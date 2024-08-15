День Археолога и величия: чем интересен день 15 августа

Праздники 15 августа

День археолога

15 августа в Украине празднуют День археолога. Этот праздник является официальным с 2008 года. Этот день обычно сопровождается разными мероприятиями, такими как посвящение в археологи, лекции, выставки и другие тематические события.

Существует несколько легенд о происхождении этого праздника. И по одной из них он возник во время археологических раскопок в Новгороде, когда археологи решили отметить день рождения Буцефала, коня Александра Македонского.

Всемирный день величия

Этот праздник был основан профессором Патриком Буссингом в октябре 2019 года. Целью этого дня является признание и честь величия в каждом человеке, будь то родители, друзья, любимые домашние животные или даже мы сами. Этот день посвящен чествованию воспеваемых героев, предприятий, проектов, мест и всего, что есть прекрасного в жизни. Он побуждает нас питать и открывать величие в себе и других.

15 августа: этот день в истории

1385 год — Кревская уния Польского королевства и Великого княжества Литовского;

1498 год — в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открывает остров Гренада;

1519 год — на месте индейской рыбацкой деревни основывают город Панама, название которого в переводе означает «много-много рыбы»;

1534 год — Игнатий Лойола с шестью своими единомышленниками основывает в Париже орден иезуитов (Общество Христа);

1556 год — в Свято-Троицком монастыре в Изяславе начинаются работы по написанию Пересопницкого Евангелия;

1649 год — под Зборовом казацкая армия Богдана Хмельницкого разбивает войско Речи Посполитой Яна II Казимира (Зборовская битва);

1795 год — во Французской республике вводят новую валюту – франк;

1810 год — в Париже строят Вандомскую колонну в честь побед Наполеона;

1832 год — Папа Римский Григорий XVI издает буллу, осуждающую свободу печати;

1848 год — американец Уолдо Хенчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) получает патент на зубоврачебное кресло;

1868 год — Джеймс Крейг Уотсон открывает астероид 101 Елена;

1877 год — Томас Эдисон предлагает использовать слово «hello» для начала телефонного разговора;

1914 год — официально открывают Панамский канал;

1932 год — во время раскопок в Ватикане находят древнеримскую «Триумфальную дорогу»;

1943 год — по приказу Мао Цзэдуна в Компартии Китая начинается чистка;

1960 год — Республика Кипр провозглашает свою независимость;

1963 год — в Шотландии происходит последняя смертная казнь;

1997 год — в Украине основывают орден княгини Ольги.

В этот день родились: