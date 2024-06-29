День амброзии, грязи и отказа от домашних животных: что еще празднуют 29 июня

День амброзии, грязи и отказа от домашних животных: что еще празднуют 29 июня

Что празднуют в Украине и мире 29 июня. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 29 июня

Международный день рыбака

Отмечается в честь рыбаков по всему миру, которые ежедневно выходят на воду в поисках улова. Этот день подчеркивает важность рыболовства как профессии и его вклад в продовольственную безопасность. Он также является напоминанием о необходимости защиты водных ресурсов и обеспечения устойчивого рыболовства.

Международный день грязи

Празднование радости игры на свежем воздухе, где грязь становится основным элементом. Этот день призывает детей и взрослых выходить на природу, наслаждаться ее дарами и не бояться испачкаться. Игра в грязи способствует развитию креативности, физической активности и укреплению иммунитета.

Всемирный день против отказа от домашних животных

Этот день привлекает внимание к проблеме брошенных домашних животных и призывает к ответственному отношению к ним. Он напоминает о важности обеспечения домашних любимцев надлежащей опекой и поддержкой. Кампании и мероприятия этого дня направлены на повышение осведомленности и поощрение к адопции бездомных животных.

Международный день тропиков

Призван подчеркнуть важность тропических регионов, которые являются домом для богатого биоразнообразия. Этот день обращает внимание на экологические проблемы, с которыми сталкиваются тропики, такие как вырубка лесов и изменение климата. Он также напоминает о необходимости сохранения этих уникальных экосистем для будущих поколений.

Всемирный день склеродермии

Этот день посвящен повышению осведомленности о склеродермии, редком аутоиммунном заболевании, которое поражает кожу и внутренние органы. Он направлен на поддержку пациентов, их семей и медицинских работников, работающих над исследованием и лечением этой болезни. Кампании и мероприятия этого дня помогают привлечь внимание к необходимости разработки новых методов лечения.

Международный день промышленного дизайна

Посвящен празднованию творчества и инноваций в области промышленного дизайна. Этот день подчеркивает важность дизайна в создании функциональных и эстетически привлекательных продуктов, которые улучшают нашу повседневную жизнь. Он также является возможностью для профессионалов делиться своими достижениями и вдохновлять новые поколения дизайнеров.

Международный день амброзии

Привлекает внимание к проблеме распространения амброзии и ее влияния на здоровье человека и окружающую среду. Этот день подчеркивает важность мер борьбы с этим инвазивным растением, которое вызывает аллергические реакции. Он также поощряет общины к активному участию в уничтожении амброзии.

Международный день осведомленности о сколиозе

Призван повысить осведомленность о сколиозе, искривление позвоночника, которое часто начинается в детском возрасте. Этот день направлен на поддержку пациентов, страдающих от этой болезни, и их семей. Он также напоминает о важности раннего выявления и лечения сколиоза для предотвращения серьезных осложнений в будущем.

Именины 29 июня

29 июня именины празднуют: Павел, Петр, Павел, Петр.

Кто из известных людей родился 29 июня

В этот день родились:

  • 1849 год: украинская писательница, мать Леси Украинки Елена Пчилка (Ольга Петровна Косач).
  • 1939 год: украинский режиссер, сценарист и актер Виктор Гресь, известный по фильмам «Черная курица, или Подземные жители» и «Новые приключения янки при дворе короля Артура».
  • 1947 год: украинский кинорежиссер Михаил Ильенко, автор фильмов «Фучжоу» и «Тот Кто Прошел Сквозь Огонь».

Памятные даты 29 июня

  • 1174 год — в Ипатьевской летописи впервые упоминается Полтава, тогда под названием Лтава;
  • 1236 год — крестоносцы завоевывают Кордову;
  • 1575 год — в битве при Нагасино аркебузиры Оды Нобунаги побеждают конницу рода Такеда;
  • 1579 год — испанские войска устраивают массовую резню мирного населения в голландском городе Маастрихт;
  • 1613 год — во время спектакля пьесы Уильяма Шекспира «Генрих VIII» в Лондоне горит и сильно повреждается театр «Глобус»;
  • 1644 год — в битве при Кропреди-Бридж армия английских роялистов под руководством Карла I разгромляет парламентские войска;
  • 1945 год — Закарпатье, находившееся под юрисдикцией Чехословакии, присоединяется к УССР;
  • 1949 год — в ЮАР начинает действовать политика апартеида, вступает в силу закон, запрещающий расово смешанные браки.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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