Деякі одесити проведуть четвер без світла: адреса

У зв’язку із плановими роботами ДТЕК у четвер, 9 листопада, на деяких вулицях Одеси не буде світла.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Краснова, 11-17,
- Авд.-Чорноморського, 11-165,
- Луганська, 14б,
- Толбухіна, 120-142,
- Шклярука, 1-10.
Роботи до 18.00
- пров. Загородній, 9,
- В.Симоненка, 1,11а.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Старопортофранківська, 25,
- Преображенська, 35а,37,
- Новосельського, 17-96,
- Гоголя, 1/3, 7,
- Коблевська, 2-9,
- Приморська, 20,23,25,
- Тираспольська, 6,
- узвіз Військовий, 1/3.