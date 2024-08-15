День Археолога та величі: чим цікавий день 15 серпня

Свята 15 серпня

День археолога

15 серпня в Україні святкують День археолога. Це свято є офіційним із 2008 року. Цей день зазвичай супроводжується різними заходами, такими як посвячення в археологи, лекції, виставки та інші тематичні події.

Існує кілька легенд про походження цього свята. І за однією з них він виник під час археологічних розкопок у Новгороді, коли археологи вирішили відзначити день народження Буцефала, коня Олександра Македонського.

Всесвітній день величі

Це свято було засноване професором Патріком Буссінгом у жовтні 2019 року. Метою цього дня є визнання та честь величі в кожній людині, чи то батьки, друзі, улюблені домашні тварини, чи навіть ми самі. Цей день присвячений вшануванню оспівуваних героїв, підприємств, проектів, місць та всього, що є прекрасним у житті. Він спонукає нас живити та відкривати велич у собі та інших.

15 серпня: цей день в історії

1385 рік – Кревська унія Польського королівства та Великого князівства Литовського;

1498 рік – у ході свого третього плавання Христофор Колумб відкриває острів Гренада;

1519 рік – на місці індійського рибальського села засновують місто Панама, назва якого в перекладі означає “багато-багато риби”;

1534 рік – Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями засновує в Парижі орден єзуїтів (Суспільство Христа);

1556 рік – у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі розпочинаються роботи з написання Пересопницького Євангелія;

1649 рік – під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбиває військо Речі Посполитої Яна II Казимира (Зборівська битва);

1795 рік – у Французькій республіці вводять нову валюту – франк;

1810 рік – у Парижі будують Вандомську колону на честь перемог Наполеона;

1832 рік – Папа Римський Григорій XVI видає буллу, що засуджує свободу друку;

1848 рік – американець Уолдо Хенчетт із міста Сіракьюс (штат Нью-Йорк) отримує патент на зуболікарське крісло;

1868 рік – Джеймс Крейг Вотсон відкриває астероїд 101 Олена;

1877 рік – Томас Едісон пропонує використовувати слово “hello” для початку телефонної розмови;

1914 рік – офіційно відкривають Панамський канал;

1932 рік – під час розкопок у Ватикані знаходять давньоримську “Тріумфальну дорогу”;

1943 рік – за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю починається чистка;

1960 рік – Республіка Кіпр проголошує свою незалежність;

1963 рік – у Шотландії відбувається остання смертна кара;

1997 рік – в Україні засновують орден княгині Ольги.

Цього дня народилися: