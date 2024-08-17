День чорного кота та медоносних бджіл: що ще святкують 17 серпня

Свята та події 17 серпня

Всесвітній день медоносних бджіл

Цей день покликаний звернути увагу на важливість медоносних бджіл для екосистеми та продовольчої безпеки. Він нагадує про необхідність збереження цих комах, які відіграють ключову роль у запиленні рослин. Втрата бджіл може призвести до серйозних наслідків для сільського господарства та біорізноманіття.

День ресторану у серпні

Цей день нагадує про важливість ресторанної індустрії для соціального життя та економіки. Він відзначає роль ресторанів як місць для зустрічей, відпочинку та гастрономічних вражень. У цей день також звертається увага на підтримку місцевих закладів харчування та важливість їхнього розвитку.

Міжнародний день геокешинга

Цей день відзначає популярне хобі, яке об’єднує мільйони людей по всьому світу в пошуках захованих скарбів. Геокешинг сприяє активному відпочинку на природі та розвитку навичок орієнтування. Він також стимулює цікавість до місцевої історії та культурних об’єктів.

Всесвітній день безпритульних тварин

Цей день нагадує про проблему безпритульних тварин і необхідність піклування про них. Він акцентує увагу на важливості відповідального ставлення до домашніх улюбленців та заходах, що можуть зменшити кількість безпритульних тварин. Цей день також сприяє популяризації усиновлення тварин з притулків.

День картоплі

Цей день присвячений популярній культурі, яка є основним продуктом харчування в багатьох країнах. Він відзначає різноманітність способів приготування картоплі та її роль у світовій кухні. День також нагадує про важливість картоплі в історії аграрної культури та продовольчої безпеки.

День магазинів секонд хенд

Цей день підкреслює значення секонд-хенду як способу зменшення відходів та підтримки сталої моди. Він нагадує про можливість відповідального споживання та збереження ресурсів через повторне використання одягу. Цей день також популяризує ідею екологічної свідомості в моді.

Міжнародний день чорного кота

Цей день спрямований на зміну ставлення до чорних котів, які часто стають жертвами забобонів. Він підкреслює красу та унікальність цих тварин, закликаючи до їхньої підтримки та захисту. День також сприяє популяризації чорних котів як домашніх улюбленців.

Іменини 17 серпня

Які сьогодні іменини: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна.

Хто з відомих людей народився 17 серпня

1612 рік — князь Лубен і Вишнівця, руський воєвода Ярема Вишневецький;

1955 рік — український військово-політичний діяч, лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко;

1968 рік — телеведучий, соліст гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко.

Пам’ятні дати 17 серпня