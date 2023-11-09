Некоторые одесситы проведут четверг без света: адреса

Кому из одесситов отключат свет 8 ноября: адреса В среду, 8 ноября, ДТЭК снова проводит регламентные ремонтные работы в Одессе, поэтому на некоторых улицах на весь день отключили свет. ПОДРОБНЕЕ

Сотни домов в Одессе ночью останутся без света: адреса Днем, 2 ноября, часть Одессы снова осталась без света из-за плановых ремонтных работ, проводимых ДТЭК. А в ночь со 2 на 3 ноября сотни адресов на Черемушках отключат от электроснабжения из-за аварийных работ, запланированных КП «Одесгорэлектротранс». ПОДРОБНЕЕ