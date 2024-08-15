День Археолога и величия: чем интересен день 15 августа

Сегодня, 15 августа, отмечается День археолога. Верующие празднуют (по новому стилю) Успение Пресвятой Богородицы. До Нового года осталось 138 дней.
Праздники 15 августа
День археолога
15 августа в Украине празднуют День археолога. Этот праздник является официальным с 2008 года. Этот день обычно сопровождается разными мероприятиями, такими как посвящение в археологи, лекции, выставки и другие тематические события.
Существует несколько легенд о происхождении этого праздника. И по одной из них он возник во время археологических раскопок в Новгороде, когда археологи решили отметить день рождения Буцефала, коня Александра Македонского.
Всемирный день величия
Этот праздник был основан профессором Патриком Буссингом в октябре 2019 года. Целью этого дня является признание и честь величия в каждом человеке, будь то родители, друзья, любимые домашние животные или даже мы сами. Этот день посвящен чествованию воспеваемых героев, предприятий, проектов, мест и всего, что есть прекрасного в жизни. Он побуждает нас питать и открывать величие в себе и других.
15 августа: этот день в истории
- 1385 год — Кревская уния Польского королевства и Великого княжества Литовского;
- 1498 год — в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открывает остров Гренада;
- 1519 год — на месте индейской рыбацкой деревни основывают город Панама, название которого в переводе означает «много-много рыбы»;
- 1534 год — Игнатий Лойола с шестью своими единомышленниками основывает в Париже орден иезуитов (Общество Христа);
- 1556 год — в Свято-Троицком монастыре в Изяславе начинаются работы по написанию Пересопницкого Евангелия;
- 1649 год — под Зборовом казацкая армия Богдана Хмельницкого разбивает войско Речи Посполитой Яна II Казимира (Зборовская битва);
- 1795 год — во Французской республике вводят новую валюту – франк;
- 1810 год — в Париже строят Вандомскую колонну в честь побед Наполеона;
- 1832 год — Папа Римский Григорий XVI издает буллу, осуждающую свободу печати;
- 1848 год — американец Уолдо Хенчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) получает патент на зубоврачебное кресло;
- 1868 год — Джеймс Крейг Уотсон открывает астероид 101 Елена;
- 1877 год — Томас Эдисон предлагает использовать слово «hello» для начала телефонного разговора;
- 1914 год — официально открывают Панамский канал;
- 1932 год — во время раскопок в Ватикане находят древнеримскую «Триумфальную дорогу»;
- 1943 год — по приказу Мао Цзэдуна в Компартии Китая начинается чистка;
- 1960 год — Республика Кипр провозглашает свою независимость;
- 1963 год — в Шотландии происходит последняя смертная казнь;
- 1997 год — в Украине основывают орден княгини Ольги.
В этот день родились:
- 1964 год — директор БФ «Фонд содействия развитию искусств», Киев, Украина Юрий Круликовский;
- 1975 год — офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Василий Богач;
- 1978 год — украинская гимнастка, абсолютная чемпионка Олимпийских игр 1996 года в Атланте Лилия Подкопаева.