День амброзии, грязи и отказа от домашних животных: что еще празднуют 29 июня

Что празднуют в Украине и мире 29 июня. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 29 июня
Международный день рыбака
Отмечается в честь рыбаков по всему миру, которые ежедневно выходят на воду в поисках улова. Этот день подчеркивает важность рыболовства как профессии и его вклад в продовольственную безопасность. Он также является напоминанием о необходимости защиты водных ресурсов и обеспечения устойчивого рыболовства.
Международный день грязи
Празднование радости игры на свежем воздухе, где грязь становится основным элементом. Этот день призывает детей и взрослых выходить на природу, наслаждаться ее дарами и не бояться испачкаться. Игра в грязи способствует развитию креативности, физической активности и укреплению иммунитета.
Всемирный день против отказа от домашних животных
Этот день привлекает внимание к проблеме брошенных домашних животных и призывает к ответственному отношению к ним. Он напоминает о важности обеспечения домашних любимцев надлежащей опекой и поддержкой. Кампании и мероприятия этого дня направлены на повышение осведомленности и поощрение к адопции бездомных животных.
Международный день тропиков
Призван подчеркнуть важность тропических регионов, которые являются домом для богатого биоразнообразия. Этот день обращает внимание на экологические проблемы, с которыми сталкиваются тропики, такие как вырубка лесов и изменение климата. Он также напоминает о необходимости сохранения этих уникальных экосистем для будущих поколений.
Всемирный день склеродермии
Этот день посвящен повышению осведомленности о склеродермии, редком аутоиммунном заболевании, которое поражает кожу и внутренние органы. Он направлен на поддержку пациентов, их семей и медицинских работников, работающих над исследованием и лечением этой болезни. Кампании и мероприятия этого дня помогают привлечь внимание к необходимости разработки новых методов лечения.
Международный день промышленного дизайна
Посвящен празднованию творчества и инноваций в области промышленного дизайна. Этот день подчеркивает важность дизайна в создании функциональных и эстетически привлекательных продуктов, которые улучшают нашу повседневную жизнь. Он также является возможностью для профессионалов делиться своими достижениями и вдохновлять новые поколения дизайнеров.
Международный день амброзии
Привлекает внимание к проблеме распространения амброзии и ее влияния на здоровье человека и окружающую среду. Этот день подчеркивает важность мер борьбы с этим инвазивным растением, которое вызывает аллергические реакции. Он также поощряет общины к активному участию в уничтожении амброзии.
Международный день осведомленности о сколиозе
Призван повысить осведомленность о сколиозе, искривление позвоночника, которое часто начинается в детском возрасте. Этот день направлен на поддержку пациентов, страдающих от этой болезни, и их семей. Он также напоминает о важности раннего выявления и лечения сколиоза для предотвращения серьезных осложнений в будущем.
Именины 29 июня
29 июня именины празднуют: Павел, Петр, Павел, Петр.
Кто из известных людей родился 29 июня
В этот день родились:
- 1849 год: украинская писательница, мать Леси Украинки Елена Пчилка (Ольга Петровна Косач).
- 1939 год: украинский режиссер, сценарист и актер Виктор Гресь, известный по фильмам «Черная курица, или Подземные жители» и «Новые приключения янки при дворе короля Артура».
- 1947 год: украинский кинорежиссер Михаил Ильенко, автор фильмов «Фучжоу» и «Тот Кто Прошел Сквозь Огонь».
Памятные даты 29 июня
- 1174 год — в Ипатьевской летописи впервые упоминается Полтава, тогда под названием Лтава;
- 1236 год — крестоносцы завоевывают Кордову;
- 1575 год — в битве при Нагасино аркебузиры Оды Нобунаги побеждают конницу рода Такеда;
- 1579 год — испанские войска устраивают массовую резню мирного населения в голландском городе Маастрихт;
- 1613 год — во время спектакля пьесы Уильяма Шекспира «Генрих VIII» в Лондоне горит и сильно повреждается театр «Глобус»;
- 1644 год — в битве при Кропреди-Бридж армия английских роялистов под руководством Карла I разгромляет парламентские войска;
- 1945 год — Закарпатье, находившееся под юрисдикцией Чехословакии, присоединяется к УССР;
- 1949 год — в ЮАР начинает действовать политика апартеида, вступает в силу закон, запрещающий расово смешанные браки.