнография – это наука, изучающая культуру, обычаи, быт, духовность, происхождение, территориальное размещение и другие особенности народов (этносов). Именно этнографы помогают сохранять и понимать наше национальное наследие.
Всемирный день международного правосудия
Это международный день, признающий новую систему международного уголовного судопроизводства. Дата 17 июля избрана в честь принятия Римского устава, который создал Международный уголовный суд. В 2010 году на состоявшейся в Кампале (Уганда) Обзорной конференции Римского устава Ассамблея государств-участников решила отмечать 17 июля как День международного уголовного правосудия.
Всемирный день Эмоджи
А еще 17 июля отмечают Всемирный день Эмоджи. Это международный праздник, приуроченный к популярным смайликам и символам, которые мы используем в повседневном общении. Эмоджи пришли к нам из Японии и буквально означают «символ в картинке». Их создатель Сигетака Курита разработал систему символов для пейджеров 1990 года, которую затем переняли компьютеры и телефоны.
17 июля: памятные даты и события
- 709 год до н. е. – впервые описывается полное солнечное затмение китайцем Чу Фу;
- 1048 год – римский Император Генрих III изгоняет из Рима папу Бенедикта IX и заменяет его Дамассием II;
- 1429 год – в отбитом у англичан Реймсе коронуют на французский престол Карла VII;
- 1453 год – французы разбивают англичан в битве при Кастийоне, последней битве Столетней войны (1337-1453);
- 1505 год – после потрясения во время ужасной грозы, когда Мартин Лютер был на волосок от смерти, он меняет свои планы стать юристом и становится монахом августинского монастыря в Эрфурте;
- 1570 год – в Вильно основывают иезуитскую коллегию, которая впоследствии была преобразована в университет;
- 1754 год – в Нью-Йорке открывается Королевский колледж;
- 1775 год – в США открывают первый в мире военный госпиталь;
- 1785 год – словацкий авантюрист Мориц Беневский, провозгласив себя императором Мадагаскара, объявляет войну Королевству Франция;
- 1791 год – на Марсовом поле в Париже расстреливают мирную демонстрацию, требовавшую отречение французского короля Людовика XVI;
- 1793 год – в Париже казнят Шарлотту Корде, убийцу лидера Французской революции Марата;
- 1841 год – выходит первый номер британского юмористического журнала «Панч»;
- 1854 год – в Австрийской империи запускают в эксплуатацию первую в мире горную железную дорогу;
- 1868 год – японскую столицу переносят из Киото в Токио;
- 1915 год – немецкая империя и Австро-Венгерская империя подписывают секретный договор о сотрудничестве с Болгарским царством;
- 1917 год – в Великобритании из титулов изымают все немецкие имена;
- 1917 год – происходит выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;
- 1933 год – после окончания строительства Днепрогэса и ликвидации порогов на Днепре из Киева в Херсон выходит в первый рейс пассажирский пароход;
- 1945 год – начинается Потсдамская конференция глав государств-союзников-победительниц во Второй мировой войне;
- 1973 год – в Афганистане свергают монархию и провозглашают республику;
- 1997 год – Украина ратифицирует Европейскую конвенцию по правам человека;
- 2014 год – российским зенитным ракетным комплексом «Бук» возле Тореза Донецкой области с территории так называемой «Донецкой народной республики» сбивают рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, гибнут все пассажиры и экипаж (в общей сложности 298 человек);
- 2020 год – Верховная Рада Украины утверждает сокращение количества административных районов Украины от 490 до 138.
В этот день родились:
- 1937 год – украинский диссидент, политик, публицист, религиозный деятель Иван Гель;
- 1956 год – украинский политик Михаил Сирота;
- 1961 год – украинский художник Александр Гнилицкий.