Новости Одессы и Одесской области

Некоторые одесситы проведут четверг без света: адреса

Некоторые одесситы проведут четверг без света: адреса

В связи с плановыми работами ДТЭК в четверг, 9 ноября, на некоторых улицах Одессы не будет света.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Краснова, 11-17,
  • Авд.-Черноморского, 11-165,
  • Луганская, 14б,
  • Толбухина, 120-142,
  • Шклярука, 1-10.

Работы до 18.00

  • переулок Загородний, 9,
  • В. Симоненко, 1,11а.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Старопортофранковская, 25,
  • Преображенская, 35а,37,
  • Новосельского, 17-96,
  • Гоголя, 1/3, 7,
  • Коблевская, 2-9,
  • Приморская, 20,23,25,
  • Тираспольская, 6,
  • Военный спуск, 1/3.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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