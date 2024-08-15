День Археолога та величі: чим цікавий день 15 серпня

Сьогодні, 15 серпня, відзначається День археолога. Віруючі святкують (за новим стилем) Успіння Пресвятої Богородиці. До Нового року залишилось 138 днів.
Свята 15 серпня
День археолога
15 серпня в Україні святкують День археолога. Це свято є офіційним із 2008 року. Цей день зазвичай супроводжується різними заходами, такими як посвячення в археологи, лекції, виставки та інші тематичні події.
Існує кілька легенд про походження цього свята. І за однією з них він виник під час археологічних розкопок у Новгороді, коли археологи вирішили відзначити день народження Буцефала, коня Олександра Македонського.
Всесвітній день величі
Це свято було засноване професором Патріком Буссінгом у жовтні 2019 року. Метою цього дня є визнання та честь величі в кожній людині, чи то батьки, друзі, улюблені домашні тварини, чи навіть ми самі. Цей день присвячений вшануванню оспівуваних героїв, підприємств, проектів, місць та всього, що є прекрасним у житті. Він спонукає нас живити та відкривати велич у собі та інших.
15 серпня: цей день в історії
- 1385 рік – Кревська унія Польського королівства та Великого князівства Литовського;
- 1498 рік – у ході свого третього плавання Христофор Колумб відкриває острів Гренада;
- 1519 рік – на місці індійського рибальського села засновують місто Панама, назва якого в перекладі означає “багато-багато риби”;
- 1534 рік – Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями засновує в Парижі орден єзуїтів (Суспільство Христа);
- 1556 рік – у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі розпочинаються роботи з написання Пересопницького Євангелія;
- 1649 рік – під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбиває військо Речі Посполитої Яна II Казимира (Зборівська битва);
- 1795 рік – у Французькій республіці вводять нову валюту – франк;
- 1810 рік – у Парижі будують Вандомську колону на честь перемог Наполеона;
- 1832 рік – Папа Римський Григорій XVI видає буллу, що засуджує свободу друку;
- 1848 рік – американець Уолдо Хенчетт із міста Сіракьюс (штат Нью-Йорк) отримує патент на зуболікарське крісло;
- 1868 рік – Джеймс Крейг Вотсон відкриває астероїд 101 Олена;
- 1877 рік – Томас Едісон пропонує використовувати слово “hello” для початку телефонної розмови;
- 1914 рік – офіційно відкривають Панамський канал;
- 1932 рік – під час розкопок у Ватикані знаходять давньоримську “Тріумфальну дорогу”;
- 1943 рік – за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю починається чистка;
- 1960 рік – Республіка Кіпр проголошує свою незалежність;
- 1963 рік – у Шотландії відбувається остання смертна кара;
- 1997 рік – в Україні засновують орден княгині Ольги.
Цього дня народилися:
- 1964 рік – директор БФ “Фонд сприяння розвитку мистецтв”, Київ, Україна Юрій Круликовський;
- 1975 рік – офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України Василь Богач;
- 1978 рік – українська гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті Лілія Подкопаєва.