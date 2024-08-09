Де в Одесі вимкнуть світло сьогодні, 9 серпня: адреси

Сьогодні, 9 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Північний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Висоцького, 1 – 11,
- Семена Палія, 109, 111.
Роботи до 19:00:
- 2-а Пересипська, 32, 34,
- 3-я Пересипська, 19 – 27,
- 7-а Пересипська, 8 – 50,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 – 103,
- Жевахова, 3-61,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Каришковського, 2-60,
- Локомотивна, 1 – 27,
- Ринкова, 7,
- пров. 10-й Чорноморський, 1 – 20,
- пров. 13-й Чорноморський, 1 – 44,
- пров. 1-й Балтський,1 – 11,
- пров. 1-й Чорноморський, 3 – 44,
- пров. 2-й Балтський, 1 – 32,
- пров. 2-й Чорноморський, 1 – 34,
- пров. 3-й Балтський, 1 – 39,
- пров. 3-й Чорноморський, 1 – 34,
- пров. 4-й Балтський, 2 – 14,
- пров. 4-й Чорноморський, 1 – 43,
- пров. 5-й Балтський, 7 – 25,
- пров. 5-й Чорноморський, 1 – 10,
- пров. 6-й Балтський, 1- 47,
- пров. 6-й Чорноморський, 1 – 10,
- пров. 7-й Балтський, 1 – 14,
- пров. 7-й Чорноморський, 1 – 8,
- пров. 8-й Балтський, 1 – 11,
- пров. 8-й Чорноморський, 1 – 54,
- пров. 9-й Чорноморський, 6 – 18,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 – 10.
Південний РЕМ
Роботи до 19:30:
- Симоненка, 62,
- просп. Свободи, 52.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Манежна, 40,
- Пішонівська, 3 – 16,
- Мечникова, 32а.