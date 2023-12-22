Новости Одессы и Одесской области

Некоторые одесситы 22 декабря проведут день без электричества: адреса

Некоторые одесситы 22 декабря проведут день без электричества: адреса

В пятницу, 22 декабря, в связи с плановыми работами энергетиков на электросетях некоторые одесситы остались без света. В ДТЭК сообщили адреса и время включения.

Северный РЭС

Работы до 14.00

  • Хуторская, 15 – 43,
  • Ак. Панкратовой, 1-31,
  • Круговая, 10-58,
  • Хавкина, 1-31,
  • Хуторская, 45-71,
  • Геологическая, 9, 23,
  • Степная, 1-31.

Работы до 19.00

  • пер. 2,-5й Деревообрабатывающий,
  • 1-147, Химическая,
  • 200 – 216,
  • ул. Тепличная 3Б, 4А,
  • Промышленная 127 – 195,
  • пер. Промышленный, 1 – 38,
  • Агрономическая, 3-21,
  • Проценко, 1-26,
  • С. Ядова, 8-14, 20, 49,
  • Социальная, 12,
  • Шилова, 1-27,
  • пер. 1-й Юбилейный, 1-6,
  • пер. 2-й Юбилейный, 8А,14.

Центральный РЭС

Работы до 19.00.

  • Тираспольская, 2-8,
  • Бреуса, 4-35,
  • Кристалловского, 1А, 3, 26,
  • Скворцова, 24-51,
  • Фруктовая, 1-9,
  • Зеленая, 1-42,
  • Авиационная, 38-58,
  • пер. Пилотный, 1-9,
  • пер. Фруктовая, 11,
  • Зеленая, 11,
  • Балковская, 123, 126.

Южный РЭС

Работы до 19.00

  • Ореховая, 68-194,
  • Долгая, 45 – 121Б,
  • Люстдорфская дор., 179-209,
  • Писарева, 1-28,
  • Псковская, 8-19,
  • Равенства, 196,
  • Тимирязева, 15 – 66,
  • пер. 1-й Тепличный, 2, 2А,
  • пер. 2-й Сиротский,
  • 4 пер. 2-й Тепличный, 2-10,
  • пер. Линейный, 1-3, 4, 6,
  • пер. Люстдорфская, 1-9,
  • пер. Псковский, 1-14,
  • пер. Тепличный, 1
  • пер. Черноморский, 3,5.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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