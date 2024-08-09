Где в Одессе отключат свет сегодня, 9 августа: адреса

Сегодня, 9 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- Высоцкого, 1 – 11,
- Семена Палия, 109, 111.
Работы до 19:00:
- 2-я Пересыпская, 32, 34,
- 3-я Пересыпская, 19 – 27,
- 7-я Пересыпская, 8 – 50,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 – 103,
- Жевахова, 3-61,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Карышковского, 2-60,
- Локомотивная, 1 – 27,
- Рыночная, 7,
- пер. 10-й Черноморский, 1-20,
- пер. 13-й Черноморский, 1 – 44,
- пер. 1-й Балтский, 1 – 11,
- пер. 1-й Черноморский, 3 – 44,
- пер. 2-й Балтский, 1 – 32,
- пер. 2-й Черноморский, 1 – 34,
- пер. 3-й Балтский, 1 – 39,
- пер. 3-й Черноморский, 1 – 34,
- пер. 4-й Балтский, 2 – 14,
- пер. 4-й Черноморский, 1 – 43,
- пер. 5-й Балтский, 7 – 25,
- пер. 5-й Черноморский, 1 – 10,
- пер. 6-й Балтский, 1-47,
- пер. 6-й Черноморский, 1 – 10,
- пер. 7-й Балтский, 1 – 14,
- пер. 7-й Черноморский, 1 – 8,
- пер. 8-й Балтский, 1 – 11,
- пер. 8-й Черноморский, 1 – 54,
- пер. 9-й Черноморский, 6 – 18,
- пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 – 10.
Южный РЭС
Работы до 19:30:
- Симоненко, 62,
- просп. Свободы, 52.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Манежная, 40,
- Пишоновская, 3 – 16,
- Мечникова, 32а.