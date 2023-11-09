Новини Одеси та Одеської області

Деякі одесити проведуть четвер без світла: адреса

Деякі одесити проведуть четвер без світла: адреса

У зв’язку із плановими роботами ДТЕК у четвер, 9 листопада, на деяких вулицях Одеси не буде світла.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Краснова, 11-17,
  • Авд.-Чорноморського, 11-165,
  • Луганська, 14б,
  • Толбухіна, 120-142,
  • Шклярука, 1-10.

Роботи до 18.00

  • пров. Загородній, 9,
  • В.Симоненка, 1,11а.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Старопортофранківська, 25,
  • Преображенська, 35а,37,
  • Новосельського, 17-96,
  • Гоголя, 1/3, 7,
  • Коблевська, 2-9,
  • Приморська, 20,23,25,
  • Тираспольська, 6,
  • узвіз Військовий, 1/3.
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