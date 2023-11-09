Некоторые одесситы проведут четверг без света: адреса

В связи с плановыми работами ДТЭК в четверг, 9 ноября, на некоторых улицах Одессы не будет света.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Краснова, 11-17,
- Авд.-Черноморского, 11-165,
- Луганская, 14б,
- Толбухина, 120-142,
- Шклярука, 1-10.
Работы до 18.00
- переулок Загородний, 9,
- В. Симоненко, 1,11а.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Старопортофранковская, 25,
- Преображенская, 35а,37,
- Новосельского, 17-96,
- Гоголя, 1/3, 7,
- Коблевская, 2-9,
- Приморская, 20,23,25,
- Тираспольская, 6,
- Военный спуск, 1/3.