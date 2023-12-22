Новини Одеси та Одеської області

Деякі одесити 22 грудня проведуть день без електрики: адреса

Деякі одесити 22 грудня проведуть день без електрики: адреса

У п’ятницю, 22 грудня, через планові роботи енергетиків на електромережах деякі одесити залишилися без світла. У ДТЕК повідомили адреси та час включення.

Північний РЕМ

Роботи до 14.00

  • Хуторська, 15 – 43,
  • Ак. Панкратової, 1-31,
  • Кругова, 10-58,
  • Хавкіна, 1-31,
  • Хуторська, 45-71,
  • Геологічна, 9, 23,
  • Степова, 1-31.

Роботи до 19.00

  • пров. 2,-5й Деревообробний, 1-147,
  • Хімічна, 200 – 216,
  • вул. Теплична 3Б,4А,
  • Промислова 127 – 195,
  • пров. Промисловий, 1 – 38,
  • Агрономічна, 3- 21,
  • Проценка, 1-26,
  • С. Ядова, 8-14, 20, 49,
  • Соціальна, 12,
  • Шилова, 1-27,
  • пров. 1-й Ювілейний, 1- 6,
  • пров. 2-й Ювілейний, 8А,14.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Тираспольська, 2-8,
  • Бреуса, 4-35,
  • Кристалівського, 1А, 3, 26,
  • Скворцова, 24-51,
  • Фруктовий, 1-9,
  • Зелена, 1-42,
  • Авіаційна, 38-58,
  • пров. Пілотний, 1- 9,
  • пров. Фруктовий, 11,
  • Зелена, 11,
  • Балківська, 123, 126.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Горіхова, 68-194,
  • Довга, 45 – 121Б,
  • Люстдорфська дор., 179-209,
  • Писарева, 1-28,
  • Псковська, 8-19,
  • Рівності, 196,
  • Тімірязєва, 15 – 66,
  • пров. 1-й Тепличний, 2, 2А,
  • пров. 2-й Сирітський, 4,
  • пров. 2-й Тепличний, 2-10,
  • пров. Лінійний, 1-3, 4, 6,
  • пров. Люстдорфський, 1-9,
  • пров. Псковський, 1-14,
  • пров. Тепличний, 1,
  • пров. Чорноморський, 3,5.
Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати