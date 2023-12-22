Некоторые одесситы 22 декабря проведут день без электричества: адреса

В пятницу, 22 декабря, в связи с плановыми работами энергетиков на электросетях некоторые одесситы остались без света. В ДТЭК сообщили адреса и время включения.
Северный РЭС
Работы до 14.00
- Хуторская, 15 – 43,
- Ак. Панкратовой, 1-31,
- Круговая, 10-58,
- Хавкина, 1-31,
- Хуторская, 45-71,
- Геологическая, 9, 23,
- Степная, 1-31.
Работы до 19.00
- пер. 2,-5й Деревообрабатывающий,
- 1-147, Химическая,
- 200 – 216,
- ул. Тепличная 3Б, 4А,
- Промышленная 127 – 195,
- пер. Промышленный, 1 – 38,
- Агрономическая, 3-21,
- Проценко, 1-26,
- С. Ядова, 8-14, 20, 49,
- Социальная, 12,
- Шилова, 1-27,
- пер. 1-й Юбилейный, 1-6,
- пер. 2-й Юбилейный, 8А,14.
Центральный РЭС
Работы до 19.00.
- Тираспольская, 2-8,
- Бреуса, 4-35,
- Кристалловского, 1А, 3, 26,
- Скворцова, 24-51,
- Фруктовая, 1-9,
- Зеленая, 1-42,
- Авиационная, 38-58,
- пер. Пилотный, 1-9,
- пер. Фруктовая, 11,
- Зеленая, 11,
- Балковская, 123, 126.
Южный РЭС
Работы до 19.00
- Ореховая, 68-194,
- Долгая, 45 – 121Б,
- Люстдорфская дор., 179-209,
- Писарева, 1-28,
- Псковская, 8-19,
- Равенства, 196,
- Тимирязева, 15 – 66,
- пер. 1-й Тепличный, 2, 2А,
- пер. 2-й Сиротский,
- 4 пер. 2-й Тепличный, 2-10,
- пер. Линейный, 1-3, 4, 6,
- пер. Люстдорфская, 1-9,
- пер. Псковский, 1-14,
- пер. Тепличный, 1
- пер. Черноморский, 3,5.