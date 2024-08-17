День черного кота и медоносных пчел: что еще празднуют 17 августа

Праздники и события 17 августа

Всемирный день медоносных пчел

Этот день призван обратить внимание на важность медоносных пчел для экосистемы и продовольственной безопасности. Он напоминает о необходимости сохранения этих насекомых, которые играют ключевую роль в опылении растений. Потеря пчел может привести к серьезным последствиям для сельского хозяйства и биоразнообразия.

День ресторана в августе

Этот день напоминает о важности ресторанной индустрии для социальной жизни и экономики. Он отмечает роль ресторанов как мест для встреч, отдыха и гастрономических впечатлений. В этот день также обращается внимание на поддержку местных заведений питания и важность их развития.

Международный день геокешинга

Этот день отмечает популярное хобби, которое объединяет миллионы людей по всему миру в поисках спрятанных сокровищ. Геокешинг способствует активному отдыху на природе и развитию навыков ориентирования. Он также стимулирует интерес к местной истории и культурным объектам.

Всемирный день бездомных животных

Этот день напоминает о проблеме бездомных животных и необходимости заботы о них. Он акцентирует внимание на важности ответственного отношения к домашним любимцам и мероприятиях, которые могут уменьшить количество бездомных животных. Этот день также способствует популяризации усыновления животных из приютов.

День картофеля

Этот день посвящен популярной культуре, которая является основным продуктом питания во многих странах. Он отмечает разнообразие способов приготовления картофеля и его роль в мировой кухне. День также напоминает о важности картофеля в истории аграрной культуры и продовольственной безопасности.

День магазинов секонд хенд

Этот день подчеркивает значение секонд-хенда как способа уменьшения отходов и поддержки устойчивой моды. Он напоминает о возможности ответственного потребления и сохранения ресурсов через повторное использование одежды. Этот день также популяризирует идею экологического сознания в моде.

Международный день черного кота

Этот день направлен на изменение отношения к черным котам, которые часто становятся жертвами предрассудков. Он подчеркивает красоту и уникальность этих животных, призывая к их поддержке и защите. День также способствует популяризации черных кошек как домашних любимцев.

Именины 17 августа

Какие сегодня именины: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Илья, Мирон.

Кто из известных людей родился 17 августа

1612 год — князь Лубен и Вишневца, русский воевода Ярема Вишневецкий;

1955 год — украинский военно-политический деятель, лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко;

1968 год — телеведущий, солист группы «Скрябин» Андрей Кузьменко.

Памятные даты 17 августа