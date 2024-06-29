День амброзії, бруду та відмови від домашніх тварин: що ще святкують 29 червня

Свята та події 29 червня

Міжнародний день рибалки

Відзначається на честь рибалок по всьому світу, які щодня виходять на воду в пошуках улову. Цей день підкреслює важливість рибальства як професії та його внесок у продовольчу безпеку. Він також є нагадуванням про необхідність захисту водних ресурсів та забезпечення сталого рибальства.

Міжнародний день бруду

Святкування радості гри на свіжому повітрі, де бруд стає основним елементом. Цей день закликає дітей та дорослих виходити на природу, насолоджуватися її дарами та не боятися забруднитися. Гра в бруді сприяє розвитку креативності, фізичної активності та зміцненню імунітету.

Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин

Цей день привертає увагу до проблеми покинутих домашніх тварин і закликає до відповідального ставлення до них. Він нагадує про важливість забезпечення домашніх улюбленців належною опікою та підтримкою. Кампанії та заходи цього дня спрямовані на підвищення обізнаності та заохочення до адопції безпритульних тварин.

Міжнародний день тропіків

Покликаний підкреслити важливість тропічних регіонів, які є домом для багатої біорізноманітності. Цей день звертає увагу на екологічні проблеми, з якими стикаються тропіки, такі як вирубка лісів та зміна клімату. Він також нагадує про необхідність збереження цих унікальних екосистем для майбутніх поколінь.

Всесвітній день склеродермії

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про склеродермію, рідкісне автоімунне захворювання, яке вражає шкіру та внутрішні органи. Він спрямований на підтримку пацієнтів, їхніх родин та медичних працівників, які працюють над дослідженням і лікуванням цієї хвороби. Кампанії та заходи цього дня допомагають привернути увагу до необхідності розробки нових методів лікування.

Міжнародний день промислового дизайну

Присвячений святкуванню творчості та інновацій в галузі промислового дизайну. Цей день підкреслює важливість дизайну у створенні функціональних і естетично привабливих продуктів, які покращують наше повсякденне життя. Він також є нагодою для професіоналів ділитися своїми досягненнями та надихати нові покоління дизайнерів.

Міжнародний день амброзії

Привертає увагу до проблеми розповсюдження амброзії та її впливу на здоров’я людини і навколишнє середовище. Цей день підкреслює важливість заходів боротьби з цією інвазивною рослиною, яка спричиняє алергічні реакції. Він також заохочує громади до активної участі в знищенні амброзії.

Міжнародний день поінформованості про сколіоз

Покликаний підвищити обізнаність про сколіоз, викривлення хребта, яке часто починається у дитячому віці. Цей день спрямований на підтримку пацієнтів, які страждають від цієї хвороби, та їхніх родин. Він також нагадує про важливість раннього виявлення і лікування сколіозу для запобігання серйозних ускладнень у майбутньому.

Іменини 29 червня

29 червня іменини святкують: Павло, Петро.

Хто з відомих людей народився 29 червня

У цей день народилися:

1849 рік: українська письменниця, мати Лесі Українки Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач).

1939 рік: український режисер, сценарист і актор Віктор Гресь, відомий за фільмами «Чорна курка, або Підземні жителі» та «Нові пригоди янки при дворі короля Артура».

1947 рік: український кінорежисер Михайло Іллєнко, автор фільмів «Фучжоу» та «Той Хто Пройшов Крізь Вогонь».

Пам’ятні дати 29 червня