День черного кота и медоносных пчел: что еще празднуют 17 августа

Что празднуют в Украине и мире 17 августа. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 17 августа
Всемирный день медоносных пчел
Этот день призван обратить внимание на важность медоносных пчел для экосистемы и продовольственной безопасности. Он напоминает о необходимости сохранения этих насекомых, которые играют ключевую роль в опылении растений. Потеря пчел может привести к серьезным последствиям для сельского хозяйства и биоразнообразия.
День ресторана в августе
Этот день напоминает о важности ресторанной индустрии для социальной жизни и экономики. Он отмечает роль ресторанов как мест для встреч, отдыха и гастрономических впечатлений. В этот день также обращается внимание на поддержку местных заведений питания и важность их развития.
Международный день геокешинга
Этот день отмечает популярное хобби, которое объединяет миллионы людей по всему миру в поисках спрятанных сокровищ. Геокешинг способствует активному отдыху на природе и развитию навыков ориентирования. Он также стимулирует интерес к местной истории и культурным объектам.
Всемирный день бездомных животных
Этот день напоминает о проблеме бездомных животных и необходимости заботы о них. Он акцентирует внимание на важности ответственного отношения к домашним любимцам и мероприятиях, которые могут уменьшить количество бездомных животных. Этот день также способствует популяризации усыновления животных из приютов.
День картофеля
Этот день посвящен популярной культуре, которая является основным продуктом питания во многих странах. Он отмечает разнообразие способов приготовления картофеля и его роль в мировой кухне. День также напоминает о важности картофеля в истории аграрной культуры и продовольственной безопасности.
День магазинов секонд хенд
Этот день подчеркивает значение секонд-хенда как способа уменьшения отходов и поддержки устойчивой моды. Он напоминает о возможности ответственного потребления и сохранения ресурсов через повторное использование одежды. Этот день также популяризирует идею экологического сознания в моде.
Международный день черного кота
Этот день направлен на изменение отношения к черным котам, которые часто становятся жертвами предрассудков. Он подчеркивает красоту и уникальность этих животных, призывая к их поддержке и защите. День также способствует популяризации черных кошек как домашних любимцев.
Именины 17 августа
Какие сегодня именины: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Илья, Мирон.
Кто из известных людей родился 17 августа
- 1612 год — князь Лубен и Вишневца, русский воевода Ярема Вишневецкий;
- 1955 год — украинский военно-политический деятель, лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко;
- 1968 год — телеведущий, солист группы «Скрябин» Андрей Кузьменко.
Памятные даты 17 августа
- 1245 год: в битве под городом Ярослав Даниил Романович побеждает венгров и окончательно ликвидирует сопротивление бояр в Галицко-Волынском княжестве;
- 1502 год: Христофор Колумб объявляет Гондурас частью испанских владений;
- 1771 год: британский химик Джозеф Пристли обнаруживает, что растения выделяют кислород;
- 1908 год: на экраны выходит первый анимационный фильм «Фантасмагория» французского художника-карикатуриста Эмиля Коля;
- 1916 год: Королевство Румыния вступает в Антанту во время Первой мировой войны;
- 1918 год: гетман Павел Скоропадский вводит в Украинском Государстве 8-часовой рабочий день;
- 1940 год: Адольф Гитлер объявляет о полной морской блокаде Великобритании;
- 1945 год: Индонезия провозглашает свою независимость от Нидерландов;
- 1946 год: в Королевстве Греция начинается гражданская война;
- 1953 год: в Южной Калифорнии происходит первая встреча Анонимных Наркоманов;
- 1960 год: Габон объявляет независимость от Франции;
- 1982 год: компания Royal Philips Electronics создает первый в мире компакт-диск;
- 1999 год: утверждают флаг Донецкой области;
- 2009 год: английская Википедия достигает рубежа в 3 миллиона статей;
- 2011 год: на орбиту Земли выводят украинский спутник «Сич-2».