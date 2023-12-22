Деякі одесити 22 грудня проведуть день без електрики: адреса

У п’ятницю, 22 грудня, через планові роботи енергетиків на електромережах деякі одесити залишилися без світла. У ДТЕК повідомили адреси та час включення.
Північний РЕМ
Роботи до 14.00
- Хуторська, 15 – 43,
- Ак. Панкратової, 1-31,
- Кругова, 10-58,
- Хавкіна, 1-31,
- Хуторська, 45-71,
- Геологічна, 9, 23,
- Степова, 1-31.
Роботи до 19.00
- пров. 2,-5й Деревообробний, 1-147,
- Хімічна, 200 – 216,
- вул. Теплична 3Б,4А,
- Промислова 127 – 195,
- пров. Промисловий, 1 – 38,
- Агрономічна, 3- 21,
- Проценка, 1-26,
- С. Ядова, 8-14, 20, 49,
- Соціальна, 12,
- Шилова, 1-27,
- пров. 1-й Ювілейний, 1- 6,
- пров. 2-й Ювілейний, 8А,14.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Тираспольська, 2-8,
- Бреуса, 4-35,
- Кристалівського, 1А, 3, 26,
- Скворцова, 24-51,
- Фруктовий, 1-9,
- Зелена, 1-42,
- Авіаційна, 38-58,
- пров. Пілотний, 1- 9,
- пров. Фруктовий, 11,
- Зелена, 11,
- Балківська, 123, 126.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00
- Горіхова, 68-194,
- Довга, 45 – 121Б,
- Люстдорфська дор., 179-209,
- Писарева, 1-28,
- Псковська, 8-19,
- Рівності, 196,
- Тімірязєва, 15 – 66,
- пров. 1-й Тепличний, 2, 2А,
- пров. 2-й Сирітський, 4,
- пров. 2-й Тепличний, 2-10,
- пров. Лінійний, 1-3, 4, 6,
- пров. Люстдорфський, 1-9,
- пров. Псковський, 1-14,
- пров. Тепличний, 1,
- пров. Чорноморський, 3,5.