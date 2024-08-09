Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе отключат свет сегодня, 9 августа: адреса

Где в Одессе отключат свет сегодня, 9 августа: адреса

Сегодня, 9 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • Высоцкого, 1 – 11,
  • Семена Палия, 109, 111.

Работы до 19:00:

  • 2-я Пересыпская, 32, 34,
  • 3-я Пересыпская, 19 – 27,
  • 7-я Пересыпская, 8 – 50,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 – 103,
  • Жевахова, 3-61,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Карышковского, 2-60,
  • Локомотивная, 1 – 27,
  • Рыночная, 7,
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20,
  • пер. 13-й Черноморский, 1 – 44,
  • пер. 1-й Балтский, 1 – 11,
  • пер. 1-й Черноморский, 3 – 44,
  • пер. 2-й Балтский, 1 – 32,
  • пер. 2-й Черноморский, 1 – 34,
  • пер. 3-й Балтский, 1 – 39,
  • пер. 3-й Черноморский, 1 – 34,
  • пер. 4-й Балтский, 2 – 14,
  • пер. 4-й Черноморский, 1 – 43,
  • пер. 5-й Балтский, 7 – 25,
  • пер. 5-й Черноморский, 1 – 10,
  • пер. 6-й Балтский, 1-47,
  • пер. 6-й Черноморский, 1 – 10,
  • пер. 7-й Балтский, 1 – 14,
  • пер. 7-й Черноморский, 1 – 8,
  • пер. 8-й Балтский, 1 – 11,
  • пер. 8-й Черноморский, 1 – 54,
  • пер. 9-й Черноморский, 6 – 18,
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 – 10.

Южный РЭС

Работы до 19:30:

  • Симоненко, 62,
  • просп. Свободы, 52.

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Манежная, 40,
  • Пишоновская, 3 – 16,
  • Мечникова, 32а.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua