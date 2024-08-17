День чорного кота та медоносних бджіл: що ще святкують 17 серпня

Що святкують в Україні та світі 17 серпня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 17 серпня
Всесвітній день медоносних бджіл
Цей день покликаний звернути увагу на важливість медоносних бджіл для екосистеми та продовольчої безпеки. Він нагадує про необхідність збереження цих комах, які відіграють ключову роль у запиленні рослин. Втрата бджіл може призвести до серйозних наслідків для сільського господарства та біорізноманіття.
День ресторану у серпні
Цей день нагадує про важливість ресторанної індустрії для соціального життя та економіки. Він відзначає роль ресторанів як місць для зустрічей, відпочинку та гастрономічних вражень. У цей день також звертається увага на підтримку місцевих закладів харчування та важливість їхнього розвитку.
Міжнародний день геокешинга
Цей день відзначає популярне хобі, яке об’єднує мільйони людей по всьому світу в пошуках захованих скарбів. Геокешинг сприяє активному відпочинку на природі та розвитку навичок орієнтування. Він також стимулює цікавість до місцевої історії та культурних об’єктів.
Всесвітній день безпритульних тварин
Цей день нагадує про проблему безпритульних тварин і необхідність піклування про них. Він акцентує увагу на важливості відповідального ставлення до домашніх улюбленців та заходах, що можуть зменшити кількість безпритульних тварин. Цей день також сприяє популяризації усиновлення тварин з притулків.
День картоплі
Цей день присвячений популярній культурі, яка є основним продуктом харчування в багатьох країнах. Він відзначає різноманітність способів приготування картоплі та її роль у світовій кухні. День також нагадує про важливість картоплі в історії аграрної культури та продовольчої безпеки.
День магазинів секонд хенд
Цей день підкреслює значення секонд-хенду як способу зменшення відходів та підтримки сталої моди. Він нагадує про можливість відповідального споживання та збереження ресурсів через повторне використання одягу. Цей день також популяризує ідею екологічної свідомості в моді.
Міжнародний день чорного кота
Цей день спрямований на зміну ставлення до чорних котів, які часто стають жертвами забобонів. Він підкреслює красу та унікальність цих тварин, закликаючи до їхньої підтримки та захисту. День також сприяє популяризації чорних котів як домашніх улюбленців.
Іменини 17 серпня
Які сьогодні іменини: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна.
Хто з відомих людей народився 17 серпня
- 1612 рік — князь Лубен і Вишнівця, руський воєвода Ярема Вишневецький;
- 1955 рік — український військово-політичний діяч, лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко;
- 1968 рік — телеведучий, соліст гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко.
Пам’ятні дати 17 серпня
- 1245 рік: у битві під містом Ярослав Данило Романович перемагає угорців і остаточно ліквідує опір бояр у Галицько-Волинському князівстві;
- 1502 рік: Христофор Колумб оголошує Гондурас частиною іспанських володінь;
- 1771 рік: британський хімік Джозеф Прістлі виявляє, що рослини виділяють кисень;
- 1908 рік: на екрани виходить перший анімаційний фільм «Фантасмагорія» французького художника-карикатуриста Еміля Коля;
- 1916 рік: Королівство Румунія вступає до Антанти під час Першої світової війни;
- 1918 рік: гетьман Павло Скоропадський запроваджує в Українській Державі 8-годинний робочий день;
- 1940 рік: Адольф Гітлер оголошує про повну морську блокаду Великої Британії;
- 1945 рік: Індонезія проголошує свою незалежність від Нідерландів;
- 1946 рік: у Королівстві Греція починається громадянська війна;
- 1953 рік: у Південній Каліфорнії відбувається перша зустріч Анонімних Наркоманів;
- 1960 рік: Ґабон оголошує незалежність від Франції;
- 1982 рік: компанія Royal Philips Electronics створює перший у світі компакт-диск;
- 1999 рік: затверджують прапор Донецької області;
- 2009 рік: англійська Вікіпедія досягає рубежу у 3 мільйони статей;
- 2011 рік: на орбіту Землі виводять український супутник «Січ-2».